സിജെപി പ്രതിഷേധം: പൊലീസ് നടപടിക്കെതിരായ ഹർജികൾ സുപ്രീം കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും
പ്രതിഷേധങ്ങളെ നേരിടാൻ പൊലീസിന് ഭരണകൂടം മതിയായ സൗകര്യങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നോ എന്ന കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇന്ന് കോടതിയിൽ വിശദീകരണം നൽകും
Published : July 28, 2026 at 6:48 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: സിജെപി (കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി) നടത്തിയ പാർലമെൻ്റ് മാർച്ചിനിടെയുണ്ടായ പൊലീസ് നടപടിയെ ചോദ്യം ചെയ്തുള്ള ഹർജികൾ സുപ്രീം കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും. നീറ്റ് പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകൾ ആരോപിച്ച് വിദ്യാർഥികൾ നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിന് നേരെയുണ്ടായ അതിക്രമത്തിനെതിരായ ഹർജികൾക്കൊപ്പം പരിക്കേറ്റ പൊലീസുകാരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ നൽകിയ ഹർജികളും കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുണ്ട്. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജസ്റ്റിസ് ജോയ്മല്യ ബാഗ്ചി, ജസ്റ്റിസ് വി മോഹന എന്നിവരടങ്ങിയ മൂന്നംഗ ബെഞ്ചാണ് വാദം കേൾക്കുന്നത്.
കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ വിശദീകരണം
പ്രതിഷേധങ്ങളെ നേരിടാൻ പൊലീസിന് ഭരണകൂടം മതിയായ സൗകര്യങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നോ എന്ന കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇന്ന് കോടതിയിൽ വിശദീകരണം നൽകും. ഡൽഹി പൊലീസിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകിയ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമാക്കാൻ ഇന്നലെ സുപ്രീം കോടതി നിർദേശിച്ചിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേന്ദ്രം ഇന്ന് മറുപടി നൽകുക.
പ്രതിഷേധക്കാർ പൊലീസുകാരെ ആക്രമിച്ചെന്നും നിരവധി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ടെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് പൊലീസുകാരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. തുടർന്നാണ് വിഷയം വിശദമായി പരിശോധിക്കാൻ കോടതി തീരുമാനിച്ചത്. രാജ്യവ്യാപകമായി പ്രകടനങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് ഏകീകൃത പൊലീസ് പ്രോട്ടോക്കോളുകളുടെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചും ബെഞ്ച് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇത്തരം വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങളെ നേരിടേണ്ടി വന്ന പൊലീസിന് മതിയായ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് നൽകുന്നില്ലെന്ന് കോടതി ചോദിച്ചു.
കോടതിയുടെ വിമർശനം
പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് നേരെയുള്ള പൊലീസ് നടപടിക്കെതിരെ കടുത്ത വിമർശനമാണ് ഇന്നലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് നടത്തിയത്. ജനാധിപത്യത്തിൽ സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള പൗരന്മാരുടെ അവകാശം നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. സമരം നടക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ലാത്തിച്ചാർജ് പോലുള്ള അമിത പൊലീസ് നടപടികൾ ന്യായീകരിക്കപ്പെടില്ലെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു.
ഒരു വിഷയത്തിൽ യുവാക്കൾ പ്രക്ഷോഭം നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. അവർക്ക് ശരിയായ സ്ഥലം അതിനായി നൽകണം. അതിൽ യാതൊരു നിയന്ത്രണവും ഉണ്ടാകരുത്. എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും സാമൂഹിക വിരുദ്ധർ അതിൽ ഉൾപ്പെടുകയോ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അതിൽ നടപടിയെടുക്കാവുന്നതാണെന്നും ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി. വിദ്യാർഥികൾക്ക് നേരെ നടന്ന പൊലീസ് അതിക്രമം പ്രതിപക്ഷവും വലിയ രീതിയിൽ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു ജൂലൈ 20ന് സിജെപിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർഥികൾ ഡൽഹിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ചത്.
പെല്ലറ്റ് ഗൺ നിരോധനം
മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പെല്ലറ്റ് ഗൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിരോധിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള മറ്റൊരു പ്രധാന ഹർജിയും ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് വന്നേക്കും. സിജെപിയുടെ പാർലമെൻ്റ് മാർച്ചിനിടെ പൊലീസ് പെല്ലറ്റ് ഗൺ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. പെല്ലറ്റ് പതിച്ച് 19കാരനായ ഒരു വിദ്യാർഥിയുടെ ഒരു കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യവുമുണ്ടായി. ഇത് ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശത്തിന് വിരുദ്ധമാണെന്നും സമാധാനപരമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് നേരെ പെല്ലറ്റ് ഗൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിരോധിക്കണമെന്നുമാണ് ഹർജിയിലെ ആവശ്യം.
ഈ ഹർജി ഇന്നത്തെ പരിഗണനാ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും, പൊലീസ് നടപടിക്കെതിരായ മറ്റ് ഹർജികൾക്കൊപ്പം ഇതും പരിഗണിക്കണമെന്ന് അഭിഭാഷകർ കോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെടും. വിദ്യാർഥികൾക്ക് നേരെ പെല്ലറ്റ് ഗൺ പ്രയോഗിച്ചത് കേന്ദ്ര സേനയാണെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്തുവന്നിരുന്നു.
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