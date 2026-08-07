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"രാഷ്‌ട്രീയത്തിലിറങ്ങിയിട്ട് കോഴിമുട്ട ഏറിനെയാണോ ഭയക്കുന്നത്"; മഹുവ മൊയ്ത്രയ്ക്ക് തിരിച്ചടി, ഹര്‍ജി തള്ളി

പൊലീസിന് മുന്നില്‍ ഹാജരാകുന്നതിനെതിരെയുള്ള ഹര്‍ജി സുപ്രീം കോടതി തള്ളി. നിങ്ങൾ ഒരു പാർലമെൻ്റ് അംഗമാണെന്നും രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കടന്നുവന്ന നിങ്ങൾക്ക് മുട്ടകളെ പേടിയുണ്ടോയെന്നും ബെഞ്ച് മഹുവ മൊയ്ത്രയോട് ചോദിച്ചു.

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File photo of TMC MP Mahua Moitra (IANS)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 7, 2026 at 3:14 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: വിദ്വേഷ പ്രസംഗ കേസിൽ ഓഗസ്റ്റ് 15 ന് പൊലീസിന് മുന്നിൽ ഹാജരാകാൻ നിർദേശിച്ച കൊല്‍ക്കത്ത ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെതിരെ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എംപി മഹുവ മൊയ്ത്ര സമർപ്പിച്ച ഹര്‍ജി സുപ്രീം കോടതി തള്ളി. ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിൽ ഇടപെടാൻ താൽപ്പര്യമില്ലെന്ന് ജസ്റ്റിസുമാരായ ദീപങ്കർ ദത്ത, ഷീൽ നാഗു എന്നിവരടങ്ങുന്ന ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.

മൊയ്ത്ര ഭീഷണികള്‍ നേരിടുന്നുവെന്നും നേരിട്ട് ഹാജരാകാന്‍ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണെന്നും മുതിര്‍ന്ന അഭിഭാഷകന്‍ കോടതിയില്‍ അറിയിച്ചു. തൻ്റെ കക്ഷി അവസാനമായി അവിടെ പോയപ്പോൾ മുട്ടകൾ എറിയുമെന്ന് ഭീഷണികൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് തൻ്റെ കക്ഷിക്ക് പൊലീസിന് മുന്നിൽ വെർച്വലായി ഹാജരാകാൻ നിയമപരമായ അവകാശമുണ്ടെന്ന് അഭിഭാഷകൻ കോടതിയെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.

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എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒരു പാർലമെൻ്റ് അംഗമാണെന്നും രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കടന്നുവന്ന നിങ്ങൾക്ക് മുട്ടകളെ പേടിയുണ്ടോയെന്നും ബെഞ്ച് വാക്കാൽ നിരീക്ഷിച്ചു. "നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളുടെ നെഞ്ചിൽ വെടിയുണ്ടകൾ ഏറ്റിട്ടുണ്ട്. ഈ കോടതിയിൽ വരാൻ പാടില്ലാത്ത അപേക്ഷകളാണിവ" എന്നും പരമാര്‍ശിച്ച് കൊണ്ട് കോടതി ഹര്‍ജി തള്ളുകയായിരുന്നു. സുപ്രീംകോടതി ഹര്‍ജി പരിഗണിക്കാന്‍ വിസമ്മതിച്ചതോടെ മൊയ്ത്രയുടെ അഭിഭാഷകൻ ഹർജി പിന്‍വലിക്കുകയായിരുന്നു.

കൊല്‍ക്കത്ത ഹൈക്കോടതി വിധി

ഓഗസ്റ്റ് 14 ന് അന്വേഷ ഉദ്യോഗസ്ഥന് മുന്നില്‍ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി നേരിട്ടെത്തണമെന്നായിയുന്നു ഹൈക്കോടതി നിര്‍ദേശം. ഹോ ഗോല്‍ബെരയ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്‌ത കേസില്‍ ഒക്‌ടോബര്‍ അഞ്ച് വരെ മഹുയ്‌ക്ക് കടുത്ത നടപടികള്‍ പാടിലെന്ന് നിര്‍ദേശിച്ച് ജൂലൈ 21 ന് കൊല്‍ക്കത്ത ഹൈക്കോടതി ഇടക്കാല സംരക്ഷണം നല്‍കിയിരുന്നു.

മഹുവ മൊയ്ത്രയ്ക്ക് നേരെ പ്രതിഷേധക്കാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് മുട്ടയേറോ മറ്റ് അക്രമങ്ങളോ ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ആവശ്യമായ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ പൊലീസിനും പ്രാദേശിക ഭരണകൂടത്തിനും കോടതി കർശന നിർദേശം നൽകി. എംപി അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ വിഷയം ഉടനടി കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തണമെന്നും ജസ്റ്റിസ് വ്യക്തമാക്കി.

​വർഗീയ സംഘർഷമുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിൽ ഹിന്ദു-മുസ്ലിം പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയെന്ന ആരോപണം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് മൊയ്ത്രയുടെ അഭിഭാഷകന്‍ ഹോക്കോടതിയില്‍ വ്യക്തമാക്കി. മഹുവ മൊയ്ത്ര അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കാൻ തയാറാണെന്ന് വ്യക്തമാണെന്നും അനാവശ്യമായ അസ്വാരസ്യങ്ങളോ അനിഷ്‌ട സംഭവങ്ങളോ ഉണ്ടാക്കാൻ കോടതി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും ജസ്റ്റിസ് സൗഗത ഭട്ടാചാര്യ നിരീക്ഷിച്ചു.

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