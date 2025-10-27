ഡൽഹി കലാപം; ഉമർ ഖാലിദിൻ്റെയും ഷർജീൽ ഇമാമിൻ്റെയും ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുന്നത് മാറ്റിവച്ചു
ആക്ടിവിസ്റ്റുകളായ ഉമർ ഖാലിദ്, ഷർജീൽ ഇമാം, ഗൾഫിഷ ഫാത്തിമ, മീരാൻ ഹൈദർ എന്നിവരുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയുടെ വാദം കേള്ക്കലാണ് ഇന്ന് മാറ്റിവച്ചത്.
Published : October 27, 2025 at 12:55 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: 2020ലെ ഡൽഹികലാപത്തിന് ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്ന കേസിൽ ഉമർ ഖാലിദ് അടക്കമുള്ളവരുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ വാദം കേൾക്കുന്നത് സുപ്രീം കോടതി ഒക്ടോബർ 31 ലേക്ക് മാറ്റി. ആക്ടിവിസ്റ്റുകളായ ഉമർ ഖാലിദ്, ഷർജീൽ ഇമാം, ഗൾഫിഷ ഫാത്തിമ, മീരാൻ ഹൈദർ എന്നിവരുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയിലെ വാദം കേള്ക്കലാണ് മാറ്റി വച്ചത്.
അഡീഷണൽ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ എസ് വി രാജു സുപ്രീം കോടതിയില് കൂടുതല് സമയം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. പിന്നാലെയാണ് ജസ്റ്റിസുമാരായ അരവിന്ദ് കുമാറും എൻ വി അഞ്ജരിയയും അടങ്ങുന്ന ബെഞ്ച് കേസ് മാറ്റിവച്ചത്. കേസിൽ മറുപടി നൽകാൻ രാജു രണ്ടാഴ്ച സമയം ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും വെള്ളിയാഴ്ച വാദം കേൾക്കുമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി അറിയിച്ചു.
സെപ്റ്റംബർ 22 ന് സുപ്രീം കോടതി ഡൽഹി പൊലീസിന് നോട്ടിസ് നൽകുകയും കേസിൻ്റെ പ്രതികരണം തേടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. സെപ്റ്റംബർ 2 ന് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിനെതിരെയാണ് ഇവര് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
പൗരന്മാരുടെ പ്രകടനങ്ങളുടെയോ പ്രതിഷേധങ്ങളുടെയോ മറവിൽ 'ഗൂഢാലോചന' അനുവദിക്കാന് കഴിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടാണ് അന്ന് ഒമ്പത് പേർക്ക് ഹൈക്കോടതി ജാമ്യം നിഷേധിച്ചത്. ഖാലിദിനും ഇമാമിനും പുറമേ, ഫാത്തിമ, ഹൈദർ, മുഹമ്മദ് സലീം ഖാൻ, ഷിഫ ഉർ റഹ്മാൻ, അത്തർ ഖാൻ, അബ്ദുൾ ഖാലിദ് സൈഫി, ഷദാബ് അഹമ്മദ് എന്നിവർക്കും ജാമ്യം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു. മറ്റൊരു പ്രതിയായ തസ്ലീം അഹമ്മദിൻ്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ സെപ്റ്റംബർ 2 ന് മറ്റൊരു ഹൈക്കോടതി ബെഞ്ച് തള്ളി.
പൗരന്മാർക്ക് പ്രതിഷേധിക്കാനും പ്രകടനങ്ങള് നടത്താനുമുള്ള അവകാശം ഭരണഘടന നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു. സമാധാനപരവും ആയുധങ്ങളില്ലാതെയും നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇതിന് കീഴില് വരുന്നതെന്നും കോടതി കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. സമാധാനപരമായ പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാനും പൊതുയോഗങ്ങളിൽ പ്രസംഗിക്കാനുമുള്ള അവകാശം ആർട്ടിക്കിൾ 19(1)(a) പ്രകാരം സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
അവകാശം നല്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ന്യായമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. "പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള അവകാശത്തെ ദുരുപയോഗം ചെയ്താല് അത് ഭരണഘടനാ ചട്ടക്കൂടിനെ തകർക്കുകയും രാജ്യത്തെ ക്രമസമാധാന നിലയെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും," എന്നും ജാമ്യം നിഷേധിച്ച കോടതി ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.
2020 ഫെബ്രുവരിയിൽ 53 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 700 ലധികം പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്ത കലാപത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ഗൂഢാലോചനാ കുറ്റം ചുമത്തി ഇവരെ ജയിലിൽ അടച്ചത്. ഖാലിദ്, ഇമാം, മറ്റ് പ്രതികൾ എന്നിവർക്കെതിരെ നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ (തടയൽ) നിയമം (യുഎപിഎ) പ്രകാരവും മുൻ ഐപിസിയിലെ വ്യവസ്ഥകള് പ്രകാരവുമാണ് കേസെടുത്തത്.
പൗരത്വ (ഭേദഗതി) നിയമത്തിനും ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്റ്ററിനും എതിരായ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടെയാണ് ഡല്ഹിയില് അക്രമം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത്. എല്ലാ ആരോപണങ്ങളും നിഷേധിച്ച പ്രതികൾ 2020 മുതൽ ജയിലിലാണ്. വിചാരണ കോടതി ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയതിനെത്തുടർന്നാണ് അന്ന് അവര് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
