ഭോജ്ശാല തർക്കം; മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിന് വെള്ളിയാഴ്ച പ്രാർഥനയ്ക്കായി പ്രത്യേക സ്ഥലത്തിന് അനുമതി നൽകി സുപ്രീം കോടതി
തർക്കപ്രദേശം സരസ്വതി ദേവിയുടെ ക്ഷേത്രമാണെന്നും യഥാർഥത്തിൽ ഇത് ഭോജ്ശാലയാണെന്നുമാണ് ഹിന്ദു വിഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രധാന അവകാശവാദം. എന്നാൽ നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഇത് കമാൽ മൗലാ മസ്ജിദാണെന്ന് മുസ്ലിം വിഭാഗം
By ANI
Published : July 14, 2026 at 3:23 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: മധ്യപ്രദേശിലെ ധാർ ജില്ലയിലുള്ള തർക്കപ്രദേശമായ ഭോജ്ശാലയ്ക്ക് സമീപം മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിന് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി പ്രത്യേക സ്ഥലം അനുവദിക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി നിർദേശിച്ചു. വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മുതൽ 3 വരെ മുസ്ലീങ്ങൾക്ക് തടസമില്ലാതെ നമസ്കാരം നടത്തുന്നതിനാണ് അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. എന്നിരുന്നാലും, ഹർജികളുടെ അന്തിമ വിധിക്ക് വിധേയമായി മുസ്ലീങ്ങൾക്കുള്ള ക്രമീകരണം താൽക്കാലികമായിരിക്കുമെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജസ്റ്റിസുമാരായ ജോയ്മല്യ ബാഗ്ചി, വി മോഹന എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.
ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ (എഎസ്ഐ) തങ്ങളുടെ അനുമതിയില്ലാതെ സ്ഥലത്ത് ഘടനാപരമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തരുതെന്നും സുപ്രീം കോടതി നിർദേശിച്ചു. ധാർ ജില്ലയിലെ തർക്കമുള്ള ഭോജ്ശാല സമുച്ചയം സരസ്വതി ദേവിയുടെ ക്ഷേത്രമാണെന്ന മധ്യപ്രദേശ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെ ചോദ്യം ചെയ്തുള്ള അപ്പീലുകൾ കേൾക്കുകയായിരുന്നു സുപ്രീം കോടതി. ഇവ വളരെ സെൻസിറ്റീവ് കാര്യങ്ങളാണ്. കോടതിയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അനാവശ്യമായി വിവാദങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയോ തെറ്റായ ധാരണ സൃഷ്ടിക്കുകയോ ചെയ്യും. ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ പദപ്രയോഗത്തെക്കുറിച്ചും വളരെ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കണമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.
"നിലവിലുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ എന്തുതന്നെയായാലും, 10 മുതൽ 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വിഷയം ഉചിതമായ ഒരു ബെഞ്ചിന് മുന്നിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് അഭിപ്രായം," ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് നിരീക്ഷകൻ പറഞ്ഞു. തിങ്കളാഴ്ച നേരത്തെ, മുസ്ലീം അപ്പീലുകൾക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ ഹുസേഫ അഹ്മദിയും അഭിഭാഷകൻ നിസാം പാഷയും ഹർജികൾ അടിയന്തരമായി കേൾക്കണമെന്ന് ബെഞ്ചിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഹർജികളിലെ പോരായ്മകൾ നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അഭിഭാഷകനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും അവ ഉടൻ തന്നെ ഒരു ബെഞ്ചിന് മുമ്പാകെ വാദം കേൾക്കുന്നതിനായി ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് അവർക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്തു.
ചരിത്രവും തർക്കവും
പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിർമിച്ച ഈ ചരിത്രസ്മാരകം എ.എസ്.ഐയുടെ സംരക്ഷണയിലാണ് നിലവിലുള്ളത്. പരമാര രാജവംശത്തിലെ ഭോജരാജാവ് നിർമിച്ച സരസ്വതി ക്ഷേത്രമാണ് ഭോജ്ശാല എന്നാണ് ഹിന്ദു വിഭാഗത്തിൻ്റെ വിശ്വാസം. എന്നാൽ, ഇത് നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള കമാൽ മൗല മസ്ജിദാണെന്ന് മുസ്ലിം വിഭാഗം അവകാശപ്പെടുന്നു. 2003ലെ എ.എസ്.ഐ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ചൊവ്വാഴ്ചകളിൽ ഇവിടെ പൂജ നടത്താനും, മുസ്ലിംകൾക്ക് വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ നമസ്കാരം നടത്താനും അനുമതിയുണ്ടായിരുന്നു.
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മെയ് 15 ന്, ധാർ ജില്ലയിലെ തർക്കത്തിലുള്ള ഭോജ്ശാല-കമാൽ മൗല പള്ളി സമുച്ചയം സരസ്വതി ദേവിക്ക് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രമാണെന്ന് മധ്യപ്രദേശ് ഹൈക്കോടതി വിധിച്ചു. മുസ്ലീം സമൂഹത്തിന് ആ സ്ഥലത്ത് വെള്ളിയാഴ്ച പ്രാർത്ഥന നടത്താൻ അനുവദിച്ച പതിറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള എഎസ്ഐ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള നടപടിയായിരുന്നു അത്. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് സുപ്രീം കോടതി വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്.
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