നിങ്ങളുടെ വോട്ട് പോകുമോ? വ്യാജ ഫോം 7 വിവാദത്തിൽ സുപ്രീംകോടതിയുടെ നിർണായക നിരീക്ഷണം
ഉചിതമായ പരിഹാര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനോടും ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളോടും നിർദേശിച്ചു.
Published : November 19, 2026 at 6:54 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് അർഹരായ വോട്ടർമാരുടെ പേരുകൾ നീക്കം ചെയ്യാനായി അടിസ്ഥാനരഹിതവും വ്യാജവുമായ 'ഫോം 7' അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുന്ന ബൂത്ത് ലെവൽ ഏജന്റുമാർക്കെതിരെ (BLAs) നടപടിയെടുക്കാൻ കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് (ECI) പരിമിതമായ അധികാരങ്ങൾ മാത്രമേയുള്ളൂവെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. വ്യാജ അപേക്ഷ നൽകുന്ന ഏജന്റിനെ കരിമ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ മാത്രമേ കമ്മീഷന് സാധിക്കുകയുള്ളൂവെന്നും അതിനപ്പുറം അവർക്ക് നിയന്ത്രണമില്ലെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജസ്റ്റിസ് ജോയ്മല്യ ബാഗ്ചി, ജസ്റ്റിസ് വി. മോഹന എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചു.
ഡൽഹിയിലെ മുസ്തഫാബാദ് മേഖലയിൽ വോട്ടർ പട്ടികയുടെ പ്രത്യേക തീവ്ര പരിഷ്കരണത്തിനിടെ നിരവധി വോട്ടർമാരുടെ പേരുകൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനായി വ്യാജ 'ഫോം 7' അപേക്ഷകൾ നൽകിയെന്ന ആരോപണം പരിശോധിക്കാൻ കോടതി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനോടും ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോടും ആവശ്യപ്പെട്ടു. വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിലവിലുള്ളതോ നിർദേശിക്കപ്പെട്ടതോ ആയ ഒരു പേര് നീക്കം ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനാണ് 'ഫോം 7' ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
പത്രവാർത്തകൾ ഉദ്ധരിച്ച് അലി മെഹ്ദി എന്നയാൾ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയാണ് സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിച്ചത്. വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് പേര് നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് അപേക്ഷ നൽകപ്പെട്ട 28 വോട്ടർമാരും അവരുടെ നൽകപ്പെട്ട മേൽവിലാസങ്ങളിൽ തന്നെ താമസിക്കുന്നവരാണെന്ന് നേരിട്ടുള്ള പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയതായി ഹർജിക്കാരന്റെ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു.
ഒരൊറ്റ ഏജന്റ് നൽകിയത് 37-ലധികം അപേക്ഷകൾ
കിഴക്കൻ ഡൽഹി ജില്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസറും റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസറുമായ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ, ഒരു പ്രത്യേക ബൂത്ത് ലെവൽ ഏജന്റ് മാത്രം ഇത്തരത്തിൽ 37-ലധികം 'ഫോം 7' അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയ വിവരം ബെഞ്ചിന് മുൻപാകെ ബോധിപ്പിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനും ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾക്കും പരാതി നൽകിയിട്ടും, വ്യാജ അപേക്ഷകൾ നൽകിയ സംഭവത്തിൽ ഇതുവരെ എഫ്.ഐ.ആർ (FIR) രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും ഹർജിക്കാരൻ വാദിച്ചു.
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"ഒരു ബൂത്ത് ലെവൽ ഏജന്റ് വ്യാജ അപേക്ഷ നൽകിയാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് അയാളെ കരിമ്പട്ടികയിൽ പെടുത്താൻ സാധിക്കും. അതിനപ്പുറം അവർക്ക് യാതൊരു നിയന്ത്രണവുമില്ല. ആരോപണങ്ങളുടെ മെറിറ്റിലേക്ക് കടക്കാതെയും യാതൊരു അഭിപ്രായവും രേഖപ്പെടുത്താതെയും ഈ ഹർജി തീർപ്പാക്കുകയാണ്. ഹർജിക്കാരൻ സമർപ്പിച്ച വിവരങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ പരിശോധിച്ച് ആവശ്യമായ പരിഹാര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം."
ഏജന്റുമാരുടെ പേര് വിവരങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കണം; ഹർജി തീർപ്പാക്കി
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പരാതികളിൽ നടപടിയെടുക്കുന്നില്ലെന്ന വാദം പരിഗണിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച കോടതി, പരാതിയിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ബൂത്ത് ലെവൽ ഏജന്റുമാരുടെ കൃത്യമായ പേരുകൾ വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് നിർദേശിച്ചു. എങ്കിൽ മാത്രമേ ആവശ്യമായ പരിഹാര നടപടികളും, അനിവാര്യമെങ്കിൽ അച്ചടക്ക നടപടികളും സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂവെന്നും ബെഞ്ച് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. തുടർന്ന്, വിഷയത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് മുൻപാകെ നിവേദനം നൽകാൻ ഹർജിക്കാരന് അനുമതി നൽകിക്കൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതി ഹർജി തീർപ്പാക്കി.
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