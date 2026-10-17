ഇൻ്റർനെറ്റ് അവകാശം കുട്ടികൾക്കും മൗലികാവകാശം; വിലക്കുകൾ അസംബന്ധമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി
സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി കുട്ടികൾക്കെതിരായ ലൈംഗിക ലൈംഗിക ചൂഷണവും ദുരുപയോഗവും സംബന്ധിച്ച ഉള്ളടക്കങ്ങൾ പ്രചരിക്കുന്നതിൽ അതീവ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച് സുപ്രീം കോടതി.
Published : October 17, 2026 at 6:18 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്റർനെറ്റ് പ്രാപ്യതയും ഉപയോഗവും ഭരണഘടനയുടെ 21, 19(1)(എ) വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും മൗലികാവകാശമാണെന്നും ഇത് കുട്ടികൾക്കും ഒരുപോലെ ബാധകമാണെന്നും സുപ്രീം കോടതി. പ്രായത്തിൻ്റെ പേരിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് സ്വാതന്ത്യ്രം നിഷേധിക്കുന്നത് "അസംബന്ധമാണ്" എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച പരമോന്നത കോടതി, ഓൺലൈനിൽ കണക്ട് ചെയ്യാനും ആശയവിനിമയം നടത്താനുമുള്ള ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശം എല്ലാവർക്കുമുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു.
അതേസമയം, കുട്ടികൾക്കെതിരായ ലൈംഗിക ചൂഷണവും ദുരുപയോഗവും സംബന്ധിച്ച ഉള്ളടക്കങ്ങൾ (CSEAM) കണ്ടെത്തി നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനായി, സോഷ്യൽ മീഡിയ കമ്പനികളുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു. "ഭരണഘടനയുടെ 21-ാം അനുച്ഛേദവും 19(1)(എ) അനുച്ഛേദവും ചേർത്തു വായിക്കുമ്പോൾ, ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അവകാശം ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും മൗലികാവകാശമാണെന്ന് പറയുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു സംശയവുമില്ല" ജസ്റ്റിസുമാരായ ജെ.ബി. പർദിവാല, കെ. വിനോദ് ചന്ദ്രൻ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് ഒക്ടോബർ 15-ന് പുറപ്പെടുവിച്ച വിധിയിൽ പറയുന്നു.
"പ്രായഭേദമന്യേ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കും ഇതേ അവകാശങ്ങളുണ്ട്. ഒരു നിശ്ചിത പ്രായത്തിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മനഃസാക്ഷിയോ, പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ട അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യമോ ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നതുപോലെ അസംബന്ധമാണ് അവർക്ക് ഈ അവകാശങ്ങൾ പൂർണമായും നിഷേധിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷയും അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യവും തമ്മിൽ വൈരുധ്യമില്ല, അവർക്ക് ഇവ രണ്ടിനും അവകാശമുണ്ട്" ബെഞ്ച് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ കുട്ടികൾക്കെതിരായ ലൈംഗിക ചൂഷണവും ദുരുപയോഗവും സംബന്ധിച്ച ഉള്ളടക്കങ്ങൾ (CSEAM) വർധിക്കുന്നതിൽ ബെഞ്ച് അതീവ ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി. കുട്ടികൾക്ക് ദോഷം വരുത്താൻ സാധ്യതയുള്ളതോ പ്രവണതയുള്ളതോ ആയ യാതൊരു ഉള്ളടക്കവും നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ, പണം നൽകി ഉപയോഗിക്കുന്ന സേവനങ്ങളിലൂടെയോ മറ്റേതെങ്കിലും മാർഗത്തിലൂടെയോ ലഭ്യമാക്കുകയോ, ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ, അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയോ, പ്രചരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഓരോ ഇടനിലക്കാരനും ബാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
ഫേസ്ബുക്ക്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, ടെലിഗ്രാം, യൂട്യൂബ് തുടങ്ങിയ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുമായി സഹകരിച്ച് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് ഇത്തരം ഉള്ളടക്കങ്ങൾ ഉടൻ കണ്ടെത്തി നീക്കം ചെയ്യാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു. ഇത്തരം ഉള്ളടക്കങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും മറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട കക്ഷികൾക്കും കോടതി നിരവധി നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി.
"ഐടി നിയമത്തിലെയും (IT Act) ഐടി ചട്ടങ്ങളിലെയും (IT Rules) വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിക്കുന്ന ഇടനിലക്കാർക്ക് കനത്ത സാമ്പത്തിക പിഴ ചുമത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു ചട്ടക്കൂട് രൂപീകരിക്കുന്ന കാര്യം കേന്ദ്ര സർക്കാർ പരിഗണിക്കണം" എന്ന് 137 പേജുള്ള വിധിന്യായത്തിൽ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി. കുറ്റകൃത്യത്തിൻ്റെ ഗൗരവം, ദൈർഘ്യം, ആവർത്തനം എന്നിവയും ഇടനിലക്കാരുടെ വലിപ്പവും വിറ്റുവരവും കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് വേണം ഇത്തരം പിഴകളുടെ അളവ് നിശ്ചയിക്കേണ്ടതെന്ന് ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.
"കുട്ടികൾക്കെതിരായ ലൈംഗിക ചൂഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദൃശ്യങ്ങളോ (CSEAM) നിരോധിക്കപ്പെട്ട മറ്റ് വസ്തുക്കളോ, ഇടനിലക്കാർക്ക് വരുമാനം ലഭിക്കുന്ന പേ-വാൾ (paywall) വഴിയോ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ വഴിയോ നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ, അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയോ, പ്രചരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തതായി കണ്ടെത്തിയാൽ, അത്തരം ഉള്ളടക്കത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വരുമാനം കണ്ടുകെട്ടുകയും തിരികെ ഈടാക്കുകയും വേണം" എന്ന് ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു.
