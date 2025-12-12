Kerala Local Body Elections2025

മുനമ്പം വഖഫ് ഭൂമി; ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് സ്‌റ്റേ ചെയ്‌ത് സുപ്രീം കോടതി

ജനുവരി 27 ന് കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിക്കുമെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

MUNAMBAM WAQF LAND KERALA HC ORDER STATUS QUO SUPREME COURT
Supreme Court (Getty Images)
ന്യൂഡൽഹി: മുനമ്പം വഖഫ് ഭൂമി അല്ലെന്ന ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് സ്‌റ്റേ ചെയ്‌ത് സുപ്രീം കോടതി. 2026 ജനുവരി 27 വരെ മുനമ്പം ഭൂമിയുടെ കാര്യത്തിൽ തൽസ്ഥിതി തുടാരെമെന്നും മുനമ്പം അന്വേഷണ കമ്മിഷന് നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.

ജസ്‌റ്റിസുമാരായ മനോജ്‌ മിശ്ര, ഉജ്വൽ ഭൂയാൻ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് ഹർജി പരിഗണിച്ചത്. വഖഫ് സംരക്ഷണവേദിയുടെ ഹർജിയിലാണ് സുപ്രീം കോടതി നടപടി. അധികാരപരിധി മറികടന്നാണ് ഹൈക്കോടതി മുനമ്പം വിഷയം പരിഗണിച്ചെതെന്ന് സുപ്രീംകോടതി വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ മുനമ്പം വിഷയത്തിൽ സംസ്ഥാനം അന്വേഷണ കമ്മിഷനെ നിയമിച്ചത് ശരിവച്ച ഹൈക്കോടതി തീരുമാനത്തിന് സ്‌റ്റേ ഇല്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

മുനമ്പം വഖഫ് ട്രൈബ്യൂണലിൻ്റെ പരിഗണനയിലായതിനാൽ ഹൈക്കോടതിക്ക് വിധി പറയാൻ കഴിയില്ലെന്നതായിരുന്നു ഹർജിയിലെ വാദം. വഖഫ് രേഖയുടെ സാധുത സംബന്ധിച്ച് ഹൈക്കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ അനാവശ്യമാണെന്നും മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ ഹുസെഫ അഹമദി വാദിച്ചു. എന്നാൽ പൊതു താത്‌പര്യ ഹർജിയാണിതെന്നും ഹർജി നൽകിയവർ നേരിട്ടുള്ള കക്ഷികളെല്ലെന്നും വാദിച്ച് സർക്കാർ ഹർജിയെ കോടതിയിൽ എതിർത്തു.

വാദം കേട്ട ശേഷം സംസ്ഥാന സർക്കാർ അടക്കം എതിർകക്ഷികൾക്ക് കോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ആറ്‌ ആഴ്‌ച കഴിഞ്ഞ് കേസ്‌ ജനുവരി 27 ന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കുമെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

നേരത്തെ മുനമ്പം പ്രശ്‌നപരിഹാരത്തിനായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ കമ്മീഷനെ നിയോഗിക്കുകയും ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൽ അപ്പീൽ പോവുകയും ചെയ്‌തതുകൊണ്ടാണ് ശാശ്വത പരിഹാരത്തിന് വഴിയൊരുക്കുന്ന കോടതി ഉത്തരവുണ്ടായത് എന്ന സന്തോഷം നേരത്തെ സമരസമിതി പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. മുനമ്പം വിഷയത്തിൽ ശാശ്വത പരിഹാരത്തിനാണ് ജ.സി എൻ രാമചന്ദ്രൻ നായർ കമ്മീഷനെ നിയോഗിച്ചത്.

കമ്മിഷനെ നിയോഗിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് അധികാരമില്ല എന്ന ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് വിധിക്കെതിരെ സർക്കാർ നൽകിയ അപ്പീലിൽ കമ്മിഷൻ നടപടികള്‍ തുടരാമെന്ന് ഹൈക്കോടതി നേരത്തെ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു.

മുനമ്പത്തേത് വഖഫ് ഭൂമിയായി കണക്കാക്കാനാകില്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. 1950ലെ ആധാരപ്രകാരം ഭൂമി ഫറൂഖ് കോളജിന് ദാനം കിട്ടിയതാണ്. ഇത് വഖഫ് നിയമത്തിന് കീഴിൽ വരില്ലെന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകിയ അപ്പീലിൽ ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് നേരത്തെ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു.

ഈ കോടതി വിധികൾക്ക് പിന്നാലെ സർക്കാർ അനുകൂല നിലപാട് സ്വീകരിച്ചതോടെ, വർഷങ്ങളായി അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ട മുനമ്പം ജനതയുടെ റവന്യൂ അവകാശങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിച്ച് ഉത്തരവായിരുന്നു. ഇതുസംബന്ധിച്ച് മുനമ്പം ഭൂ സംരക്ഷണ സമിതിക്ക് അനുകൂലമായ ജില്ലാ കലക്ടറുടെ ഉത്തരവും പുറത്തിറങ്ങിങ്ങിയിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയും സർക്കാരും ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയ വാക്ക് പാലിച്ചതായി മുനമ്പം ഭൂ സംരക്ഷണ സമിതിയില്‍ നിന്നും പ്രതികരണവും വന്നിരുന്നു.

ഹൈക്കോടതി വിധിയെ തുടർന്ന് മുനമ്പത്തെ ജനങ്ങൾ കരമടച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു. റവന്യു അവകാശങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ജില്ലാ കലക്ടർ ഉത്തരവ് നൽകി. ഈ ഉത്തരവ് പ്രകാരം, കൈവശക്കാർക്ക് പോക്കുവരവ്, കൈവശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ലൊക്കേഷൻ സ്കെച്ച്, ആർഒആർ (റൈറ്റ് ഓഫ് റെക്കോർഡ്) എന്നിവ അനുവദിച്ചു നൽകാനുള്ള നീക്കങ്ങളും തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഇതോടെ ഭൂമി സംബന്ധമായ നിയമപരമായ അവകാശങ്ങൾ മുനമ്പം നിവാസികൾക്ക് തിരികെ ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ സ്റ്റേയോടെ അസ്‌തമിച്ചിരിക്കുന്നത്.

