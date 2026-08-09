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ഡാറ്റാ സംരക്ഷണ നിയമത്തെ ചോദ്യം ചെയ്‌ത് ഹർജി; കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം തേടി സുപ്രീം കോടതി

ഡിപിഡിപി നിയമത്തിലൂടെ വിവരാവകാശ നിയമത്തിൽ വരുത്തിയ ഭേദഗതികളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഹർജികളിൽ കോടതി കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ മറുപടി തേടി.

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Supreme Court (ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 9, 2026 at 1:04 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ഡിജിറ്റൽ വ്യക്തിഗത വിവര സംരക്ഷണ (ഡിപിഡിപി) നിയമത്തിലൂടെ വിവരാവകാശ നിയമത്തിൽ വരുത്തിയ ഭേദഗതികളെ ചോദ്യം ചെയ്‌ത ഹർജികളിൽ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ മറുപടി തേടി സുപ്രീംകോടതി. വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പൊതുതാൽപ്പര്യ സംരക്ഷണം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട്, ഡിജിറ്റൽ വ്യക്തിഗത ഡാറ്റാ സംരക്ഷണ നിയമം വിവരാവകാശ നിയമത്തിൽ വരുത്തിയ ഭേദഗതികൾ സുതാര്യതയെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നാണ് ഹർജി.

അഭിഭാഷകരായ വൃന്ദ ഗ്രോവർ, പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ എന്നിവരുടെ വാദങ്ങൾ കേട്ട ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജസ്റ്റിസുമാരായ ജോയ്‌മല്യ ബാഗ്‌ചി, വി മോഹന എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്തയോട് ഈ വിഷയത്തിലുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ വിശദമായ മറുപടി അറിയിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. വിവരാവകാശ നിയമവും (ആർടിഐ) ഡിജിറ്റൽ വ്യക്തിഗത വിവര സംരക്ഷണ (ഡിപിഡിപി) നിയമവും കേന്ദ്ര നിയമങ്ങളായി യോജിപ്പിക്കണമെന്നും സുപ്രീംകോടതി പറഞ്ഞു.

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നേരത്തെ, പൊതുപ്രവർത്തനമായോ താൽപ്പര്യമായോ ബന്ധമില്ലാത്ത വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ ആർടിഐയുടെ സെക്ഷൻ 8(1)(ജെ) പ്രകാരം വെളിപ്പെടുത്താൻ പാടില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ വലിയ തോതിലുള്ള പൊതുതാൽപ്പര്യം ഉണ്ടെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ ഇത്തരം വിവരങ്ങൾ നൽകാവുന്നതാണ്.

വെല്ലുവിളി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആർടിഐയുടെ സെക്ഷൻ 8(1)(ജെ)ഭേദഗതിയെക്കുറിച്ചാണെന്ന് അഭിഭാഷക വൃന്ദ ഗ്രോവർ പറഞ്ഞു. സുരക്ഷയെ തുടർന്ന് വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താറില്ലായിരുന്നുവെന്നും ഇപ്പോൾ ആ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഏത് തരത്തിലുള്ള ഡിജിറ്റൽ വ്യക്തിഗത ഡാറ്റയാണ് സംരക്ഷണം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തത ആവശ്യമാണെന്ന് മുമ്പ് പ്രസ്‌താവിച്ചിരുന്നതായി ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചു.

ഏതൊക്കെതരം ഡിജിറ്റൽ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾക്കാണ് സംരക്ഷണം ആവശ്യമുള്ളത് എന്ന കാര്യത്തിൽ ചില വ്യക്തത കൈവരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചു. വിവരാവകാശ നിയമവും (RTI Act) ഡാറ്റാ സംരക്ഷണ നിയമവും സംബന്ധിച്ച വാദത്തിനിടയിലാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഈ പരാമർശം. ഡിപിഡിപി നിയമം ഒരു പത്രപ്രവർത്തകന് ഇളവ് നൽകുന്നില്ലെന്നും ഒരു പത്രപ്രവർത്തകൻ റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെടുവാണെങ്കിൽ അവർ ഡാറ്റ പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ സമ്മതം തേടണമെന്നും ഡാറ്റ പ്രിൻസിപ്പൽ വിശദാംശങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അവർ അത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അഭിഭാഷകൻ പറഞ്ഞു.

എന്നാൽ ഇത് അന്വേഷണാത്മക പത്രപ്രവർത്തനത്തെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുമെന്നും അത്തരം കേസുകളിൽ സ്വകാര്യത എങ്ങനെ നിലനിർത്തുമെന്ന് ബെഞ്ച് ചോദിച്ചു. അന്നത്തെ ജസ്റ്റിസുമാരായ ഡിവൈ. ചന്ദ്രചൂഡ്, എൻവി രമണ എന്നിവരുടെ വിധിന്യായങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട്, ഭരണഘടനയുടെ 19(1)(എ) അനുച്ഛേദപ്രകാരം വിവരത്തിനുള്ള അവകാശവും സ്വകാര്യതയ്ക്കുള്ള അവകാശവും കോടതി മൗലികാവകാശങ്ങളായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും വിവരാവകാശ നിയമം (RTI Act) ഇവ രണ്ടും തമ്മിൽ കൃത്യമായ ഒരു സന്തുലിതാവസ്ഥ പാലിച്ചിരുന്നുവെന്നും പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ പറഞ്ഞു.

എല്ലാ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളും ഒഴിവാക്കപ്പെടുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഡിപിഡിപി ആക്റ്റ് വഴി ആർടിഐ ആക്റ്റിൽ വരുത്തിയ ഭേദഗതിക്കെതിരെയാണ് തങ്ങളുടെ നിയമപോരാട്ടമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വിവരാവകാശം ഒരു മൗലികാവകാശമാണെന്നും പ്രധാനപ്പെട്ട പൊതു വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയിക്കാനുള്ള പൗരന്മാരുടെ അവകാശമാണെന്നും ഭൂഷൺ പറഞ്ഞു.

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