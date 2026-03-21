'കൈയിൽ മൊബൈൽ ഉള്ളവരെല്ലാം മാധ്യമം', പ്രതികളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവയ്‌ക്കുന്നതിൽ ആശങ്കയറിച്ച് സുപ്രീംകോടതി

പ്രതികളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ പൊലീസ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവയ്‌ക്കുന്നത് നീതിയുക്തമായ വിചാരണക്ക് ഭീഷണിയാണെന്ന് കോടതി

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 21, 2026 at 8:17 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: പ്രതികളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ പൊലീസ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവയ്‌ക്കുന്നതിൽ ആശങ്കയറിച്ച് സുപ്രീംകോടതി. ഇത്തരം പ്രവർത്തികൾ നീതിയുക്തമായ വിചാരണക്ക് ഭീഷണിയാണെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. ചീഫ് ജസ്‌റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജസ്‌റ്റിസുമാരായ ജോയ്‌മല്യ ബാഗ്‌ചി, വിപുൽ എം പഞ്ചാളി എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് കേസിൻ്റെ വാദം കേട്ടത്.

സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പൊലീസ് പങ്കുവയ്‌ക്കുന്ന ഇത്തരം ദൃശ്യങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ മനസിൽ തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ടാക്കുന്നുവെന്ന്‌ ആരോപിച്ച് ഹേമേന്ദ്ര പട്ടേൽ സമർപ്പിച്ച ഹർജി പരിഗണിക്കവെയാണ് കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം. കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ നടന്നാലുടൻ പൊലീസ് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് പ്രതിയുടെ സ്വഭാവത്തെകുറിച്ച് പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ മുൻവിധിയുണ്ടാക്കാൻ കാരണമാവുന്നു എന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.

പ്രതികളെ വിലങ്ങുവെച്ചും മുട്ടുകുത്തിച്ചും നടത്തുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പൊലീസ് തന്നെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് വ്യക്തിയുടെ മഹത്വത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് ഹർജിക്കാരനായ ഹേമേന്ദ്ര പട്ടേലിന് വേണ്ടി ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ ഗോപാൽ ശങ്കരനാരായണൻ വാദിച്ചു.

പൊലീസുകാർ അനാവിശ്യമായി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നത് ഡിജിറ്റൽ അറസ്‌റ്റ് പോലുള്ള വെർച്വൽ തട്ടിപ്പുകളെ അധികമാകുമെന്നും ബ്ലാക്ക് മെയിലിങ്ങിനായി തട്ടിപ്പുകാർ ദുരുപയോഗം ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചു.

പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നതിൽ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ രൂപീകരിക്കണമെന്ന് നേരത്തെ സുപ്രീം കോടതി സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ഇത്തരം മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ വേണമെന്നായിരുന്നു ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്.

പ്രതികളുടെ കയ്യിൽ വിലങ്ങ് വച്ച് നടത്തിക്കുക, മുട്ടുകുത്തി നിർത്തുക ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരാളുടെ അന്തസിനെ ബാധിക്കുന്നതാണ്. ഇത്തരം പ്രവർത്തികൾ ജനങ്ങളിൽ ഇവരോട് വേർത്തിരിവ് കാണിക്കാൻ കാരണമാവുമെന്ന് ഹർജിയിൽ പറയുന്നു.

ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ട മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പാകാൻ കാത്തിരിക്കൂവെന്ന് കോടതി ഹർജിക്കാരനായ ഹേമേന്ദ്ര പട്ടേലിനോട് പറഞ്ഞു. അതേസമയം മൊബൈൽ ഫോൺ കൈവശമുള്ള ഓരോ വ്യക്തിയും മാധ്യമ പ്രവർത്തകരായി മാറുന്ന കാലമാണിതെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.

റോഡിൽ ഒരാൾ രക്തം വാർന്ന് മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോഴും ആളുകൾ അത് മൊബൈൽ ഫോണിൽ പകർത്തി കണ്ടൻ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. കൂടാതെ ഇത്തരം പ്രവർത്തികളിലൂടെ ആർക്കും ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തും പ്രചരിപ്പിക്കാമെന്നും ഇത് വ്യാജ വാർത്തകൾ പെട്ടന്ന് പടരുകയും അന്വേഷണം വഴി തിരിച്ച് വിടുകയും ചെയ്യാൻ കാരണമാവുമെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു.

