ദളിത് യുവാവിൻ്റെ കൊലപാതകം:" പൊലീസ് പ്രതിക്ക് രക്ഷപ്പെടാന്‍ ഒത്താശ ചെയ്‌ത് നല്‍കിയെന്ന് സുപ്രീം കോടതി

ദളിത് യുവാവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസില്‍ ആന്ധ്രപ്രദേശ് പൊലീസിനെ രൂക്ഷമായി വിമര്‍ശിച്ച് സുപ്രീം കോടതി. പ്രതിക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒത്താശ ചെയ്‌ത് കൊടുത്തെന്നും കോടതിയുടെ നിരീഷണം. എത്രയും പെട്ടന്ന് കേസിലെ അന്വേഷണം പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ നിര്‍ദേശം.

Representational Picture (IANS)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 20, 2026 at 5:50 PM IST

3 Min Read
ന്യൂഡല്‍ഹി: യുവജന ശ്രമിക റൈതു കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി എംഎല്‍സിയായ അനന്ത സത്യ ഉദയ ഭാസ്‌കറിനെതിരായ കൊലപാതക കേസില്‍ അന്വേഷണ സംഘത്തെ വിമര്‍ശിച്ച് സുപ്രീം കോടതി. അന്വേഷണ സംഘമായ ആന്ധ്രപ്രദേശ് പൊലീസിനെയാണ് കോടതി രൂക്ഷമായി വിമര്‍ശിച്ചത്. കേസിൻ്റെ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാകാത്തതിൽ കോടതി കടുത്ത നിരാശയും പ്രകടിപ്പിച്ചു.

പൊലീസ് പ്രതിയുമായി ഒത്തുകളിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ജാമ്യം ലഭിക്കാന്‍ എല്ലാ ഒത്താശകളും ചെയ്‌തു കൊടുത്തുവെന്നും സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജസ്റ്റിസ് ജോയ്‌മല്യ ബാഗ്‌ചി , ജസ്റ്റിസ് വിപുൽ പഞ്ചോളി എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് കേസ് പരിഗണിച്ചത്. 2022 ല്‍ ദളിത് യുവാവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസാണിത്.

ഭാസ്‌കർ ജാമ്യം തേടി സമർപ്പിച്ച അപ്പീൽ പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു കോടതി. അന്വേഷണം നാല് വർഷമായി പൂർത്തിയായിട്ടില്ലെന്ന് വാദം കേൾക്കുന്നതിനിടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് നിരീക്ഷിച്ചു. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രതികള്‍ക്ക് "പൂർണമായ ഒത്താശ" നല്‍കിയിരുന്നെന്നും ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു.

പൊലീസ് സൂപ്രണ്ടിനെയോ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനെയോ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഡി.ജി.പിക്ക് അധികാരമില്ലേ എന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ചോദിച്ചു. പൊലീസിന് കഴിയില്ലെങ്കില്‍ അന്വേഷണം സിബിഐക്ക് കൈമാറാൻ കഴിയുമെന്ന് ബെഞ്ച് വാക്കാൽ നിരീക്ഷിച്ചു.

തെറ്റായ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവാദികളായ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ എന്ത് നടപടി സ്വീകരിച്ചുവെന്ന് ബെഞ്ച് ചോദിച്ചു. ഏതെങ്കിലും കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ടോ എന്നും ചോദിച്ചു. അപ്പീൽ നൽകാൻ അനുമതി നൽകിയതിന് ശേഷവും നാല് വര്‍ഷം ജാമ്യാപേക്ഷയില്‍ ഒന്നും നടക്കാത്തതില്‍ ബെഞ്ച് ആശ്ചര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു.

"ഇത് വീണ്ടും സംസ്ഥാന പൊലീസിൻ്റെ അലസതയെയാണ് കാണിക്കുന്നത്, പ്രതികൾ ഒരു ഹീനമായ കുറ്റകൃത്യത്തിൻ്റെ അന്വേഷണ കാര്യത്തിൽ കടുത്ത അനാസ്ഥ കാണിക്കുന്നു" ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചു.

ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സംസ്ഥാനത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ സിദ്ധാർത്ഥ് ലുത്ര ബെഞ്ചിന് മുന്നിൽ ഹാജരായി. എല്ലാ രേഖകളും അടങ്ങിയ അനുബന്ധ കുറ്റപത്രം ഇന്ന് സമർപ്പിച്ചതായി ലുത്ര പറഞ്ഞു. കോടതി ഇതുവരെ കുറ്റപത്രം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെന്നും വിചാരണ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അഭിഭാഷകന്‍ കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

വിചാരണ വേഗത്തിലാക്കണമെന്നും ഇത് ഇരയുടെ താൽപ്പര്യം നിറവേറ്റുമെന്നും അദ്ദേഹം കോടതിയോട് പറഞ്ഞു. കേസിൽ പ്രധാന സാക്ഷികളെ വിസ്‌തരിക്കുന്നതുവരെ പ്രതി കസ്റ്റഡിയിൽ തുടരണമെന്ന് ലുത്ര പറഞ്ഞു.

യുവജന ശ്രമിക റൈതു കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി എം.എൽ.സിക്കെതിരായ കൊലപാതക കേസ് ?

2022 മെയ് മാസത്തില്‍ ദളിത് യുവാവ് കൊലപ്പെട്ട കേസാണിത്. തൻ്റെ ഡ്രൈവർ വീഥി സുബ്രഹ്മണ്യമെന്ന ദളിത് യുവാവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലാണ് ഭാസ്‌കറിനെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം ലഭിക്കുന്നതിനായി പൊലീസ് കുറ്റപത്രം വൈകിപ്പിച്ചെന്ന് ഇരയുടെ കുടുംബം കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ഹൈക്കോടതി അദ്ദേഹത്തിന് ജാമ്യം അനുവദിച്ചില്ല, തുടർന്ന് വിഷയം സുപ്രീം കോടതിയിലെത്തി.

2024 ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെത്തുടർന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് ഭരണമാറ്റം ഉണ്ടായതിനുശേഷം, അന്വേഷണം ഗൗരവമായി എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ലുത്ര വാദിച്ചു. പ്രതിയുടെ പാർട്ടി അധികാരത്തിലിരുന്നത് കൊണ്ടാവാം അന്വേഷണം പാളം തെറ്റിയതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 2024-ൽ സർക്കാർ മാറിയതിനുശേഷം ഈ ഫയൽ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സുപ്രീം കോടതിയുടെ നടപടി

കേസില്‍ 2026 നവംബറോടെ വിചാരണ പൂർത്തിയാക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി സമയപരിധി നിശ്ചയിച്ചു. മാർച്ച് 31-നകം കൂടുതൽ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കണമെന്നും ഏപ്രിൽ 18-നകം കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കണമെന്നും ഓഗസ്റ്റ് 31-നകം പ്രോസിക്യൂഷൻ തെളിവുകൾ പൂർത്തിയാക്കണമെന്നും സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി .

കൂടാതെ 2026 നവംബർ 30-നകം മുഴുവൻ വിചാരണയും അവസാനിക്കുമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചു.ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനോട് കേസ് ഒരു മുതിർന്ന ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസറെ ഏൽപ്പിക്കാൻ ബെഞ്ച് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. കേസ് ആഴ്‌ചതോറും പരിഗണിക്കണമെന്നും നിര്‍ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സമയപരിധി പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ വിചാരണയുടെ പുരോഗതി നിരീക്ഷിക്കാൻ ഹൈക്കോടതിയിലെ പോർട്ട്‌ഫോളിയോ ജഡ്‌ജിയോട് ബെഞ്ച് നിർദ്ദേശിച്ചു. വിചാരണ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ ഇടക്കാല ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കരുതെന്ന് ബെഞ്ച് ഹൈക്കോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. 2022 ഡിസംബറിൽ സുപ്രീം കോടതി ഭാസ്‌കറിന് ഇടക്കാല ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരുന്നു.

