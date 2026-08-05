ഗുരുഗ്രാമിലെ 274 ഏക്കർ തർക്കഭൂമി കോർപറേഷന് സ്വന്തം; സുപ്രധാന വിധിയുമായി സുപ്രീം കോടതി
ഭൂമി പൊതു ഭൂമിയാണെന്നും റവന്യൂ രേഖകളിൽ ഗ്രാമത്തിലെ ഉടമകളുടെ പേരുകൾ പരാമർശിക്കുന്നതിനാൽ സ്വകാര്യ സമ്പത്തായി കണക്കാക്കാനാവില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
By ANI
Published : August 5, 2026 at 1:04 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഹരിയാനയിലെ ഗുരുഗ്രാമിൽ 274 ഏക്കർ വരുന്ന തർക്കഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ഗുരുഗ്രാം മുൻസിപ്പൽ കോർപറേഷന് (എംസിജി) അനുവദിച്ച് സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ്. ഗ്രാമങ്ങളിലെ പൊതുഭൂമി സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ പേരിലാണെന്ന് കാണിച്ച് സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയാണ് കോടതിയുടെ സുപ്രധാന വിധി. 2007ൽ പഞ്ചാബ്-ഹരിയാന ഹൈക്കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കിയാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ നടപടി.
ജസ്റ്റിസ് സഞ്ജയ് കുമാർ, ജസ്റ്റിസ് കെ. വിനോദ് ചന്ദ്രൻ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് കേസ് പരിഗണിച്ചത്. 1961ലെ ഹരിയാന കോമൺ ലാൻഡ്സ് (റെഗുലേഷൻ) ആക്ട് പ്രകാരമാണ് ഈ ഭൂമി നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. 1955 സെപ്റ്റംബർ 13ന് അന്നത്തെ വസീറാബാദ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് അനുകൂലമായി നൽകിയ അവകാശം സുപ്രീം കോടതി ശരിവച്ചു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ അവകാശങ്ങൾ പിന്നീട് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ഗുരുഗ്രാം മുൻസിപ്പൽ കോർപറേഷന് കൈമാറിയതായും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഭൂമി പുതിയ സ്വർണം
ഗുരുഗ്രാം പോലെ അതിവേഗം വികസിക്കുന്ന നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ ഭൂമി എന്നത് പുതിയ സ്വർണമായി മാറിയെന്ന് 85 പേജുള്ള വിധിന്യായത്തിൽ കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. ഗ്രാമങ്ങളിലെ പൊതുഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കങ്ങൾ വർധിച്ചുവരികയാണ്. റവന്യൂ രേഖകളിൽ വ്യക്തികളുടെയോ മറ്റ് വിഭാഗങ്ങളുടെയോ പേരുകൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ടുമാത്രം ചരിത്രപരമായ ഇത്തരം പൊതുഭൂമികൾക്ക് അതിൻ്റെ നിയമപരമായ സ്വഭാവം നഷ്ടപ്പെടില്ലെന്നും കോടതി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
ഗുരുഗ്രാമിലെ വസീറാബാദിനോട് ചേർന്നുള്ള ജനവാസമില്ലാത്ത (ബേ ചിരാഗ്) ഹൈദർപൂർ ഗ്രാമത്തിലെ 436 ബിഗയും 18 ബിസ്വയും (ഏകദേശം 274 ഏക്കർ) വരുന്ന ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് തർക്കം നിലനിന്നിരുന്നത്. പഞ്ചാബ് വില്ലേജ് കോമൺ ലാൻഡ്സ് നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം, 1954 മാർച്ചിൽ പുറപ്പെടുവിച്ച സർക്കാർ ഉത്തരവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 1955 സെപ്റ്റംബറിൽ ഈ ഭൂമി വസീറാബാദ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ പേരിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു.
തുടക്കം 1985ൽ
1985ലാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമപോരാട്ടങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. ഹൈദർപൂരിലെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുവെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് വസീറാബാദിലെ നാല് താമസക്കാർ 1961ലെ ഹരിയാന കോമൺ ലാൻഡ്സ് ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ 13എ പ്രകാരം നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. 1955ലെ നടപടിയെ ചോദ്യം ചെയ്ത ഇവർ, ഭൂമി സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടേതാണെന്നും ഗ്രാമത്തിലെ പൊതു ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഒരിക്കലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെന്നും വാദിച്ചു. അതിനാൽ ഇത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് നൽകാനാകില്ലെന്നും, മുൻകൂർ നോട്ടിസ് നൽകാതെയാണ് ഭൂമി മാറ്റിയതെന്നും ഇവർ ആരോപിച്ചു.
