ETV Bharat / bharat

2020 ഡൽഹി കലാപം: യുഎപിഎ കേസിൽ അഥർ ഖാൻ്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ ഡൽഹി പൊലീസിനോട് മറുപടി തേടി സുപ്രീം കോടതി

2020-ലെ ഡൽഹി കലാപ ഗൂഢാലോചന കേസിൽ യുഎപിഎ ചുമത്തപ്പെട്ട പ്രതി അഥർ ഖാൻ്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ സുപ്രീം കോടതി ഡൽഹി പൊലീസിൻ്റെ മറുപടി തേടി.

DELHI RIOTS 2020 ATHAR KHAN IN UAPA CASE ATHAR KHAN BAIL UPDATES SC ON BAIL PLEA OF ATHAR KHAN
Supreme Court (ANI)
author img

By PTI

Published : August 27, 2026 at 4:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: 2020 ഫെബ്രുവരിയിൽ വടക്കുകിഴക്കൻ ഡൽഹിയിലുണ്ടായ കലാപത്തിന് പിന്നിലെ ഗൂഢാലോചനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യുഎപിഎ കേസിൽ ജാമ്യം തേടി അഥർ ഖാൻ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ ഡൽഹി പൊലീസിന് നോട്ടീസ് അയച്ച് സുപ്രീം കോടതി. ​ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയുടെ ജൂലൈ 7 ലെ വിധി ചോദ്യം ചെയ്ത് അഥർ ഖാൻ സമർപ്പിച്ച അപ്പീലിലാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ നടപടി. ജസ്റ്റിസുമാരായ അരവിന്ദ് കുമാർ, വിപുൽ എം. പഞ്ചോളി എന്നിവരടങ്ങുന്ന ബെഞ്ചാണ് ഡൽഹി പൊലീസ് പ്രതികരണം തേടി നോട്ടീസ് അയച്ചത്. കേസ് എട്ട് ആഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം പരിഗണിക്കാൻ മാറ്റി.

ഡൽഹി കലാപത്തിൽ മരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയ പ്രധാന സൂത്രധാരന്മാരിൽ ഒരാളാണ് അഥർ ഖാനെന്നും, പ്രാദേശിക തലത്തിലുള്ള ഒരു സാധാരണ പ്രവർത്തകൻ മാത്രമല്ലെന്നും നിരീക്ഷിച്ചാണ് ഹൈക്കോടതി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയിരുന്നത്. ഇതിനെതിരെയാണ് അദ്ദേഹം സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

2020 ജൂലൈയിൽ അറസ്റ്റിലായ അഥർ ഖാൻ കഴിഞ്ഞ ആറ് വർഷമായി കസ്റ്റഡിയിലാണ്. തനിക്കൊപ്പം സമാന കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട മറ്റ് പ്രതികൾക്ക് സുപ്രീം കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും, തൻ്റേത് പ്രാദേശിക തലത്തിലുള്ള പങ്കാളിത്തം മാത്രമാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് അദ്ദേഹം ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകിയത്. ദീർഘകാലമായുള്ള തടവ് (2020 ജൂലൈ മുതൽ ജയിലിലാണ്), വിചാരണ വൈകുന്നത്, കൂട്ടുപ്രതി ഷദാബ് അഹമ്മദിന് ലഭിച്ച ജാമ്യത്തിലുള്ള തുല്യത എന്നിവ അഥർ ഖാൻ കോടതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

വടക്കുകിഴക്കൻ ഡൽഹിയിലെ ചന്ദ്ബാഗ് പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ പ്രധാന സംഘാടകരിൽ ഒരാളാണ് മുൻ കോൾ സെൻ്റർ ജീവനക്കാരനായ അഥർ ഖാൻ. കലാപത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തുകയും രഹസ്യ യോഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത് "ഡൽഹി കത്തിക്കാനുള്ള സമയമായി" എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് ഡൽഹി പൊലീസ് സ്പെഷ്യൽ സെല്ലിൻ്റെ ആരോപണം. സിസിടിവി ക്യാമറകൾ നശിപ്പിക്കുന്നതിനും ഇദ്ദേഹം നേതൃത്വം നൽകി.

വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ മറ്റുളളവർ സമാധാനപരമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചപ്പോൾ, അഥർ ഖാൻ അക്രമസ്വഭാവമുള്ളതും ജീവഹാനിവരെ വരുത്തിവെക്കുന്നതുമായ സമരരീതികളാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്ന് സംരക്ഷിത സാക്ഷിയുടെ മൊഴിയടക്കമുള്ള തെളിവുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നുവെന്ന് ഹൈക്കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. യുഎപിഎ സെക്ഷൻ 43ഡി(5) പ്രകാരമുള്ള കർശന വ്യവസ്ഥകൾ ഇവിടെ ബാധകമാണെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

ഡൽഹി കലാപം 2020

2019 ലെ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനും (CAA), ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്റ്റർ (NRC) യ്ക്കും എതിരായ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടെയാണ് അക്രമം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത്. 53 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 700 ൽ അധികം പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്‌തു. ഫെബ്രുവരിയിലെ കലാപത്തിൻ്റെ സൂത്രധാരന്മാരിൽ ഒരാളായതിന് യുഎപിഎ പ്രകാരം കേസെടുത്തു. 2020 ജൂലൈ 2-നാണ് അഥർ ഖാനെ ഡൽഹി പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തത്.

അന്ന് മുതൽ അദ്ദേഹം ജയിലാണ്. 2020 ഫെബ്രുവരിയിൽ വടക്കുകിഴക്കൻ ഡൽഹിയിലുണ്ടായ കലാപത്തിന് പിന്നിലെ ഗൂഢാലോചനയെന്നാരോപിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത എഫ്.ഐ.ആർ 59/2020 പ്രകാരമാണ് (UAPA, IPC വകുപ്പുകൾ) ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അഥർ ഖാൻ്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി 2026 ജൂലൈ 7-ന് തള്ളിയിരുന്നു. യുഎപിഎ സെക്ഷൻ 43ഡി(5) പ്രകാരമുള്ള കർശന വ്യവസ്ഥകൾ ഇവിടെ ബാധകമാണെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ഡൽഹി പൊലീസിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ സെൽ അന്വേഷിക്കുന്ന വലിയ ഗൂഢാലോചന കേസിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് ആക്‌ടിവിസ്റ്റുകളായ ഷർജീൽ ഇമാം, ഖാലിദ് സൈഫി, ഉമർ ഖാലിദ് എന്നിവർക്കെതിരെയും കേസെടുത്തു.

Also Read: "വൈദഗ്ധ്യമുള്ള പ്രൊഫഷണലുകൾ ബംഗാളിലേക്ക് മടങ്ങുക"; തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ സൃഷ്‌ടിക്കുമെന്ന് സുവേന്ദു അധികാരി

TAGGED:

DELHI RIOTS 2020
ATHAR KHAN IN UAPA CASE
ATHAR KHAN BAIL UPDATES
SC ON BAIL PLEA OF ATHAR KHAN
SC RESPONSE ON ATHARKHAN BAIL

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.