കുട്ടികൾക്കെതിരായ ലൈംഗിക ചൂഷണ ദൃശ്യങ്ങൾ (CSEAM) കണ്ടെത്തുന്നതിനും നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുമായി, പേ-വാൾ, സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ അധിഷ്ഠിത ഉള്ളടക്കങ്ങൾ ഇടനിലക്കാർ കൃത്യമായി പരിശോധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ കേന്ദ്രസർക്കാർ ഉചിതമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ രൂപീകരിക്കണമെന്ന് ബെഞ്ച് നിർദ്ദേശിച്ചു.
തങ്ങളുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾക്കെതിരായ ലൈംഗിക ചൂഷണ ദൃശ്യങ്ങൾ (CSEAM) കണ്ടെത്തുന്നതിനും നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുമായി ഇടനിലക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ള സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങളെയും മാർഗങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ സത്യവാങ്മൂലം മുഖേന കേന്ദ്രസർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിക്കണം. കൂടാതെ, ഇതിനായി ഉചിതമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രൊസീജറുകളോ (SOPs) കേന്ദ്രസർക്കാർ തയ്യാറാക്കണമെന്നും ബെഞ്ച് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
"കുട്ടികൾക്കെതിരായ ലൈംഗിക ചൂഷണ ദൃശ്യങ്ങൾ (CSEAM) കണ്ടെത്തുന്നതിനും നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുമായി ഓരോ ഇടനിലക്കാരനും നടപ്പിലാക്കേണ്ട മറ്റ് സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങളെയും മാർഗങ്ങളെയും കുറിച്ച് ഈ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളിലോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രൊസീജറുകളിലോ (SOPs) വ്യക്തമാക്കണം. ഇക്കാര്യത്തിൽ, ആവശ്യമെങ്കിൽ ഐടി ചട്ടങ്ങളിൽ (IT Rules) ഉചിതമായ ഭേദഗതികളും വരുത്തേണ്ടതാണ്" കോടതി പറഞ്ഞു.
'ഉറവിടം അജ്ഞാതമായ' (Unknown Origin) കുട്ടികൾക്കെതിരായ ലൈംഗിക ചൂഷണ ദൃശ്യങ്ങൾ (CSEAM) ഒരു ഇടനിലക്കാരൻ കണ്ടെത്തുകയും നീക്കം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, "ഐടി ചട്ടങ്ങൾ (IT Rules) അനുസരിച്ച്, കൃത്യമായ പരിശോധനയും ജാഗ്രതയും (due diligence) പാലിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ അത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ, ബന്ധപ്പെട്ട നിയമപ്രകാരം അധികാരപ്പെട്ട അധികാരികളെയും 'ഹാഷ് & യുആർഎൽ ലിസ്റ്റ് ഡാറ്റാബേസി'നായി (Hash & URL List Database) നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ഏജൻസിയെയും (അധികാരികൾ വ്യത്യസ്തരാണെങ്കിൽ) ഇക്കാര്യം ഉടൻ അറിയിക്കാൻ ഇടനിലക്കാർ ബാധ്യസ്ഥരാണ്" എന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
കുട്ടികൾക്കെതിരായ ലൈംഗിക ചൂഷണ ദൃശ്യങ്ങളുമായി (CSEAM) ബന്ധപ്പെട്ട ഓരോ റിപ്പോർട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പരാതിയും ലഭിച്ച് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ സ്വീകരിച്ചതായി സ്ഥിരീകരിക്കണം. കൂടാതെ, പരാതിയുടെയോ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെയോ നിലവിലെ അവസ്ഥ പരിശോധിക്കുന്നതിനായി ഒരു റഫറൻസ് നമ്പറും നൽകേണ്ടതാണ്. ഐടി ചട്ടങ്ങളിലെ 3(2)(a) ചട്ടപ്രകാരം, ഓരോ ഇടനിലക്കാരനും (intermediary) തങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെയോ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെയോ ഹോം പേജിലോ സ്ക്രീനിലോ, പരാതി പരിഹാര ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ വിവരങ്ങളും ഉപയോക്താക്കൾക്ക് പരാതികൾ ഉന്നയിക്കാനുള്ള സംവിധാനവും വ്യക്തമായി കാണത്തക്കവിധം പ്രദർശിപ്പിക്കണമെന്ന് ബെഞ്ച് നിർദ്ദേശിച്ചു.
ഈ വിധിയുടെ മുൻഭാഗങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്ത നിർദ്ദേശങ്ങൾ, നടപടികൾ, സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ എന്നിവ നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും അവയുടെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നതിനുമായി ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി മന്ത്രാലയം, നിയമ-നീതി മന്ത്രാലയം എന്നിവ മുഖേന കേന്ദ്രസർക്കാർ ഉചിതമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ബെഞ്ച് ഉത്തരവിട്ടു. ഈ നടപടികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ കൈവരിച്ച പുരോഗതി വ്യക്തമാക്കുന്ന സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്രസർക്കാരിനോട് ബെഞ്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടു. 2026 ഡിസംബർ 10 ആണ് ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതിയായി സുപ്രീം കോടതി നിശ്ചയിച്ചത്.
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