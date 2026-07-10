ഡൽഹിയിലെയും ലഖ്നൗവിലെയും തീപിടിത്തം; ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിളിച്ചുവരുത്തി സുപ്രീം കോടതി
അനധികൃത നിർമാണങ്ങളും കെട്ടിട നിർമാണ ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നവയും രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കകം പൊളിച്ചുനീക്കണമെന്ന് നേരത്തെ കോടതി നിർദേശിച്ചിരുന്നു.
Published : July 10, 2026 at 8:01 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹി, ലഖ്നൗ എന്നിവിടങ്ങളിൽ അടുത്തിടെയുണ്ടായ തീപിടിത്തങ്ങളുടെയും അനധികൃത നിർമാണങ്ങളുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ സിവിക് അതോറിറ്റികൾക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി സുപ്രീം കോടതി. കോടതി നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തിപരമായി ഉത്തരവാദികളായിരിക്കുമെന്ന് കോടതി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഡൽഹി മുൻസിപ്പൽ കോർപറേഷൻ്റെ (എംസിഡി) നടപടികളിൽ അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തിയ കോടതി, മാളവ്യ നഗർ, സാകേത് എന്നിവിടങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്താനും ഉത്തരവിട്ടു.
ജസ്റ്റിസുമാരായ അഹ്സനുദ്ദീൻ അമാനുല്ല, ആർ മഹാദേവൻ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് കേസ് പരിഗണിച്ചത്. അനധികൃത നിർമാണങ്ങളും കെട്ടിട നിർമാണ ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നവയും രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കകം പൊളിച്ചുനീക്കണമെന്ന് നേരത്തെ നിർദേശിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ നിയമലംഘകർക്ക് നോട്ടിസ് നൽകിയതൊഴിച്ചാൽ മറ്റ് തുടർനടപടികളൊന്നും അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് ബെഞ്ചിനെ അറിയിച്ചു. രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ദേശീയ തലസ്ഥാന മേഖലയിലും ലഖ്നൗവിലും മനുഷ്യജീവനുകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ദുരന്തങ്ങൾ വർധിച്ചുവരികയാണെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഡൽഹി മുൻസിപ്പൽ കോർപറേഷൻ്റെ നടപടികളിൽ തങ്ങൾക്ക് കടുത്ത അതൃപ്തിയുണ്ടെന്നും ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.
അനധികൃത കെട്ടിടങ്ങൾ സീൽ ചെയ്യാനോ പൊളിച്ചുനീക്കാനോ നിയമപരമായ മറ്റ് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനോ മെയ് 20ന് നൽകിയ നിർദേശങ്ങളിൽ ഫലപ്രദമായ യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കാത്തതിൽ സുപ്രീം കോടതി കടുത്ത അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി. 2024ലും മെയ് 20നും പുറപ്പെടുവിച്ച നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതിനാൽ, ഈ വിഷയം ഗൗരവമായി എടുക്കണമെന്നും എംസിഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കോടതിയിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തണമെന്നും ബെഞ്ച് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. നിയമലംഘകർക്ക് നോട്ടിസ് അയച്ചെങ്കിലും, വിഷയം യുക്തിസഹമായ തീരുമാനത്തിലെത്തിക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ച് നിർമാണം നിർത്തിവയ്ക്കാൻ നിർദേശം ലഭിച്ച കേസുകളിൽ പോലും ലംഘനങ്ങൾ തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടും നടപടിയുണ്ടായില്ല. അധികൃതരുടെ, പ്രത്യേകിച്ച് എംസിഡിയുടെ യാതൊരു ഇടപെടലുമില്ലാതെയാണ് അനധികൃത നിർമാണങ്ങൾ വ്യാപകമായി നടക്കുന്നതെന്നും ബെഞ്ച് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കോടതിയുടെ വ്യക്തമായ ഉത്തരവുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മുൻ ഉത്തരവിനെ പരാമർശിച്ച് ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു. എംസിഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കോടതിയിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തണമെന്നും ബെഞ്ച് നിർദേശിച്ചു. ഓഗസ്റ്റ് നാലിനാണ് കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിക്കുന്നത്. ഇതിനുമുൻപായി സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വിശദമായി കോടതിയെ അറിയിക്കുമെന്ന് എംസിഡിയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് അഡീഷണൽ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ എസ് ഡി സഞ്ജയ് വ്യക്തമാക്കി. ഗുരുഗ്രാമിലെ 93 ശതമാനം സ്ഥാപനങ്ങളിലും അഗ്നിരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഇല്ലെന്ന ജൂലൈ ഏഴിലെ പത്രവാർത്തയും ബെഞ്ച് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി. കാലാകാലങ്ങളിൽ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതിലും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പെരുമാറ്റത്തിലും അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തിയ സുപ്രീം കോടതി, എംസിഡി, ഗുരുഗ്രാം, ലഖ്നൗ സിവിക് ബോഡികളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നേരിട്ട് ഹാജരാകണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു.
