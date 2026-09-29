മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർക്കെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹർജി
മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെ സമർപ്പിച്ച ഹർജി അടുത്തയാഴ്ച പരിഗണിക്കാമെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച്
Published : September 29, 2026 at 1:05 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർക്ക് മറ്റ് കമ്മിഷണർമാരുടെ അനുമതിയില്ലാതെ ഏകപക്ഷീയമായി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ അധികാരമുണ്ടോയെന്ന ഹർജി സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിക്കും. മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെ സമർപ്പിച്ച ഹർജി അടുത്തയാഴ്ച പരിഗണിക്കാമെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.
ഹർജിക്കാരനായ രാകേഷ് കുമാർ സിങ്ങിന് വേണ്ടി മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ വികാസ് സിങ്ങാണ് വിഷയം കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ പോലെയുള്ള ഒരു ബഹു അംഗ സമിതി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് ഏകകണ്ഠമായോ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂരിപക്ഷ അഭിപ്രായത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ ആണെന്ന് അദ്ദേഹം കോടതിയെ അറിയിച്ചു. അതിനാൽ വിഷയത്തിൽ അടിയന്തര വാദം കേൾക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
തീരുമാനങ്ങളിൽ വിയോജിപ്പ്
കഴിഞ്ഞ പത്ത് മാസത്തിനിടെ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ എടുത്ത തീരുമാനങ്ങളിൽ മറ്റ് രണ്ട് കമ്മിഷണർമാരായ സുഖ്ബീർ സിങ് സന്ധു, വിവേക് ജോഷി എന്നിവർ പതിനാല് തവണയെങ്കിലും ഔദ്യോഗികമായി വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് ഹർജി സുപ്രീം കോടതിയിൽ എത്തിയത്.
വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കുന്നതിനുള്ള ഫോം ആറിൽ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾ, ഡൽഹിയിലെ ഇലക്ടറൽ റോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ കേന്ദ്രീകരണം എന്നിവയിലായിരുന്നു മറ്റ് കമ്മിഷണർമാർ പ്രധാനമായും ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങളെല്ലാം മൂന്ന് അംഗങ്ങളുടെയും പൂർണ സമ്മതത്തോടെയാണ് എടുത്തതെന്നും ആഭ്യന്തര കുറിപ്പുകൾ സാധാരണ ചർച്ചകൾ മാത്രമാണെന്നുമായിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ വിശദീകരണം.
ഭരണഘടനാപരമായ അധികാരങ്ങൾ
ഭരണഘടനയുടെ 324-ാം അനുച്ഛേദം അനുസരിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ എന്ന നിലയിൽ കൂട്ടായാണ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടതെന്നും, മുഖ്യ കമ്മിഷണർക്ക് മാത്രമായി പ്രത്യേക അധികാരങ്ങൾ ഇല്ലെന്നും ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. വോട്ടർ പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നതിൻ്റെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നതിൻ്റെയും പൂർണ ചുമതല കമ്മിഷനാണ്. ഫോം ആറിൽ പുതിയ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ ചട്ടങ്ങളിൽ ഭേദഗതി വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതില്ലാതെയാണ് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയതെന്ന് കമ്മിഷണർമാരായ വിവേക് ജോഷിയും സുഖ്ബീർ സിങ് സന്ധുവും ഫയലിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു.
1989-ൽ ആണ് ആദ്യമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ഒരു ബഹു അംഗ സമിതിയായി മാറിയത്. പിന്നീട് 1993-ൽ ഇത് സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർക്ക് മറ്റ് രണ്ട് കമ്മിഷണർമാർക്ക് മുകളിൽ പ്രത്യേക അധികാരങ്ങളോ വീറ്റോ പവറോ ഇല്ലെന്നാണ് നിയമം അനുശാസിക്കുന്നത്. മൂന്ന് പേർക്കും തുല്യ അധികാരമാണുള്ളത്. അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഭൂരിപക്ഷ അഭിപ്രായം പരിഗണിച്ചാണ് അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത്. ഈ ജനാധിപത്യ രീതിയാണ് നിലവിൽ അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ഹർജിക്കാരൻ ആരോപിക്കുന്നു. രാജ്യത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുടെ സുതാര്യത ഉറപ്പുവരുത്താൻ കമ്മിഷൻ്റെ കൂട്ടായ പ്രവർത്തനം അനിവാര്യമാണ്.
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മറ്റ് കമ്മിഷണർമാരുടെ വിയോജിപ്പുകൾ നിലനിൽക്കെ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ പദവിയിൽ തുടരുന്നത് വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികളുടെ വിശ്വാസ്യതയെ ബാധിക്കുമെന്നും ഹർജിക്കാരൻ വാദിക്കുന്നു. സ്പെഷ്യൽ ഇൻ്റൻസീവ് റിവിഷൻ (എസ്ഐആർ) നടപടികൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ കൂട്ടായി എടുത്ത തീരുമാനമാണെന്ന അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കോടതി നേരത്തെ ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ കമ്മിഷൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾ ഏകകണ്ഠമല്ലെങ്കിൽ അത് ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണെന്ന് വികാസ് സിങ് കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കി.
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