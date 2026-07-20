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അപാര്‍ ഐഡിയില്‍ ഭേദഗതിക്ക് ഉത്തരവിട്ട് സുപ്രീം കോടതി; ഒറീസ ഹൈക്കോടതി വിധി രാജ്യവ്യാപകമായി നടപ്പിലാക്കണം

അപാര്‍ ഐഡിയില്‍ ഒറീസ ഹൈക്കോടതി വിധി രാജ്യത്തുടനീളം നടപ്പിലാക്കാൻ സിബിഎസ്ഇയോട് നിര്‍ദേശിച്ച് സുപ്രീംകോടതി.

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Supreme Court Of India (ETV Bharat)
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By PTI

Published : July 20, 2026 at 6:07 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ഓട്ടോമേറ്റഡ് പെർമനൻ്റ് അക്കാദമിക് അക്കൗണ്ട് രജിസ്ട്രി (അപാര്‍) ഐഡികൾ സൃഷ്‌ടിക്കുന്നതിനുള്ള മാതൃകാ സമ്മതപത്രത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്താൻ ഉത്തരവിട്ട് സുപ്രീംകോടതി. ഇതു സംബന്ധിച്ച് 2025 ലെ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് സിബിഎസ്ഇയ്‌ക്ക് നിർദേശം നല്‍കുമെന്നും സുപ്രീംകോടതി പറഞ്ഞു.

ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് (CJI) സൂര്യകാന്ത്, ജസ്റ്റിസുമാരായ ജോയ്മല്യ ബാഗ്‌ചി, വി മോഹന എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് ആണ് വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചത്. വിദ്യാർഥികൾക്കുള്ള അപാര്‍ ഐഡിയില്‍ ആശങ്കകള്‍ ഉന്നയിച്ച നാല് വിദ്യാർഥികളുടെ മാതാപിതാക്കൾ സമർപ്പിച്ച ഹർജി പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു കോടതി. ഔപചാരിക ഉത്തരവ് പിന്നീട് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുമെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു. "ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് അംഗീകരിച്ചതിനാൽ, ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ഈ വിധി നടപ്പിലാക്കാൻ ഞങ്ങൾ സിബിഎസ്ഇയോട് നിർദ്ദേശിക്കും" ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു.

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ഹർജിക്കാർ ഉന്നയിച്ച സമ്മതവും ഡാറ്റ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കാൻ സിബിഎസ്ഇയോട് ആവശ്യപ്പെടുമെന്നും കോടതി സൂചിപ്പിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും പദ്ധതിയോടുള്ള വിശാലമായ വെല്ലുവിളിയെക്കുറിച്ച് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഓരോ വിദ്യാർഥിക്കും അക്കാദമിക് ഐഡൻ്റിറ്റി സൃഷ്‌ടിക്കുകയും വിദ്യാഭ്യാസ ഭരണം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇതിന് പിന്നിലെ ലക്ഷ്യം. "രാജ്യത്തെ എല്ലാത്തിനെയും സംശയത്തോടെ നോക്കികാണേണ്ടതില്ല. ഇത് സ്വാഗതാർഹമായ ഒരു നടപടിയാണ്" ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞു.

വിദ്യാർഥികളുടെ കൃത്യമായ രേഖകൾ സൂക്ഷിക്കാനും, പാഠ്യപദ്ധതി നടപ്പിലാക്കൽ സുഗമമാക്കാനും, അധ്യാപക-വിദ്യാർഥി അനുപാതം പോലുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാനും വിദ്യാഭ്യാസ അധികാരികളെ ഈ സവിശേഷ തിരിച്ചറിയൽ സഹായിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സിബിഎസ്ഇയുടെ സർക്കുലറുകൾ ഡിജിറ്റൽ പേഴ്‌സണൽ ഡാറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്‌ടിൻ്റെ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമായി തുടരുമെന്നും നിലവിലുള്ള നിയമ ചട്ടക്കൂടിനെ മറികടക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചു. അതേസമയം വിദ്യാഭ്യാസത്തെ ആധാറിന്‍റെ മേൽ നിബന്ധന വയ്ക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു.

അഭിഭാഷകൻ്റെ വാദങ്ങള്‍

അപാര്‍ സ്വമേധയാ ഉള്ളതാണെന്ന് സർക്കാർ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടും, ഈ പദ്ധതിയില്‍ ചേരാന്‍ കുട്ടികളെ നിർബന്ധിതരാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഹർജിക്കാർക്കുവേണ്ടി ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷക ഇന്ദിര ജെയ്‌സിങ് പറഞ്ഞു. അപാര്‍ ഓപ്‌ഷണലായി കണക്കാക്കുന്നുവെങ്കിലും, ഐഡി നേടുന്നതിന് ആധാർ എൻറോൾമെൻ്റ് ആവശ്യമായി വരുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള അവകാശം ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശമാണ്. പരീക്ഷ എഴുതാൻ ആധാറും അപാറും എടുക്കാൻ ഒരു കുട്ടിയോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഭരണഘടനയ്ക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്ന് കെ എസ് പുട്ടസ്വാമി കേസിൽ 2019 ലെ ആധാർ വിധി പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് അഭിഭാഷകന്‍ പറഞ്ഞു. കുട്ടികളെ ആധാർ എടുക്കാൻ നിർബന്ധിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും പരീക്ഷകൾക്ക് അപാർ നിർബന്ധമാക്കുന്നത് പരോക്ഷമായി ആ തത്വത്തെ ലംഘിക്കുന്നുവെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ രേഖകൾ ദീർഘകാലമായി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകളും മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ ഉയർത്തിക്കാട്ടി.

2023ലെ ഡിജിറ്റൽ പേഴ്‌സണൽ ഡാറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷൻ (DPDP) ആക്‌ട് പാലിക്കുന്നതിലും പദ്ധതി പരാജയപ്പെട്ടു. നിലവിലുള്ള സമ്മതപത്രം ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കരാറിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിലാണെന്നും, എൻറോൾമെൻ്റിന് മുമ്പ് സമ്മതം നിരസിക്കാനോ ഒഴിവാക്കാനോ അർത്ഥവത്തായ അവസരം നൽകുന്നില്ലെന്നും ജെയ്‌സിങ് പറഞ്ഞു. മാതാപിതാക്കളുടെ സമ്മതം നേടുമ്പോൾ ഡിപിഡിപി ആക്‌ടിലെ സെക്ഷൻ 6 കർശനമായി പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ സിബിഎസ്ഇയോടും സ്‌കൂളുകളോടും നിർദേശിക്കണമെന്ന് അവർ ബെഞ്ചിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

അപാർ ഐഡി

അക്കാദമിക രേഖകളടക്കം വിദ്യാർഥിയെ സംബന്ധിച്ച സമഗ്രവിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് ഡിജിലോക്കറുമായി ബന്ധിച്ച് ഡിജിറ്റലായി സൂക്ഷിക്കാനുള്ള 12 അക്ക തിരിച്ചറിയൽ സംവിധാനമാണ് അപാർ ഐഡി . സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, മാർക്ക് ഷീറ്റുകൾ, പാഠ്യേതര നേട്ടങ്ങൾ മുതലായവയെല്ലാം ഇതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അപാര്‍നടപ്പിലാക്കാന്‍ പോകന്നത്. ഇതുസംബന്ധിച്ച നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ കേന്ദ്രം സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കിയെന്നാണ് വിവരം. ഒരു രാജ്യം, ഒരു ഐ.ഡി എന്നതാണ് ഈ പദ്ധതി കൊണ്ട് കേന്ദ്രം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

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