പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നതിൽ എന്ത് മതപരമായ ആചാരമാണുള്ളത്? സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിർണായക ചോദ്യം
ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് പുറമെ ജസ്റ്റിസുമാരായ ജോയ്മാല്യ ബാഗ്ചി, വി മോഹന എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് വിഷയം പരിഗണിച്ചത്.
Published : October 13, 2026 at 11:17 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങളിൽ പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നതിന് പകരം ദീപങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്ന തനത് സംസ്കാരത്തിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ജനങ്ങൾ തയാറാകണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. മതപരമായ വികാരങ്ങളും പൊതുജനാരോഗ്യവും തമ്മിൽ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുന്നതാകണം യഥാർഥ ആഘോഷങ്ങളെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. നിയന്ത്രണങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം ജനങ്ങളെ ബോധവത്കരിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യ കാന്ത് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.
ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് പുറമെ ജസ്റ്റിസുമാരായ ജോയ്മാല്യ ബാഗ്ചി, വി മോഹന എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് വിഷയം പരിഗണിച്ചത്. ജനങ്ങളെ കൂടുതൽ ബോധവാന്മാരാക്കുകയും അവരിൽ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുകയുമാണ് ഏറ്റവും മികച്ച പോംവഴിയെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് നിരീക്ഷിച്ചു. ഏത് തരം പടക്കങ്ങളാണ് കൂടുതൽ ദോഷകരമെന്നും ഏതാണ് ദോഷം കുറഞ്ഞതെന്നും ജനങ്ങളെ അറിയിക്കണം. ദീപങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്ന നമ്മുടെ യഥാർഥ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് മടങ്ങാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നതിന് പിന്നിലെ മതപരമായ അടിസ്ഥാനം എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ജോയ്മാല്യ ബാഗ്ചി ചോദിച്ചു. വായുമലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് അമിക്കസ് ക്യൂറിയായി ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷക അപരാജിത സിങ് കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി. തങ്ങളുടെ പേരിൽ കുട്ടികൾ രോഗബാധിതരാകുകയും ദുരിതമനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കണ്ടാൽ ദൈവങ്ങൾ പോലും ഞെട്ടുമെന്ന് പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നതിനെ മതപരമായ ആചാരങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന വാദങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി അവർ പറഞ്ഞു.
മതവികാരങ്ങളെ വ്രണപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും എന്നാൽ പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നതിൻ്റെ ദോഷഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് പൗരന്മാരെ ബോധവാന്മാരാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്നും ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി. സുരക്ഷിതമായ രീതികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ജനങ്ങൾ സ്വയം മുന്നോട്ടുവരണം. ഇതിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കണമെന്ന് അഡീഷണൽ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ ഐശ്വര്യ ഭാട്ടിയോട് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് നിർദേശിച്ചു. ശബ്ദ, വായു മലിനീകരണം ഒഴിവാക്കാൻ പടക്കങ്ങളുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാനും പ്രത്യേക സമയങ്ങളിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാനും ജനങ്ങളോട് അഭ്യർഥിക്കണം. വിപണിയിൽ ദോഷകരമായ പടക്കങ്ങളുടെ വിൽപന നിയന്ത്രിക്കണമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചു.
അർജുൻ ഗോപാൽ കേസിലെ കോടതി വിധിയനുസരിച്ച് ഹരിത പടക്കങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച നിർദേശങ്ങൾ നിലവിലുണ്ടെന്ന് ഐശ്വര്യ ഭാട്ടി അറിയിച്ചു. ഡൽഹിയിൽ നേരത്തെ പൂർണമായ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ വർഷം അത് പരിഷ്കരിച്ചിരുന്നു. വിൽപനയ്ക്ക് മൂന്ന് ദിവസവും ഉപയോഗിക്കാൻ രണ്ട് ദിവസവും പ്രത്യേക സമയവും അനുവദിച്ചിരുന്നതായി അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നീരി അംഗീകരിച്ച പ്രത്യേക വിഭാഗം പടക്കങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് വിൽപനാനുമതി നൽകിയതെന്ന് ഒരു അഭിഭാഷകൻ വാദിച്ചു.
നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഉറപ്പില്ലാത്ത ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിൽ അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വ്യക്തമാക്കി. നിയന്ത്രണങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് ജനങ്ങളിൽ എതിർപ്പുണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ പ്രായോഗികമായ സമീപനമാണ് ആവശ്യം. ആഘോഷങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ തന്നെ പ്രത്യേക സമയക്രമം പാലിക്കാൻ ജനങ്ങളോട് അഭ്യർഥിക്കാൻ ഇനിയും സമയമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം നിരീക്ഷിച്ചു. എന്നാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ മാത്രം പടക്കം പൊട്ടിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നത് പ്രായോഗികമല്ലെന്നും എല്ലാ തെരുവുകളിലും എപ്പോഴും പൊലീസിനെ വിന്യസിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും അമിക്കസ് ക്യൂറി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വയോധികർ, കുട്ടികൾ, രോഗികൾ എന്നിവരുടെ ആരോഗ്യത്തെ ഇത് സാരമായി ബാധിക്കും. അതിനാൽ വിഷയം നിയമപരമായ അധികാരമുള്ള വായു ഗുണനിലവാര മാനേജ്മെൻ്റ് കമ്മിഷന് വിടണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
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ദേശീയ തലസ്ഥാന മേഖലയിലെ വായുമലിനീകരണം, പടക്കങ്ങൾ, വൈക്കോൽ കത്തിക്കൽ, ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ സ്വമേധയാ എടുത്ത കേസാണ് കോടതി പരിഗണിച്ചത്. വരാനിരിക്കുന്ന മലിനീകരണ സീസണിന് മുന്നോടിയായി വൈക്കോൽ കത്തിക്കുന്നത് തടയാനുള്ള നടപടികളും ചർച്ചയായി. കാർഷിക അവശിഷ്ടങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ വാണിജ്യ മൂല്യമുണ്ടെന്നും ഇത് കർഷകർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം നൽകുമെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. ഇതിനായി മികച്ചൊരു വിപണി കണ്ടെത്തേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയും ബെഞ്ച് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. കാർഷിക അവശിഷ്ടങ്ങൾ സംസ്കരിക്കുന്നതിനായി കൃത്യമായ നയരൂപീകരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഐശ്വര്യ ഭാട്ടി അറിയിച്ചു. വായുമലിനീകരണം തടയാൻ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ, പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഭാവി പദ്ധതികൾ എന്നിവ വിശദീകരിക്കുന്ന സത്യവാങ്മൂലം കേന്ദ്ര സർക്കാർ സമർപ്പിക്കും. കേസ് ഒക്ടോബർ 15ന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.
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