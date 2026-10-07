തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ നിയമനം: ഭിന്നവിധി പിൻവലിക്കണമെന്ന ഹർജി സുപ്രീം കോടതി പരിശോധിക്കും
സെപ്റ്റംബർ 23ന് ഭിന്നവിധി പുറപ്പെടുവിച്ച ബെഞ്ചിൽ അംഗമായിരുന്ന ജസ്റ്റിസ് സതീഷ് ചന്ദ്ര ശർമയ്ക്കെതിരെയാണ് ആരോപണം ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്
By ANI
Published : October 7, 2026 at 2:19 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണറുടെയും മറ്റ് കമ്മിഷണർമാരുടെയും നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 2023ലെ നിയമത്തിനെതിരായ ഹർജികളിൽ പുറപ്പെടുവിച്ച ഭിന്നവിധി പിൻവലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള അപേക്ഷ സുപ്രീം കോടതി പരിശോധിക്കും. വിധി പ്രസ്താവിച്ച ബെഞ്ചിലെ ജഡ്ജിക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന ആരോപണം ഉയർന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പുതിയ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
സെപ്റ്റംബർ 23ന് ഭിന്നവിധി പുറപ്പെടുവിച്ച ബെഞ്ചിൽ അംഗമായിരുന്ന ജസ്റ്റിസ് സതീഷ് ചന്ദ്ര ശർമയ്ക്കെതിരെയാണ് ആരോപണം ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ മധ്യപ്രദേശ് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഇന്ത്യൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ സ്റ്റാൻഡിങ് കൗൺസിലായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന വിവരമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വിധിയിൽ പക്ഷപാതമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന ആശങ്ക ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് അപേക്ഷ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ ഗോപാൽ ശങ്കരനാരായണനാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യ കാന്ത്, ജസ്റ്റിസുമാരായ ജോയ്മാല്യ ബാഗ്ചി, വി. മോഹന എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചിന് മുൻപാകെ ഈ വിഷയം ഉന്നയിച്ചത്.
ജസ്റ്റിസുമാരായ ദീപാങ്കർ ദത്ത, സതീഷ് ചന്ദ്ര ശർമ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് പുറപ്പെടുവിച്ച വിധി പിൻവലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇടക്കാല അപേക്ഷ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അഭിഭാഷകൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. അപേക്ഷ പരിശോധിച്ച ശേഷം ഉചിതമായ തീരുമാനമെടുക്കാമെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യ കാന്ത് വ്യക്തമാക്കി. ഇതിനുപുറമെ, ഭിന്നവിധിക്കെതിരെ മറ്റൊരു കക്ഷി തിരുത്തൽ ഹർജി ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരവും ഗോപാൽ ശങ്കരനാരായണൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി.
നിയമന രീതിയും ഭിന്നവിധിയും
മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണറുടെയും മറ്റ് കമ്മിഷണർമാരുടെയും നിയമനത്തിനായി 2023ൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ സാധുത ചോദ്യം ചെയ്തുള്ള ഹർജികളിലാണ് സുപ്രീം കോടതി സെപ്റ്റംബർ 23ന് വിധി പറഞ്ഞത്. ഈ ഹർജികൾ വിശാല ബെഞ്ചിൻ്റെ പരിഗണനയ്ക്ക് വിടണമോ എന്ന കാര്യത്തിലാണ് ജസ്റ്റിസുമാരായ ദീപാങ്കർ ദത്തയും സതീഷ് ചന്ദ്ര ശർമയും വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. വിശാല ബെഞ്ചിന് വിടേണ്ടതില്ലെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ദത്ത നിലപാടെടുത്തപ്പോൾ, ഹർജികൾ വിശാല ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കണമെന്നായിരുന്നു ജസ്റ്റിസ് ശർമയുടെ അഭിപ്രായം. തുടർന്ന് വിഷയം അഞ്ചംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന് വിടുകയും, ഉചിതമായ നിർദേശങ്ങൾക്കായി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് മുൻപാകെ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
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തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർമാരെ നിയമിക്കുന്നതിനുള്ള സമിതിയിൽ നിന്ന് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടാണ് 2023ൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുതിയ നിയമം പാസാക്കിയത്. 2023ലെ അനൂപ് ബരൺവാൾ കേസിൽ സുപ്രീം കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച വിധിയിലെ നിയമന സംവിധാനത്തിന് പകരമായാണ് പുതിയ നിയമം കൊണ്ടുവന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രി, അദ്ദേഹം നാമനിർദേശം ചെയ്യുന്ന ഒരു കേന്ദ്ര കാബിനറ്റ് മന്ത്രി, ലോക്സഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്നിവരടങ്ങുന്നതാണ് പുതിയ നിയമപ്രകാരമുള്ള സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി. സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ ഒഴിവാക്കി പകരം കേന്ദ്ര മന്ത്രിയെ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് സമിതിയിൽ സർക്കാരിന് ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കാൻ കാരണമാകുമെന്നും, ഇത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ സ്വതന്ത്ര സ്വഭാവം ഇല്ലാതാക്കുമെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഹർജിക്കാർ കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയുടെ സുതാര്യത ഉറപ്പുവരുത്താൻ സ്വതന്ത്രമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ അനിവാര്യമാണെന്ന വാദമാണ് ഹർജിക്കാർ പ്രധാനമായും ഉന്നയിക്കുന്നത്.
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