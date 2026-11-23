ഗോധ്ര ട്രെയിൻ തീവയ്പ്പ് കേസ്; ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ മരവിപ്പിച്ച് സുപ്രീം കോടതി, പ്രതിക്ക് ജാമ്യം
2002ലെ ഗോധ്ര ട്രെയിൻ തീവയ്പ്പ് കേസിലെ പ്രതി ഇർഫാൻ സിറാജിന് ഗുരുതരമായ ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖമുണ്ടെന്ന് പരിഗണിച്ചാണ് ശിക്ഷ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ച് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്.
Published : November 23, 2026 at 3:35 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഗോധ്ര ട്രെയിൻ തീവയ്പ്പ് കേസിൽ ജീവപര്യന്തം തടവിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട പ്രതി ഇർഫാൻ സിറാജ് പാഡയുടെ ശിക്ഷ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ച് സുപ്രീം കോടതി. 17 വർഷത്തിലേറെയായി ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രതിയുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി പരിഗണിച്ച് ശിക്ഷ താത്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കുകയും ജാമ്യം അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു.
ഇർഫാന് ഗുരുതരമായ ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖമുണ്ടെന്ന് പരിഗണിച്ചാണ് നിർണായക വിധി. ജസ്റ്റിസ് എം.എം. സുന്ദരേഷ്, ജസ്റ്റിസ് പി.ബി. വരാലെ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. പ്രാഥമികമായി ചികിത്സാപരമായ കാരണങ്ങളാലാണ് ഈ ഹർജി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹർജിക്കാരനുവേണ്ടി ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി കോടതിക്ക് മുൻപിൽ ബോധിപ്പിച്ചു.
ഇത് വസ്തുതാപരമായി ശരിയാണെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ സമ്മതിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ചികിത്സാപരമായ കാരണങ്ങളാൽ ഹർജിക്കാരന്റെ ശിക്ഷാവിധി മരവിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ഇതൊരു അതീവ ഗൗരവകരമായ കേസാണെങ്കിലും പ്രതിയുടെ ആരോഗ്യപരമായ അവസ്ഥ കണക്കാക്കി ശിക്ഷാവിധി മരവിപ്പിക്കുന്നതിൽ തനിക്ക് എതിർപ്പില്ലെന്ന് ഗുജറാത്ത് സർക്കാരിനുവേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷക അറിയിച്ചു.
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2002 ഫെബ്രുവരി 27 നാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. ഗോധ്ര റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് സമീപം സബർമതി എക്സ്പ്രസിന്റെ എസ്-6 കോച്ചിന് അക്രമികൾ തീയിട്ടതിനെ തുടർന്ന് 59 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഗുജറാത്ത് വംശഹത്യക്ക് കാരണമായ ഈ സംഭവം. കേസിൽ ജീവപര്യന്തം തടവിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട ചില പ്രതികളുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ ഗുജറാത്ത് സർക്കാരിന്റെ പ്രതികരണം ജനുവരി 30ന് സുപ്രീം കോടതി ആരാഞ്ഞിരുന്നു. അബ്ദുൾ റഹിമാൻ, അബ്ദുൾ സത്താർ ഇബ്രാഹിം എന്നിവരുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കോടതി നോട്ടിസ് അയച്ചിരുന്നു.
സബർമതി എക്സ്പ്രസിൽ തീവച്ചതിനെ തുടർന്ന് നിരവധി യാത്രക്കാരുടെ മരണത്തിന് ഇടയാക്കിയ ഈ സംഭവം വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും കാരണമായി. ട്രെയിനിന്റെ ഒരു കോച്ചിന് നേരെ കല്ലെറിഞ്ഞതിന് ഫാറൂക്കും മറ്റ് നിരവധിയാളുകളും ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. കേവലം കല്ലേറ് കേസ് അല്ലെന്ന് ഗുജറാത്ത് സർക്കാർ ഈ വിഷയത്തെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. ഈ കേസിൽ പ്രത്യേക ട്രയൽ കോടതി 31 പേരെ കുറ്റക്കാരായി കണ്ടെത്തുകയും അതിൽ 11 പേർക്ക് വധശിക്ഷയും 20 പേർക്ക് ജീവപര്യന്തം തടവും വിധിക്കുകയും ചെയ്തു.
പിന്നീട് 2017-ൽ ഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോടതി വധശിക്ഷ ജീവപര്യന്തമായി ചുരുക്കി. ഇതിനെതിരെയുള്ള അപ്പീലുകൾ 2018 മുതൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലിരിക്കെയാണ് 17 വർഷത്തിലേറെയായി ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രതി ഇർഫാൻ സിറാജ് പാഡയുടെ ശിക്ഷ താൽക്കാലികമായി സുപ്രീം കോടതി നിർത്തിവയ്ക്കുകയും ആരോഗ്യസ്ഥിതി കണക്കിലെടുത്ത് ഇന്ന് ജാമ്യം അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തത്.
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