സിവിക് അതോറിറ്റികളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള യാതൊരു വീഴ്ചയും വച്ചുപൊറുപ്പിക്കില്ലെന്ന് ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി. ഡൽഹി, ലഖ്നൗ എന്നിവിടങ്ങളിലെ തീപിടിത്തങ്ങളെക്കുറിച്ചും അനധികൃത നിർമാണങ്ങൾക്കെതിരായ നടപടികളെക്കുറിച്ചും അമിക്കസ് ക്യൂറിയായി നിയമിതനായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ അജിത് സിൻഹ സമർപ്പിച്ച തൽസ്ഥിതി റിപ്പോർട്ടുകൾ കോടതി രേഖപ്പെടുത്തി. അഭിഭാഷകൻ ഗോവിന്ദ് ജിയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് സിൻഹ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയത്. ജൂൺ മൂന്നിന് ഡൽഹിയിലെ മാളവ്യ നഗറിലും ജൂൺ 22ന് ലഖ്നൗവിലുമാണ് അടുത്തിടെ തീപിടിത്തമുണ്ടായതെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ജൂൺ മൂന്നിന് ദക്ഷിണ ഡൽഹിയിലെ മാളവ്യ നഗറിലെ തിരക്കേറിയ ഹൗസ് റാണി അർബൻ വില്ലേജിലെ ഇടുങ്ങിയ ബഹുനില കെട്ടിടത്തിലാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. താഴത്തെ നിലയിൽ റസ്റ്റോറൻ്റുള്ള ഈ കെട്ടിടം സ്റ്റേ ബെഡ് ആൻഡ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് (ബി ആൻഡ് ബി) ആയാണ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്.
ഈ അപകടത്തിൽ 23 പേരാണ് മരിച്ചത്. നൈജീരിയ, മൊസാംബിക്, സൊമാലിയ, ലൈബീരിയ, ബംഗ്ലാദേശ്, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, തുർക്ക്മെനിസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദേശ പൗരന്മാരാണ് മരിച്ചവരിൽ ഭൂരിഭാഗവുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇവരുടെ ബന്ധുക്കൾ മാക്സ്, പിഎസ്ആർഐ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സ തേടിയ സമയത്ത് ഇവർ സമീപത്ത് താമസിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ബെഞ്ചിനെ അറിയിച്ചു. അൻപതിലധികം പേരെയാണ് ഇവിടെനിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. ജൂൺ 22ന് ലഖ്നൗവിലെ അലിഗഞ്ചിലുള്ള ബഹുനില കെട്ടിടത്തിലുണ്ടായ തീപിടിത്തത്തിൽ 15 പേർ മരിച്ചതായും സിൻഹ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 16നും 25നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള വിദ്യാർഥികളാണ് മരിച്ചവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും. നിരവധി വളർത്തുമൃഗങ്ങളും ചത്തു. ഒട്ടേറെപ്പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു.
2024ൽ കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച നിർദേശങ്ങളും മെയ് 20ലെ പ്രത്യേക നിർദേശങ്ങളും പാലിക്കാത്ത ഡൽഹി മുൻസിപ്പൽ കോർപറേഷൻ്റെ നടപടികളിൽ തങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക ഉത്കണ്ഠയുണ്ടെന്ന് ബെഞ്ച് എസ് ഡി സഞ്ജയിനോട് പറഞ്ഞു. ലജ്പത് നഗർ, മാളവ്യ നഗർ, സാകേത് എന്നിവിടങ്ങളിലെ അനധികൃത നിർമാണങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ ഐഐടി പ്രൊഫസർമാരും എംസിഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരും അടങ്ങുന്ന സമിതിയെ സുപ്രീം കോടതി നിയോഗിച്ചു. പൊതുതാത്പര്യം മുൻനിർത്തി നിയമവാഴ്ച ഉറപ്പാക്കാൻ ചില പ്രത്യേക പ്രതിരോധ നടപടികളും അടിയന്തര ഇടപെടലുകളും ആവശ്യമാണെന്ന് ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി. മുൻ നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത സിവിക് ബോഡികൾക്കെതിരെ സ്വമേധയാ കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും സുപ്രീം കോടതി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
അനധികൃത നിർമാണങ്ങൾക്കെതിരെ സ്വീകരിച്ച നടപടികളും നടത്തിയ പരിശോധനകളും വ്യക്തമാക്കി സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കാൻ എംസിഡിയോട് നിർദേശിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സിൻഹ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. ചെന്നൈയിൽ വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി റെസിഡൻഷ്യൽ കോളനി അനധികൃതമായി ഉപയോഗിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിലാണ് ഈ വിഷയം ഉയർന്നുവന്നത്. മാർച്ചിൽ, ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ അഖിലേന്ത്യാ തലത്തിൽ പരിശോധിക്കുന്നതിനായി സുപ്രീം കോടതി കേസിൻ്റെ വ്യാപ്തി വർധിപ്പിച്ചിരുന്നു.
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