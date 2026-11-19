2026 ബാച്ച് നിയമ ബിരുദധാരികൾക്ക് തിരിച്ചടി, ജുഡീഷ്യൽ പരീക്ഷക്ക് ഒരു വർഷത്തെ ഇളവ് ഇല്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി
ഇടക്കാല ആശ്വാസമെന്ന നിലയിൽ 2025 ബാച്ചിന് നൽകിയ താൽക്കാലിക ഇളവ് വരുംവർഷങ്ങളിലെ ബിരുദധാരികൾക്ക് ഒരു അവകാശമായി ഉന്നയിക്കാനാകില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
By PTI
Published : November 19, 2026 at 8:56 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ജുഡീഷ്യൽ ജോലികൾക്കായി അപേക്ഷിക്കുന്ന 2026-ലെ നിയമ ബിരുദധാരികൾക്ക്, ഒരു വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയമായി കണക്കാക്കുന്ന ആനുകൂല്യം നീട്ടിനൽകാൻ സുപ്രീം കോടതി വിസമ്മതിച്ചു. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് നിർണായക ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്.
ഇടക്കാല ആശ്വാസമെന്ന നിലയിൽ 2025 ബാച്ചിന് നൽകിയ താൽക്കാലിക ഇളവ് വരുംവർഷങ്ങളിലെ ബിരുദധാരികൾക്ക് ഒരു അവകാശമായി ഉന്നയിക്കാനാകില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി. സുപ്രീം കോടതിയുടെ മുൻ ഉത്തരവ് വന്നത് 2025-ലായിരുന്നു. യുവ അഭിഭാഷകർ കോടതി മുറികളിലെ പ്രായോഗിക കാര്യങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ജുഡീഷ്യറിയുടെ ഗുണനിലവാരത്തിന് അത്യാവശ്യമാണെന്നാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ശക്തമായ നിലപാട്.
സിവിൽ ജഡ്ജി തസ്തികയിലേക്ക് 2026 സെപ്റ്റംബർ 25-ന് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ച വിജ്ഞാപനത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പുള്ള ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ബിരുദം നേടിയവർ സമർപ്പിച്ച ഹർജികൾ, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഹൈക്കോടതി തള്ളിയിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഹർജിയാണ് സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിച്ചത്.
'ഭൂമിക ട്രസ്റ്റ്' കേസിലെ വിധിയിൽ അനുവദിച്ച ഇളവ് തങ്ങൾക്കും ലഭിക്കണമെന്ന് ഹർജിക്കാർ വാദിച്ചു. ബിരുദം നേടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ബാർ കൗൺസിലിൽ താൽക്കാലികമായി എൻറോൾ ചെയ്തിട്ടോ ഒരു വർഷം പൂർത്തിയായോ എന്നത് പരിഗണിക്കാതെ, എല്ലാ നിയമ ബിരുദധാരികളെയും നിയമന പ്രക്രിയയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്നായിരുന്നു ഇവരുടെ ആവശ്യം. ഹർജിക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷക പിങ്കി ആനന്ദ്, 'ഭൂമിക ട്രസ്റ്റ്' വിധിയിലെ ഇളവ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
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2026-ലെ ബിരുദധാരികൾക്കും ഈ ആനുകൂല്യം നൽകണമെന്ന് ബെഞ്ചിനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. എന്നാൽ ഈ വാദം കോടതി അംഗീകരിച്ചില്ല. തുടർന്ന് 2026 ഓഗസ്റ്റിൽ പുതുക്കിയ വിധി വരുന്നതുവരെയുള്ള ഒരു വർഷത്തെ ഇടവേളയിൽ 2025-ൽ പാസായ ഉദ്യോഗാർഥികൾ വെറുതെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടാകില്ലെന്നും വിവിധ ലോ ഓഫിസുകളിലും കോടതികളിലും ജൂനിയർമാരായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമെന്നും കോടതി വിലയിരുത്തി. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് മാത്രം ഈ ഒരു വർഷത്തെ ഇളവ് അനുവദിച്ചത്.
"അവർ വിവിധ നിയമ ഓഫീസുകളിൽ ജൂനിയർമാരായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം, ചേമ്പറുകളിലും കോടതികളിലും പോയിട്ടുണ്ടാകാം... അതിനാൽ, അവർ ഒരു വർഷത്തെ പ്രാക്ടീസ് പൂർത്തിയാക്കിയതായി കണക്കാക്കാമെന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു," ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വ്യക്തമാക്കി.
ഹർജിക്കാരനെപ്പോലെ സമാനമായ സാഹചര്യത്തിലുള്ള മറ്റ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും ഉണ്ടെന്ന് ആനന്ദ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഹർജിക്കാരുടെ ആവശ്യം നിരസിച്ചുകൊണ്ട് 2026 ബാച്ചുകാർ ഒരു വർഷം അഭിഭാഷക ഓഫിസുകളിൽ ജോലി ചെയ്ത് പ്രായോഗിക ജ്ഞാനം നേടട്ടെയെന്നും, അതിനുശേഷം പരീക്ഷ എഴുതാൻ അവർക്ക് സ്വാഗതമെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് നിരീക്ഷിച്ചു.
ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഹൈക്കോടതി 2026 സെപ്റ്റംബറിലെ സിവിൽ ജഡ്ജി വിജ്ഞാപനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയമില്ലാത്ത 2026 ബാച്ചുകാരെ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ നൽകിയ ഹർജി തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് ഇപ്പോഴത്തെ അന്തിമ തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
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