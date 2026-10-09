'ഈച്ചയെ കൊല്ലാൻ ചുറ്റിക വേണ്ട'; സിജെപി പ്രതിഷേധം തടയാന് ഗതാഗതം പൂര്ണമായി സ്തംഭിപ്പിക്കാനാകില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി
കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി നടത്തുന്ന പ്രതിഷേധത്തിന് മുന്നോടിയായി തലസ്ഥാനത്ത് ഏർപ്പെടുത്തിയ അഭൂതപൂർവമായ നിയന്ത്രണങ്ങളെക്കുറിച്ച് സർക്കാരിനെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതി
Published : October 9, 2026 at 4:33 PM IST
ഡൽഹി: കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (സിജെപി) നടത്തുന്ന പ്രതിഷേധത്തിന് മുന്നോടിയായി തലസ്ഥാനത്ത് ഏർപ്പെടുത്തിയ അഭൂതപൂർവമായ നിയന്ത്രണങ്ങളെക്കുറിച്ച് സർക്കാരിനെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതി. ശനിയാഴ്ച നടത്താനിരുന്ന പ്രതിഷേധത്തിന് രാജ്യ വ്യപകമായി വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങളാണ് ഉയരുന്നത്. തുടർന്ന് നഗരത്തിലെ മെട്രോയ്ക്കും മറ്റ് ട്രെയിൻ സർവീസുകൾക്കും അധികൃതർ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിരുന്നു. എന്നാൽ മെട്രോയ്ക്കും മറ്റ് ട്രെയിൻ സർവീസുകൾക്കും പൂർണ്ണമായ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ലെന്ന് കോടതി കേന്ദ്രത്തോട് പറഞ്ഞു. ഈച്ചയെ കൊല്ലാൻ ചുറ്റിക ഉപയോഗിക്കാനാവില്ലെന്ന പരമാര്ശവും കോടതിയില് നിന്നുണ്ടായി.
യാത്രക്കാരുടെ ആശങ്കകൾ പ്രകടിപ്പിച്ച കോടതി, നഗരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ആളുകൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനാൽ എല്ലാം അടച്ചിടാൻ കഴിയില്ലെന്നും മെട്രോയ്ക്കും ട്രെയിനുകൾക്കുമുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നും കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. " പ്രായമായവരടക്കം നിരവധി ആളുകളാണ് ഈ യാത്രമാർഗ്ഗങ്ങളെ എല്ലാ ദിവസവും ആശ്രയിക്കുന്നത്. യാത്രക്കാർക്ക് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കുള്ള അവകാശമുണ്ട്," അടച്ചിട്ട മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കോടതി കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ അഭിഭാഷകനോട് പറഞ്ഞു. "നിയന്ത്രണവും പൂർണ്ണമായ അടച്ചുപൂട്ടലും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്," കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾ അടച്ചുപൂട്ടുന്നതിനും ട്രെയിനുകൾ റദ്ദാക്കുന്നതിനുമെതിരെ സിപിഎം ജനറൽ സെക്രട്ടറി എംഎ ബേബി സമർപ്പിച്ച ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെയാണ് കോടതി ഈ നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയത്. "എല്ലാ ട്രെയിനുകളും റദ്ദാക്കിയിരിക്കുന്നു, മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾ അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എവിടേക്കും നീങ്ങാൻ കഴിയില്ല. എന്റെ രാജ്യത്തിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഇത് സമാധാനപരമായ പ്രതിഷേധമാണ്," ഹർജിക്കാരന് വേണ്ടി ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകനും എംപിയുമായ കപിൽ സിബൽ കോടതിയെ അറിയിച്ചു.
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"ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക പ്രതിഷേധക്കാരനെയോ വ്യക്തിയെയോ കുറിച്ചല്ല ഞങ്ങളുടെ ആശങ്ക; മറിച്ച്, ഗുരുഗ്രാം, ഗ്രേറ്റർ നോയിഡ, കിഴക്കൻ ഡൽഹി, സൗത്ത് ഡൽഹി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉപജീവനത്തിനായി ഡൽഹിയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് യാത്രക്കാരെക്കുറിച്ചാണ്," ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് സോളിസിറ്റർ ജനറലിനോട് പറഞ്ഞു.
സുരക്ഷാ നടപടികൾ നടപ്പിലാക്കാനുള്ള അധികാരികളുടെ അവകാശത്തെ പിന്തുണച്ചെങ്കിലും, പൊതുജന സൗകര്യത്തിന് എതിരായി കോടതി ഒരു പരിധി വച്ചു. "നിയമപാലക അധികാരികൾക്ക് തീർച്ചയായും നിയന്ത്രണ നടപടികൾ നടപ്പിലാക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്. അതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അനിയന്ത്രിതമായ നീക്കങ്ങൾ തടയാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. എന്നാലും, എല്ലാം യാത്രമാർഗ്ഗങ്ങളും തടഞ്ഞ് ആളുകൾകളുടെ ഗതാഗത മാർഗ്ഗമില്ലാതാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഇതിനർത്ഥമില്ല," സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു.
"എല്ലാവർക്കും സ്വന്തമായി കാറോ സ്വകാര്യ ഗതാഗത സൗകര്യം ഉണ്ടാകണമെന്നോ ഇല്ല. ആളുകൾ പൊതുഗതാഗതത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നു. അത്തരമൊരു നടപടി പ്രായോഗികമല്ല." കോടതി നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത സർക്കാരുമായി കൂടിയാലോചിക്കുമെന്നും ആനുപാതികമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുനൽകിയതായും പറഞ്ഞു.
ജൂലൈയിൽ നടന്ന അവസാന സിജെപി പ്രതിഷേധത്തെക്കുറിച്ചും ആ സമയത്തെ അക്രമത്തെക്കുറിച്ചും മേത്ത പരാമർശിച്ചു. റോഡുകൾ അടയ്ക്കുന്നത് പുനഃപരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഏതൊക്കെ മേഖലകളിലാണ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ആവശ്യമെന്നും ഏതൊക്കെ മേഖലകളിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലെന്നും വിലയിരുത്താൻ കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു. മെട്രോ ട്രെയിനുകളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിലും പൂർണ്ണമായും നിർത്താൻ കഴിയില്ലെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു.
ഒക്ടോബർ 10 ന് നിർദ്ദിഷ്ട പ്രകടനങ്ങളും സെൻസിറ്റീവ് പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ജനക്കൂട്ടം നീങ്ങാനുള്ള സാധ്യതയും കണക്കിലെടുത്ത് 57 മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അറിയിപ്പ് പ്രകാരം, ഒക്ടോബർ 9 വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി 9 മണി മുതൽ ബാധിത സ്റ്റേഷനുകളിലെ പ്രവേശന, എക്സിറ്റ് ഗേറ്റുകൾ അടച്ചിടും. സ്റ്റേഷനുകളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന മെട്രോ ട്രെയിനുകളും കുറഞ്ഞ ആവൃത്തിയിൽ സർവീസ് നടത്തിയേക്കാം. ന്യൂഡൽഹി, ഹസ്രത്ത് നിസാമുദ്ദീൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിൽ എത്തിച്ചേരേണ്ട നിരവധി ട്രെയിനുകൾ റദ്ദാക്കി.
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