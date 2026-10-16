ഗർഭിണിയായ മാധ്യമപ്രവർത്തകയെ രാഹുൽ ഗാന്ധി തള്ളിയെന്ന പരാതി; ഹർജി പരിഗണിക്കുമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി
ദസറ അവധിക്കുശേഷം കോടതി വീണ്ടും തുറക്കുമ്പോൾ ഹർജി ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് അറിയിച്ചു
Published : October 16, 2026 at 4:47 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ലോക്സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഗർഭിണിയായ മാധ്യമപ്രവർത്തകയെ തള്ളിയെന്ന ആരോപണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹർജി പരിഗണിക്കുമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. ദസറ അവധിക്കുശേഷം കോടതി വീണ്ടും തുറക്കുമ്പോൾ ഹർജി ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് അറിയിച്ചു. ജസ്റ്റിസ് ജോയ്മാല്യ ബാഗ്ചിയും ബെഞ്ചിലുണ്ടായിരുന്നു.
വിഷയം കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ ഗൗരവ് ഭാട്ടിയയോടാണ് ബെഞ്ച് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. സുപ്രീംകോടതിയുടെ രജിസ്ട്രിക്ക് പുറത്ത് ഹർജി സമർപ്പിക്കുന്നതിനിടെയുണ്ടായ തിരക്കിനിടെ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഗർഭിണിയായ മാധ്യമപ്രവർത്തകയെ തള്ളിയെന്നാണ് ആരോപണം. എന്നാൽ, ആരോപണം സംബന്ധിച്ച വസ്തുതകൾ കോടതി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. ദസറ അവധിയെത്തുടർന്ന് ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് അടച്ച സുപ്രീംകോടതി ഒക്ടോബർ 26-ന് വീണ്ടും പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും. ഇതിന് ശേഷമായിരിക്കും വിഷയത്തിൽ തുടർനടപടികൾ ഉണ്ടാകുക
വാക്കാലുള്ള പരാമർശത്തിൽ സ്വമേധയാ നടപടിയില്ലെന്ന് കോടതി
വ്യാഴാഴ്ചയും വിഷയം കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിരുന്നതായി ഗൗരവ് ഭാട്ടിയ പറഞ്ഞു. രാഹുൽ ഗാന്ധിയും മറ്റുള്ളവരും സമർപ്പിച്ച ഹർജികൾ പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരാമർശം. വോട്ടർപട്ടികയിലെ ക്രമക്കേട്, മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹർജികളാണ് അന്ന് കോടതി പരിഗണിച്ചത്.
എന്നാൽ, വാക്കാലുള്ള പരാമർശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം സ്വമേധയാ കേസെടുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വ്യക്തമാക്കി. വിഷയത്തിൽ കോടതി ഇടപെടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഔദ്യോഗികമായി ഹർജി സമർപ്പിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം നിർദേശിച്ചു. ഹർജി ലഭിച്ചാൽ വിഷയം പരിശോധിക്കാൻ കോടതി തയ്യാറാണെന്നും ബെഞ്ച് അറിയിച്ചു.
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെതിരായ പ്രതിഷേധം
ഒക്ടോബർ 12-ന് കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ നേതാക്കൾ സുപ്രീംകോടതിയിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും മറ്റുള്ളവരും ഹർജികൾ സമർപ്പിച്ചത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും വോട്ടർപട്ടിക പരിഷ്കരണ നടപടികളെയും കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകളാണ് പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിച്ചത്.
ഡൽഹിയിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടെ വനിതാ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ പൊലീസ് ഉപദ്രവിച്ചെന്ന ആരോപണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹർജികളിലും സുപ്രീംകോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് ഗർഭിണിയായ മാധ്യമപ്രവർത്തകയെ രാഹുൽ ഗാന്ധി തള്ളിയെന്ന വാർത്തയിലും കോടതി ഇടപെടണമെന്ന് ഭാട്ടിയ ആവശ്യപ്പെട്ടത്.
നേരത്തെ, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ, ഗ്യാനേഷ് കുമാർ, വിദ്യാർഥികളുടെ അറസ്റ്റുകൾ, ഡൽഹി മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾ അടച്ചത് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി രാഹുൽ ഗാന്ധിയും രാജ്യസഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയും ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനോട് കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് സമയം തേടിയിരുന്നു. എന്നാൽ, ഈ വിഷയങ്ങൾ സുപ്രീംകോടതിയുടെ പരിഗണനയിലായതിനാൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താനാകില്ലെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.
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