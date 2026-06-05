സ്ത്രീധന പീഡനക്കേസ്; ഭർത്താവിനെതിരെ യാതൊരു കടുത്ത നടപടിയും പാടില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി
സുപ്രീം കോടതിയിലെ അവധിക്കാല ബെഞ്ചാണ് ഈ സുപ്രധാന ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. ജസ്റ്റിസ് സഞ്ജയ് കരോൾ, ജസ്റ്റിസ് അഗസ്റ്റിൻ ജോർജ് മാസിഹ് എന്നിവരടങ്ങിയ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചാണ് ഹർജി പരിഗണിച്ചത്
Published : June 5, 2026 at 2:18 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഗാർഹിക പീഡനവും സ്ത്രീധന പീഡനവും ആരോപിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ കുടുംബനാഥന് ആശ്വാസമായി സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിർണായക ഇടപെടൽ. പ്രതി ദീപക് ഭരദ്വാജിൻ്റെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കിയ വിചാരണ കോടതിയുടെയും പഞ്ചാബ് ഹരിയാന ഹൈക്കോടതിയുടെയും ഉത്തരവുകൾ സുപ്രീം കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തു. അന്തിമ വിധി വരുന്നത് വരെ പ്രതിക്കെതിരെ യാതൊരുവിധ കടുത്ത നിയമനടപടികളും പാടില്ലെന്ന് കോടതി കർശന നിർദേശം നൽകി.
തുടർനടപടികൾക്ക് സ്റ്റേ
സുപ്രീം കോടതിയിലെ അവധിക്കാല ബെഞ്ചാണ് ഈ സുപ്രധാന ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. ജസ്റ്റിസ് സഞ്ജയ് കരോൾ, ജസ്റ്റിസ് അഗസ്റ്റിൻ ജോർജ് മാസിഹ് എന്നിവരടങ്ങിയ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചാണ് ഹർജി പരിഗണിച്ചത്. പഞ്ചാബ് ഹരിയാന ഹൈക്കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ് ചോദ്യം ചെയ്ത് പ്രതി സമർപ്പിച്ച പ്രത്യേക ഹർജിയിലായിരുന്നു സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഈ നിർണായക ഇടപെടൽ. കേസിൽ ഹർജിക്കാരന് അനുകൂലമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ച ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് എതിർകക്ഷികൾക്ക് നോട്ടിസ് അയക്കാനും ഉത്തരവിട്ടു.
വിചാരണ കോടതിയിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ ഹിയറിങ്ങുകളിലും പ്രതി നേരിട്ട് ഹാജരാകുമെന്ന് പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകൻ സുപ്രീം കോടതിക്ക് രേഖാമൂലം ഉറപ്പ് നൽകി. കേസിൻ്റെ വിചാരണ വേളയിൽ അസാധാരണ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒഴികെ മറ്റെല്ലാ തീയതികളിലും കൃത്യമായി ഹാജരാകുമെന്നാണ് പ്രതി കോടതിയെ അറിയിച്ചത്. ഈ ഉറപ്പിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഹർജിക്കാരനെതിരെ മറ്റ് കടുത്ത നിയമനടപടികൾ പാടില്ലെന്ന് പൂർണമായും വ്യക്തമാക്കിയത്. വിചാരണ നടപടികൾ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാനും അന്വേഷണത്തോട് സഹകരിക്കാനും കോടതി നിർദേശിച്ചു. കേസിൽ കൂടുതൽ വാദം കേൾക്കുന്നതിനായി 2026 ഓഗസ്റ്റ് ഏഴിലേക്ക് സുപ്രീം കോടതി മാറ്റി.
നിയമത്തിലെ ദുരുപയോഗം പരിശോധിച്ചു
ഗാർഹിക പീഡന നിയമം ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുന്നതായി സുപ്രീം കോടതി നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഇത്തരം കേസുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അനാവശ്യ അറസ്റ്റുകൾക്കും കടുത്ത നടപടികൾക്കുമെതിരെ സുപ്രീം കോടതി നേരത്തെ തന്നെ ശക്തമായ നിലപാട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മതിയായ തെളിവുകൾ ഇല്ലാതെ ഭർത്താവിനെയോ ഭർതൃവീട്ടുകാരെയോ അടിയന്തരമായി അറസ്റ്റ് ചെയ്യരുതെന്ന മാർഗനിർദേശങ്ങൾ രാജ്യത്ത് നിലവിലുണ്ട്. ഗാർഹിക പീഡന പരാതിയുടെ പേരിൽ മാത്രം കുറ്റം തെളിയിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് പ്രതികൾക്കെതിരെ കടുത്ത നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനമാണെന്ന് പ്രതിഭാഗം സുപ്രീം കോടതിയിൽ വാദിച്ചു.
വിചാരണ കോടതി മുൻപ് പ്രതിക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരുന്നു. ഇത് പിന്നീട് റദ്ദാക്കിയ നടപടി യാതൊരു കാരണവശാലും അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് അഭിഭാഷകൻ ബോധിപ്പിച്ചു. പഞ്ചാബ് ഹരിയാന ഹൈക്കോടതിയും വിചാരണ കോടതിയുടെ തീരുമാനത്തെ ശരിവച്ചതോടെയാണ് ഭർത്താവ് ഉന്നത നീതിപീഠത്തെ സമീപിച്ചത്. വ്യവസ്ഥകൾ പൂർണമായും പാലിച്ച് നിയമനടപടികളോട് പൂർണമായി സഹകരിക്കുന്ന ഭർത്താവിന് ജാമ്യം നിഷേധിക്കുന്നത് മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്നും ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.
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ആരോപണങ്ങളുടെ മാത്രം അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭർത്താക്കന്മാരെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ദ്രോഹിക്കുന്ന പ്രവണതകൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന വാദവും സുപ്രീം കോടതി മുഖവിലക്കെടുത്തു. നീതിയുക്തമായ വിചാരണ പൂർത്തിയാകുന്നത് വരെ പ്രതിക്ക് ജാമ്യം നൽകേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിലവിലെ ഉത്തരവ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. സമാനമായ മറ്റ് വിവാഹ തർക്ക വ്യവഹാരങ്ങളിലും സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഈ വിധി വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുമെന്നാണ് നിയമ വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം. സ്ത്രീ സുരക്ഷ നിയമങ്ങൾ പ്രതികാരത്തിനുള്ള ആയുധമായി മാറ്റരുതെന്ന ശക്തമായ സന്ദേശം കൂടിയാണ് ഇത്തരം ഉത്തരവുകൾ നൽകുന്നത്.
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