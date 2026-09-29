ട്രാഫിക് പിഴ അടച്ചില്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതി ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കാം; കർശന നടപടിക്ക് സുപ്രീം കോടതി നിർദേശം
രാജ്യത്തെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലുമായി ഗതാഗത നിയമലംഘനങ്ങൾക്ക് വൻതോതിൽ ഇ-ചെല്ലാനുകൾ നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും പിഴ ഈടാക്കുന്നത് വളരെ കുറവാണെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി
Published : September 29, 2026 at 12:33 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഗതാഗത നിയമലംഘനങ്ങൾക്ക് ചുമത്തിയ ഇ-ചെല്ലാനുകളിൽ പിഴയായി ലഭിക്കാനുള്ള 20,000 കോടി രൂപ ഈടാക്കാൻ പുതിയ നിർദേശവുമായി സുപ്രീം കോടതി. പിഴത്തുക വൈദ്യുതി ബില്ലുമായി ബന്ധിപ്പിക്കണമെന്നും, തുക അടച്ചില്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതി ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കുന്നതടക്കമുള്ള കർശന നടപടികളിലേക്ക് കടക്കണമെന്നുമാണ് കോടതി നിർദേശിച്ചത്. ജസ്റ്റിസുമാരായ ജെ.ബി പർദിവാല, കെ.വി വിശ്വനാഥൻ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് സുപ്രധാനമായ ഈ നിരീക്ഷണം നടത്തിയത്.
പിഴ ഈടാക്കാൻ പുതിയ വഴികൾ
രാജ്യത്തെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലുമായി ഗതാഗത നിയമലംഘനങ്ങൾക്ക് വൻതോതിൽ ഇ-ചെല്ലാനുകൾ നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും പിഴ ഈടാക്കുന്നത് വളരെ കുറവാണെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇ-ചെല്ലാനുകൾ നൽകുന്നത് മാത്രം പോരെന്നും, പിഴത്തുക കൃത്യമായി ഈടാക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്നും ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി. ഇതിനായി പുതിയ മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്.
ആളുകൾ ഗതാഗത നിയമലംഘനങ്ങൾക്കുള്ള പിഴ അടയ്ക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ആ തുക അവരുടെ വൈദ്യുതി ബില്ലിനൊപ്പം ചേർക്കാവുന്നതാണ്. വൈദ്യുതി ബില്ല് അടച്ചില്ലെങ്കിൽ കണക്ഷൻ വിച്ഛേദിക്കപ്പെടും എന്നതിനാൽ ആളുകൾ പിഴ അടയ്ക്കാൻ നിർബന്ധിതരാകുമെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. രാജ്യത്ത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ പുതിയ വഴികൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും ബെഞ്ച് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കുടിശിക 20,000 കോടി
ഇ-ചെല്ലാനുകൾ വഴി രാജ്യത്താകെ 45,000 കോടി രൂപയാണ് പിഴയായി ലഭിക്കാനുള്ളതെന്ന് കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതിൽ ഏകദേശം 25,000 കോടി രൂപ മാത്രമാണ് ഇതുവരെ ഈടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ബാക്കിയുള്ള 20,000 കോടി രൂപയുടെ കുടിശിക ഈടാക്കുന്നതിനാണ് പുതിയ നിർദേശങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവച്ചത്. കേവലം ഇ-ചെല്ലാനുകൾ നൽകുന്നതിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങാതെ, പിഴ ഈടാക്കുന്നതിൽ അധികൃതർ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണമെന്ന് കോടതി നിർദേശിച്ചു. ഇ-ചെല്ലാനുകൾ വഴി ചുമത്തുന്ന പിഴ എങ്ങനെ ഈടാക്കാം എന്നതാണ് പ്രധാന ചോദ്യമെന്നും ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി. മോട്ടോർ വാഹന നിയമത്തിലെ വകുപ്പുകൾ കർശനമായി നടപ്പിലാക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
കർശന നടപടികൾക്ക് നിർദേശം
വൈദ്യുതി ബില്ലുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് പുറമെ മറ്റ് ചില കർശന നടപടികളും കോടതി നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിഴ അടയ്ക്കാത്ത വാഹനങ്ങളെ പരിവാഹൻ പോർട്ടലിൽ കരിമ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക, വാഹനങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം മാറ്റുന്നത് തടയുക, ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ സർട്ടിഫിക്കറ്റും തടഞ്ഞുവയ്ക്കുക തുടങ്ങിയ നടപടികളും സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ, ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ് പുതുക്കുന്നത് തടയാനും നിലവിലുള്ള ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കാനും അധികൃതർക്ക് സാധിക്കും.
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നിരത്തുകളിൽ വാഹനങ്ങൾ തടഞ്ഞുനിർത്തി പരിശോധന നടത്തണമെന്നും, പിഴ അടയ്ക്കാത്ത വാഹനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുന്നതടക്കമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചു. റോഡ് സുരക്ഷ, ഗതാഗത നിയമങ്ങൾ കർശനമാക്കൽ, അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നവർക്കുള്ള ചികിത്സ തുടങ്ങിയവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോയമ്പത്തൂർ സ്വദേശിയായ ഡോ. എസ് രാജശേഖരൻ നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു സുപ്രീം കോടതി. ഗതാഗത നിയമലംഘനങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനും റോഡ് സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ഇത്തരം കർശന നടപടികൾ അനിവാര്യമാണെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
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