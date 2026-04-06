അനിൽ അംബാനി ഗ്രൂപ്പിന് കുരുക്കുമുറുകുന്നു; 73,000 കോടിയുടെ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടിൽ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് സുപ്രീം കോടതി
ആർഎഎജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകൾ അന്വേഷിക്കുന്നതിനായി 2026 ഫെബ്രുവരി 12 ന് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്ഐടി) രൂപീകരിച്ചതായി ഇഡി അറിയിച്ചു.
By ANI
Published : April 6, 2026 at 1:52 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: റിലയൻസ് അനിൽ അംബാനി ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളിൽ കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികളോട് സമയബന്ധിതവും സുതാര്യവുമായ അന്വേഷണം നടത്താൻ സുപ്രീം കോടതി നിർദേശിച്ചു. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചും ജസ്റ്റിസുമാരായ ജോയ്മല്യ ബാഗ്ചി, വിപുൽ എം പഞ്ചോളി എന്നിവരുമടങ്ങുന്ന മൂന്നംഗ ബെഞ്ചാണ് സുപ്രധാന ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. കേസിലെ അന്വേഷണ പുരോഗതി കൃത്യമായി അറിയിക്കണമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വൻകിട കോർപറേറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ കൂടുതൽ ജാഗ്രത വേണമെന്ന സന്ദേശം കൂടിയാണ് ഈ ഇടപെടൽ നൽകുന്നത്.
ഇഡിയുടെ അന്വേഷണം
കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് 23ന് ഇ എ എസ് ശർമ സമർപ്പിച്ച പൊതുതാത്പര്യ ഹർജി പരിഗണിക്കവേയാണ് എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റും (ഇഡി) സിബിഐയും സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടുകൾ ബെഞ്ച് പരിശോധിച്ചത്. കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകൾ അന്വേഷിക്കാൻ 2026 ഫെബ്രുവരി 12ന് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്ഐടി) രൂപീകരിച്ചതായി ഇഡി കോടതിയെ അറിയിച്ചു. മുതിർന്ന ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധർ, ബാങ്കിങ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നുള്ള പ്രതിനിധികൾ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഈ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം. ഇതിനകം എട്ട് കേസുകളിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായും നിരവധി രേഖകൾ പിടിച്ചെടുത്തതായും ഇഡി സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്. ബന്ധമില്ലാത്ത വായ്പാദാതാക്കൾ ഉൾപ്പെടുന്ന 'പ്രോജക്റ്റ് ഹെൽപ്പ്' എന്ന സംശയാസ്പദമായ ഏജൻസിയെക്കുറിച്ചും റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശമുണ്ട്. ഏകദേശം 2983 കോടി രൂപയുടെ ക്ലെയിമുകൾ വെറും 26 കോടി രൂപയ്ക്ക് ഒത്തുതീർപ്പാക്കിയെന്നത് വലിയ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നതെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
സിബിഐ കണ്ടെത്തലുകൾ
അടുത്തിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത അഞ്ച് എഫ്ഐആറുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഏഴ് കേസുകൾ സജീവ അന്വേഷണത്തിലാണെന്ന് സിബിഐ സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളുടെ വ്യാപ്തി വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ഈ കണക്കുകൾ. ഒരു കേസിൽ മാത്രം 2223 കോടി രൂപയുടെ ക്രമക്കേട് നടന്നതായും വിവിധ കേസുകളിലായി ആകെ 73,000 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായതായും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഈ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ പൊതുപ്രവർത്തകരുടെ പങ്കും ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുമായുള്ള ഗൂഢാലോചനയും അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ കർശനമായി പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. രാജ്യത്തെ ബാങ്കിങ് മേഖലയെത്തന്നെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്ന ഇത്തരം തട്ടിപ്പുകളിൽ ശക്തമായ നടപടി വേണമെന്നാണ് നിയമവിദഗ്ധരും ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.
തുടർനടപടികൾ
നാല് ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധ്യമായ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തുമെന്ന് സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത ബെഞ്ചിന് ഉറപ്പുനൽകി. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാ നിയന്ത്രണ സ്ഥാപനങ്ങളും ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും മറ്റ് അധികാരികളും ഇഡിയുടെ അന്വേഷണവുമായി പൂർണമായി സഹകരിക്കണമെന്ന് കോടതി കർശന നിർദേശം നൽകി.
വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും കാലതാമസമോ അന്വേഷണത്തിന് തടസമോ ഉണ്ടായാൽ കോടതിയെ അറിയിക്കണമെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. ബാങ്കുകളുടെ വായ്പാ വിതരണ സംവിധാനങ്ങളിലെ പാളിച്ചകളും വിശദമായി അന്വേഷിക്കാനാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ തീരുമാനം. വിശദമായ വാദം കേൾക്കുന്നതിനായി കേസ് 2026 ഏപ്രിൽ 30ലേക്ക് മാറ്റി. വരുംദിവസങ്ങളിൽ കമ്പനിയുടെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉൾപ്പെടെ വിളിച്ചുവരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്യാനാണ് സാധ്യത. കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ മുഖംനോക്കാതെ നടപടിയെടുക്കാനുള്ള കോടതി നിർദേശം സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ കൂടുതൽ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
Also Read: എഐയും ഫോട്ടോഷോപ്പും, തെളിവുകള് കൃത്രിമം, ആരോപണങ്ങളില് കഴമ്പില്ല; പവൻ ഖേരയ്ക്കെതിരെ പരാതിയുമായി അസം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭാര്യ