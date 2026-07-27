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നീറ്റ് പ്രതിഷേധം; പൊലീസ് അതിക്രമങ്ങളെ ന്യായീകരിക്കാനാകില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി

പ്രതിഷേധങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ രാജ്യത്തുടനീളം ഒരേപോലെയുള്ള കൃത്യമായ മാർഗനിർദേശങ്ങളും പ്രോട്ടോക്കോളും ആവശ്യമാണെന്ന് കോടതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

NEET PAPER LEAK CJP PROTEST SC ON NEET CHIEF JUSTICE SURYA KANT PEACEFUL PROTEST IS A RIGHT SC
Cjp Protest, SC (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 27, 2026 at 6:01 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: സമാധാനപരമായ പ്രതിഷേധം ഭരണഘടന ഉറപ്പുനൽകുന്ന അവകാശമാണെന്നും സമരം നടന്നു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം പൊലീസ് അതിക്രമങ്ങളെ ന്യായീകരിക്കാനാകില്ലെന്നും സുപ്രീം കോടതി. നീറ്റ് പരീക്ഷ ക്രമക്കേടുകൾക്കും ചോദ്യപ്പേപ്പർ ചോർച്ചയ്ക്കുമെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടയിലെ പൊലീസ് നടപടികൾക്കെതിരെയുള്ള ഹർജികൾ പരിഗണിച്ചാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജസ്റ്റിസ് ജോയ്‌മല്യ ബാഗ്‌ചി, ജസ്റ്റിസ് വി മോഹന എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് ഈ നിരീക്ഷണം നടത്തിയത്.

പ്രതിഷേധക്കാർക്കു നേരെ പൊലീസ് ആക്രമണങ്ങൾ നടന്നതായുള്ള ആരോപണങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായി പരിശോധിക്കണമെന്നും രാജ്യവ്യാപകമായി പ്രകടനങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് ഏകീകൃത പൊലീസ് പ്രോട്ടോക്കോളുകളുടെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചും ബെഞ്ച് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള അവകാശം, സമാധാനപരമായ പ്രതിഷേധം എന്നിവ ഭരണഘടന ഉറപ്പുനൽകുന്നുണ്ട്. സമാധാനപരമായ പ്രതിഷേധം പൗരന്മാരുടെ അവകാശമാണ്, അത് നിഷേധിക്കാനാകില്ല. സമരം നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ലാത്തിച്ചാർജ് പോലുള്ള അമിത പൊലീസ് നടപടികൾ ന്യായീകരിക്കപ്പെടില്ല- ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞു.

ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഉണ്ടാകുന്ന പരിക്കുകൾ ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നുവെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ജോയ്‌മല്യ ബാഗ്‌ചി പറഞ്ഞു. ഇത്തരം വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങളെ നേരിടേണ്ടി വന്ന പൊലീസിന് മതിയായ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് നൽകുന്നില്ലെന്ന് ബെഞ്ച് ചോദിച്ചു. ആവശ്യമായ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും കൃത്യമായ ഒരു പ്രോട്ടോക്കോളും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഒരു വിഷയത്തിൽ യുവാക്കൾ പ്രക്ഷോഭം നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവർക്ക് പ്രക്ഷോഭം നടത്താൻ അവകാശമുണ്ട്. അവർക്ക് ശരിയായ സ്ഥലം അതിനായി നൽകണം. അതിൽ യാതൊരു നിയന്ത്രണവും ഉണ്ടാകരുത്.

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എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും സാമൂഹിക വിരുദ്ധർ അതിൽ ഉൾപ്പെടുകയോ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അതിൽ നടപടിയെടുക്കാവുന്നതാണെന്നും ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചു. അതിക്രമങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ആരാണ് ഉത്തരവാദിയെന്ന് പരിശോധിക്കും. ഏത് തരത്തിലുള്ള അതിക്രമങ്ങളാണ് നടന്നിട്ടുള്ളതെന്നും ഭാവിയിൽ ഉറപ്പാക്കേണ്ട പ്രതിരോധ നടപടികളെക്കുറിച്ചും നിർബന്ധിത മാർഗനിർദേശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും പരിശോധിക്കുമെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞു.

ഇത് ഡൽഹിയെ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്‌നമല്ലെന്നും മറിച്ച്, ഇത് ഇന്ത്യയെ മുഴുവനായി ബാധിക്കുന്ന ചോദ്യമാണെന്നും ഒരു ഏകീകൃത പ്രോട്ടോക്കോൾ ആവശ്യമാണെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞു. പ്രതികൂല സമീപനം സ്വീകരിക്കാതെ, ബെഞ്ചിനെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത പറഞ്ഞു. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നാളെ വാദം കേൾക്കുന്നതിനായി ബെഞ്ച് ലിസ്റ്റ് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്നും ഇവ നാളെ പരിഗണിക്കാമെന്നും അറിയിച്ചു, ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അത് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

കഴിഞ്ഞ മെയ് മൂന്നിന് നടന്ന നീറ്റ് പരീക്ഷയിലെ ക്രമക്കേടുകൾ ആരോപിച്ചും സർക്കാർ ഈ വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്‌തതിലും പ്രതിഷേധിച്ച് കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (സിജെപി) രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടത്തി. നിരവധി നേതാക്കൾക്കും വിദ്യാർഥികൾക്കും പ്രകടനക്കാർക്കും പൊലീസ് നടപടിയിൽ ഗുരുതര പരിക്കേറ്റു. ഇവരെ ബലം പ്രയോഗിച്ചാണ് പ്രതിഷധ സ്ഥലത്തുനിന്ന് നീക്കിയത്.

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TAGGED:

NEET PAPER LEAK CJP PROTEST
SC ON NEET
CHIEF JUSTICE SURYA KANT
PEACEFUL PROTEST IS A RIGHT SC
SC ON NEET PAPER LEAK

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