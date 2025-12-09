ETV Bharat / bharat

എസ്‌ഐആർ സമയപരിധി നീട്ടില്ല; കേരളത്തിൻ്റെ ആവശ്യം തള്ളി സുപ്രീം കോടതി

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നതിനാൽ സമയപരിധി നീട്ടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കേരള സംസ്ഥാനവും ചില രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും സമർപ്പിച്ച ഹർജി പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു.

SUPREME COURT SIR KERALA SIR DEADLINE SUPREME COURT ON SIR
SUPREME COURT (Getty)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 9, 2025 at 1:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: കേരളത്തിലെ എസ്ഐആർ (സ്‌പെഷ്യൽ ഇൻ്റൻസീവ് റിവിഷൻ) സമയപരിധി നീട്ടില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. എസ്ഐആർ എന്യൂമറേഷൻ ഫോമുകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി നീട്ടാൻ കോടതി വിസമ്മതിച്ചു. വിഷയത്തില്‍ അടുത്ത വാദം ഡിസംബർ 18ന് കേള്‍ക്കുമെന്നും കോടതി അറിയിച്ചു. ഡിസംബര്‍ 18 തന്നെയാണ് എസ്ഐആർ എന്യൂമറേഷൻ ഫോമുകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി.

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നതിനാൽ സമയപരിധി നീട്ടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കേരളവും ചില രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും സമർപ്പിച്ച ഹർജി പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു കോടതി. ചീഫ് ജസ്‌റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജസ്‌റ്റിസ് ജോയ്‌മല്യ ബാഗ്‌ചി എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് വാദം കേട്ടത്. കൂടുതൽ സമയം അനുവദിക്കണമോയെന്ന കാര്യം ഡിസംബര്‍ 18ന് കേസ് പരിഗണിക്കുമ്പോള്‍ തീരുമാനിക്കുമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

വാദം ഇങ്ങനെ

കോടതി ഉത്തരവ് പ്രകാരം ആദ്യം ഡിസംബർ നാലിൽ നിന്ന് പതിനൊന്നിലേക്കും പിന്നീട് പതിനെട്ടിലേക്കും സമയപരിധി നീട്ടിയതായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനു വേണ്ടി ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ രാകേഷ് ദ്വിവേദി വാദിച്ചു. കുറഞ്ഞത് രണ്ടാഴ്‌ച കൂടി നീട്ടണമെന്നും 20 ലക്ഷത്തിലധികം പേരെ ഇനിയും ഉൾപ്പെടുത്താനുണ്ടെന്നും കേരളത്തിലെ പ്രതിനീകരിച്ച മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ പിവി സുരേന്ദ്രനാഥ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്ത് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്കും ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കും എസ്ഐആറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി

ഇതുവരെ 97.42% എണ്ണൽ ഫോമുകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്ന് ദ്വിവേദി മറുപടി നൽകി. ആവശ്യമെങ്കിൽ സമയപരിധി നീട്ടാം. എന്നാൽ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടതില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

കേരള സർക്കാരും ചില രാഷ്‌ട്രീയ പാര്‍ട്ടികളും ഹർജികൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലീം ലീഗ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി പികെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി, കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് സണ്ണി ജോസഫ്, സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എംവി ഗോവിന്ദൻ എന്നിവർ സമർപ്പിച്ച ഹർജികളിലും ബെഞ്ച് നോട്ടീസ് അയച്ചു. സിപിഎം സെക്രട്ടറിക്കുവേണ്ടി മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ രഞ്ജിത് കുമാറും ലീഗിനുവേണ്ടി അഭിഭാഷകൻ ഹാരിസ് ബീരാനുമാണ് ഹാജരായത്.

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്കായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രക്രിയ കണക്കിലെടുത്ത്, കേരളത്തിലെ എസ്ഐആർ എണ്ണൽ ഫോമുകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി നീട്ടാൻ കഴിഞ്ഞ വാദം കേൾക്കലിൽ കോടതി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനോട് ശുപാർശ ചെയ്‌തിരുന്നു. പുതുക്കിയ ഷെഡ്യൂള്‍ പ്രകാരം എന്യൂമറേഷന്‍ ഫോം ഡിസംബര്‍ 18 വരെ സമര്‍പ്പിക്കാൻ അവസരമുണ്ട്. കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക ഡിസംബര്‍ 23-നാണ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക എന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് സുപ്രീം കോടതിയെ അറിയിച്ചു. 2026 ഫെബ്രുവരി 21ന് ആണ് അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക.

Also Read: നിറയെ ആത്മവിശ്വാസവുമായി നേതാക്കള്‍; ബൂത്തിലേക്ക് വോട്ടര്‍മാരുടെ പ്രവാഹം

TAGGED:

SUPREME COURT
SIR
KERALA SIR DEADLINE
SUPREME COURT ON SIR
SC REFUSES TO EXTEND SIR DEADLINE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.