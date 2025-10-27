ETV Bharat / bharat

തെരുവ് നായ കേസ്: കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാരെ വിളിച്ചുവരുത്തി സുപ്രീംകോടതി

ഓഗസ്റ്റ് 22-ൻ്റെ ഉത്തരവ് പാലിച്ച് പശ്ചിമ ബംഗാളും തെലങ്കാനയും മാത്രമാണ് സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിച്ചത്. ഈ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഒഴികെയുള്ളവർ ഹാജരാകണം നവംബർ 3-ന് നേരിട്ട് ഹാജരാകണമെന്നാണ് ഉത്തരവ്

Chief Secretaries summoned Compliance Affidavit failure Suo Motu case Dog sterilization and vaccination
ചിത്രം 1: സുപ്രീംകോടതി. ചിത്രം2: തെരുവ് നായ (ANI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 27, 2025 at 11:31 AM IST

ന്യൂഡൽഹി: തെരുവ് നായകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൻ്റെ പുരോഗതി വിലയിരുത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെയും ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാരെ വിളിച്ചുവരുത്തി സുപ്രീംകോടതി. പശ്ചിമ ബംഗാൾ, തെലങ്കാന ഒഴികെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാർ നവംബർ 3-ന് നേരിട്ട് ഹാജരാകണമെന്നാണ് കോടതി നിർദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ഓഗസ്റ്റ് 22-ൻ്റെ ഉത്തരവ് പാലിച്ചുള്ള സത്യവാങ്മൂലം (Compliance Affidavit) സമർപ്പിക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം വിശദീകരിക്കാൻ ജസ്റ്റിസുമാരായ വിക്രം നാഥ്, സന്ദീപ് മേത്ത, എൻവി അഞ്ജാരിയ എന്നിവരടങ്ങിയ മൂന്നംഗ പ്രത്യേക ബെഞ്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഡൽഹി മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനും (എംസിഡി), പശ്ചിമ ബംഗാൾ, തെലങ്കാന എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളും മാത്രമാണ് കോടതിയുടെ ഓഗസ്റ്റ് 22-ലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരമുള്ള സത്യവാങ്മൂലങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചത്.

മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെയും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളെയും ബെഞ്ച് രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. ഓഗസ്റ്റ് 22-ലെ ഉത്തരവിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വ്യക്തമായി നിർദേശിച്ചിരുന്നു എന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. തെരുവ് നായകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോടതി സ്വമേധയാ (suo motu) എടുത്ത കേസാണിത്. ഓഗസ്റ്റ് 22-ന് സുപ്രീം കോടതി ഈ കേസിൻ്റെ പരിധി ഡൽഹി-ദേശീയ തലസ്ഥാന മേഖലയ്ക്ക് (എൻസിആർ) അപ്പുറത്തേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുകയും എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളെയും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളെയും കേസിൽ കക്ഷി ചേർക്കാൻ നിർദേശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കൂടാതെ, അന്ന് കോടതി ഒരു സുപ്രധാന മാറ്റം വരുത്തി.

വാക്സിനേഷൻ നൽകിയ തെരുവ് നായകളെ ഡൽഹി-എൻസിആർ പരിധിയിലെ നായത്താവളങ്ങളിൽ നിന്ന് (pounds) പുറത്തിറക്കുന്നത് തടഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള മുൻ ഉത്തരവ് "വളരെ കടുപ്പമേറിയത്" എന്ന് നിരീക്ഷിച്ച് കോടതി പരിഷ്കരിച്ചു. പുതിയ ഉത്തരവനുസരിച്ച്, തെരുവ് നായകളെ വന്ധ്യംകരണത്തിനും (sterilization) വിരയിളക്കലിനും (de-worming) ശേഷം പുറത്തുവിടാൻ കോടതി നിർദേശം നൽകി.

കോടതിയുടെ വിമർശനം

മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെയും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളെയും ബെഞ്ച് രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. ഓഗസ്റ്റ് 22-ലെ ഉത്തരവിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വ്യക്തമായി നിർദേശിച്ചിരുന്നു എന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. തെരുവ് നായകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോടതി സ്വമേധയാ (suo motu) എടുത്ത കേസാണ് നിലവിൽ ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കുന്നത്.

ഓഗസ്റ്റ് 22-ന് സുപ്രീം കോടതി ഈ കേസിൻ്റെ പരിധി ഡൽഹി-ദേശീയ തലസ്ഥാന മേഖലയ്ക്ക് (എൻസിആർ) അപ്പുറത്തേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുകയും എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളെയും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളെയും കേസിൽ കക്ഷി ചേർക്കാൻ നിർദേശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കൂടാതെ, അന്ന് കോടതി ഒരു സുപ്രധാന മാറ്റം വരുത്തി. വാക്സിനേഷൻ നൽകിയ തെരുവ് നായകളെ ഡൽഹി-എൻസിആർ പരിധിയിൽ നിന്ന് (pounds) പുറത്തിറക്കുന്നത് തടഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള മുൻ ഉത്തരവ് "വളരെ കടുപ്പമേറിയത്" എന്ന് നിരീക്ഷിച്ച് കോടതി പരിഷ്കരിച്ചു. പുതിയ ഉത്തരവനുസരിച്ച്, തെരുവ് നായകളെ വന്ധ്യംകരണത്തിനും (sterilization) വിരയിളക്കലിനും (de-worming) ശേഷം പുറത്തുവിടാൻ കോടതി നിർദേശം നൽകി.

