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സവർക്കറിനെതിരെ വിദ്വേഷ പരാമർശം; രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരായ കേസ് സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കി

പ്രോസിക്യൂഷന് ഉത്തർപ്രദേശ് അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ജസ്റ്റിസ് ദീപങ്കർ ദത്ത, ജസ്റ്റിസ് ഷീൽ നാഗു എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് നടപടികൾ റദ്ദാക്കിയത്.

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V D SAVARKAR, Rahul Gandhi (facebook, Getty image)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 14, 2026 at 1:31 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: വി ഡി സവർക്കറെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തി സാമുദായിക സംഘർഷം സൃഷ്‌ടിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവും കോൺഗ്രസ് എംപിയുമായ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ ഉത്തർപ്രദേശിൽ വിചാരണ നടന്ന് വന്ന ക്രിമിനൽ കേസ് സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കി. പ്രോസിക്യൂഷന് ഉത്തർപ്രദേശ് അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ജസ്റ്റിസ് ദീപങ്കർ ദത്ത, ജസ്റ്റിസ് ഷീൽ നാഗു എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് നടപടികൾ റദ്ദാക്കിയത്.

ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത സെക്ഷൻ 153-എ (വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ശത്രുത വളർത്തൽ), 505 എന്നിവ പ്രകാരമുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് വിചാരണ നേരിടണമെന്ന കീഴ് കോടതിയുടെ ഉത്തരവിനെ ചോദ്യം ചെയ്‌ത് സുപ്രീം കോടതിയിൽ രാഹുൽഗാന്ധി സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലാണ് കോടതി വിധി. ആദ്യം ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കാൻ രാഹുൽ അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും നടപടികൾ റദ്ദാക്കാൻ കോടതി വിസമ്മതിച്ചതിനെ തുടർന്ന് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു.

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ഇന്ന്, കേസ് പരിഗണിച്ചപ്പോൾ സംസ്ഥാനം പ്രോസിക്യൂഷന്‍ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ജസ്റ്റിസ് ദീപാങ്കര്‍ ദത്ത ചോദിച്ചിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്തിനുവേണ്ടി ഹാജരായ അഡീഷണൽ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ കെ.എം. നടരാജ് അനുമതിയില്ലെന്ന് മറുപടി നൽകി. സെക്ഷൻ 196 സി.ആർ.പി.സി പ്രകാരം, ഐ.പി.സി സെക്ഷൻ 153 എ പ്രകാരമുള്ള ഒരു കുറ്റകൃത്യം പരിഗണിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ അനുമതി ആവശ്യമാണ്. അനുമതിയില്ലെങ്കിൽ, സമൻസ് ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കണമെന്നും വിഷയം പുതുതായി പരിഗണിക്കുന്നതിനായി മജിസ്ട്രേറ്റിന് കൈമാറണമെന്നും പരാതിക്കാരന് വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അനുമതി ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അഭിഭാഷകൻ പറഞ്ഞു.

എന്നിരുന്നാലും, നടപടിയെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അനുമതി നിർബന്ധമാണെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ദത്ത ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. "അനുമതി ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ, കാര്യം അവിടെ അവസാനിച്ചു," ജസ്റ്റിസ് ദത്ത പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് കേസ് റദ്ദാക്കിയതായി ബെഞ്ച് ഉത്തരവിട്ടു. "യുപി സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ, അപ്പീൽ പ്രതിയെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ അനുമതി നൽകിയതായി പറയുന്നില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, മജിസ്‌ട്രേറ്റ് പുറപ്പെടുവിച്ച പരാതിയും ഉത്തരവുകളും റദ്ദാക്കുന്നു" ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ വർഷം സുപ്രീം കോടതി നടപടികൾ റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, സ്റ്റേ അനുവദിക്കുമ്പോൾ, രാഹുല്‍ സവർക്കറിനെക്കുറിച്ച് നടത്തിയ പരാമർശങ്ങളോട് ജസ്റ്റിസ് ദത്ത വാമൊഴിയായി ശക്തമായ വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുകയും സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളോട് ഇങ്ങനെയാണോ പെരുമാറേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കുകയും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. ഭാവിയിൽ ഇത്തരം പരാമർശങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചാൽ, കോടതി അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ "സ്വമേധയാ" കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

2025 ഏപ്രിൽ നാലിന് അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി ജാമ്യം നിഷേധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചു. 2024 ഡിസംബറിൽ ഒരു പത്രസമ്മേളനത്തിൽ സവർക്കർ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സേവകനാണെന്നും അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്ന് പെൻഷൻ വാങ്ങിയെന്നും പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ കോടതി അദ്ദേഹത്തെ പ്രതിയാക്കി സമൻസ് അയച്ചിരുന്നു. സമൂഹത്തിൽ വിദ്വേഷം വളർത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ രാഹുൽ ഗാന്ധി സവർക്കറെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സേവകൻ എന്ന് വിളിച്ചതായും അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്ന് പെൻഷൻ വാങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞതായും ആരോപിച്ച് അഭിഭാഷകൻ നൃപേന്ദ്ര പാണ്ഡെ ഒരു പരാതിയും നൽകിയിരുന്നു.

"മുമ്പ് അച്ചടിച്ച ലഘുലേഖകൾ വാർത്താസമ്മേളനങ്ങളിൽ വിതരണം ചെയ്‌തുകൊണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി സമൂഹത്തിൽ വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും പ്രചരിപ്പിച്ച് രാജ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സവിശേഷതകളെ ദുർബലപ്പെടുത്തുകയും അപമാനിക്കുകയും ചെയ്‌തവെന്നു" എന്ന് ലഖ്‌നൗവിലെ അഡീഷണൽ സിവിൽ ജഡ്‌ജി (സീനിയർ ഡിവിഷനൽ)/എസിജെഎം, അലോക് വർമ്മ 2024 ഡിസംബറിൽ പാസാക്കിയ ഉത്തരവിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു.

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TAGGED:

SC ON RAHUL HATE SPEECH CASE
RAHUL GANDHI AGAINST VD SAVARKAR
VD SAVARKAR NEWS
CONGRESS
SC ON RAHUL GANDHI SAVARKAR CASE

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