റവന്യൂ അധികാരികൾക്ക് മുന്നിൽ പലതവണ ഈ വിഷയം ചർച്ചയായി. 1990ൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് കലക്ടർ ഇവരുടെ വാദം ഭാഗികമായി അംഗീകരിച്ചു. പിന്നീട് കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിച്ചപ്പോൾ, കുളവും ഗ്രാമത്തിലേക്കുള്ള വഴിയും ഉൾപ്പെടുന്ന ചെറിയൊരു ഭാഗം ഒഴികെയുള്ള ഭൂമി സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടേതാണെന്ന് അസിസ്റ്റൻ്റ് കലക്ടർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. 1998ൽ കലക്ടർ ഈ തീരുമാനം ശരിവച്ചു. എന്നാൽ, 2005ൽ ഗുഡ്ഗാവ് ഡിവിഷൻ കമ്മിഷണർ റവന്യൂ അധികാരികളുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ റദ്ദാക്കുകയും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് അനുകൂലമായ 1955ലെ നടപടി പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനെതിരെ നൽകിയ ഹർജിയിൽ, 2007ൽ പഞ്ചാബ്-ഹരിയാന ഹൈക്കോടതി കമ്മിഷണറുടെ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കി. അസിസ്റ്റൻ്റ് കലക്ടറുടെയും കലക്ടറുടെയും തീരുമാനങ്ങൾ ഹൈക്കോടതി പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. തുടർന്ന് 2008 ജനുവരിയിൽ സുപ്രീം കോടതി ഹൈക്കോടതി വിധി സ്റ്റേ ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
ചരിത്രരേഖകൾ നിർണായകമായി
സുപ്രീം കോടതിയിലെ വാദത്തിനിടെ 1877, 1885, 1905 വർഷങ്ങളിലെ ജമാബന്ദികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചരിത്രപരമായ റവന്യൂ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിരുന്നു. ഈ രേഖകൾ നേരത്തെ മറ്റ് അധികാരികൾക്കോ ഹൈക്കോടതിയിലോ സമർപ്പിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് കോടതി ശ്രദ്ധിച്ചു. 1998 ഏപ്രിലിൽ കമ്മിഷണർ ഇടക്കാല സ്റ്റേ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടും, തർക്കം നിലനിൽക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ 272 വിൽപന രേഖകൾ തയ്യാറാക്കിയതായും വിവിധ സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്കും കമ്പനികൾക്കും അനുകൂലമായി ഭൂമി മാറ്റിയതായും കോടതി കണ്ടെത്തി.
ചരിത്രപരമായ റവന്യൂ രേഖകളും ശരത് വാജിബ്-ഉൽ-അർസും ഗ്രാമങ്ങളിലെ പൊതുഭൂമിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിയമ ചട്ടക്കൂടുകളും പരിശോധിച്ച ശേഷം, തർക്കഭൂമി ഷാമ്ലാത് ദേഹ് (പൊതുഭൂമി) ആണെന്നും ഷാമ്ലാത് പട്ടി അല്ലെന്നും സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി. പൊതുഭൂമി വിഭജിക്കാൻ ഉടമകൾക്ക് അവകാശമുണ്ടെങ്കിലും 1950 ജനുവരി 26ന് മുൻപ് അത്തരമൊരു വിഭജനം നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചു. തൽഫലമായി, ഭൂമി ഗ്രാമത്തിലെ പൊതുഭൂമിയായി നിലനിൽക്കുകയും 1961ലെ നിയമപ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിക്ഷിപ്തമാവുകയും ചെയ്തു.
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റവന്യൂ രേഖകളിൽ ഭൂമി പൊതുഭൂമിയായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അത് ഗ്രാമത്തിൻ്റെ പൊതു ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതാണെന്ന് സ്വതന്ത്രമായി തെളിയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും കോടതി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ചരിത്രരേഖകൾക്ക് അർഹമായ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതിൽ ഹൈക്കോടതിയും റവന്യൂ അധികാരികളും പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി. വാദികൾക്ക് നിയമപരമായ അടിസ്ഥാനം തെളിയിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ അപ്പീലുകൾ അനുവദിച്ച സുപ്രീം കോടതി, ഹൈക്കോടതി വിധി റദ്ദാക്കുകയും ഭൂമി എംസിജിക്ക് കൈമാറാൻ ഉത്തരവിടുകയുമായിരുന്നു.
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