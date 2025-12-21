ചെലവിന് തരുന്ന പണത്തിന് കണക്ക് ചോദിക്കുന്നു: ഭർത്താവിനെതിരെ ഭാര്യയുടെ പരാതി, ക്രൂരതയായി കാണാനാകില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി
ഭർത്താവ് അയാളുടെ മാതാപിതാക്കള്ക്ക് മാത്രമാണ് പണം അയക്കുന്നതെന്ന് ഭാര്യ പരാതിയില്. ഇതും ഒരു കുറ്റമായി കാണാനാകില്ലെന്ന് കോടതി.
Published : December 21, 2025 at 10:40 AM IST
ഹൈദരാബാദ് : ഭാര്യയ്ക്ക് ചെലവിന് നല്കുന്ന പണത്തിന് ഭർത്താവ് കണക്ക് ചോദിക്കുന്നത് കുറ്റകരമായി കാണാനാകില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. ഹൈദരാബാദില് നിന്നുള്ള യുവതി നല്കിയ പരാതിയ്ക്കെതിരെ ഭർത്താവ് നല്കിയ ഹർജിയിലാണ് കോടതി വിധി. 2022ല് യുവതി നല്കിയ പരാതിയും ജസ്റ്റിസ് ബി.വി നാഗരത്ന, ജസ്റ്റിസ് ആർ. മഹാദേവൻ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് റദ്ദുചെയ്തു.
2022-ലാണ് ഹൈദരാബാദ് സ്വദേശിനിയായ യുവതി യുഎസിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഭർത്താവിനും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കുമെതിരെ സരൂർനഗർ വനിതാ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നല്കിയത്. ഭർത്താവ് തന്റെയും മകന്റെയും ആവശ്യങ്ങള്ക്ക് പണം നല്കുന്നില്ലെന്നും, കുടുംബത്തിന്റെ ചെലവിനായി അയക്കുന്ന പണത്തിന് കണക്ക് ചോദിക്കുന്നു എന്നും ആരോപിച്ചാണ് യുവതി പൊലീസില് പരാതി നല്കിയത്.
2016ലാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർമാരായ യുവതിയും യുവാവും വിവാഹിതരായത്. ഇവർക്ക് ഒരു മകനും ജനിച്ചു. 2019 വരെ യുവതി ഭർത്താവിനൊപ്പം യുഎസില് ആയിരുന്നു. ഇതിനിടെ ഇവർ തമ്മില് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങള് ഉണ്ടായി. പിന്നാലെ യുവതി മകനെയും കൂട്ടി ഹൈദരാബാദിലെ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി. ദാമ്പത്യ അവകാശങ്ങള് ആവശ്യപ്പെട്ട് യുവതിയ്ക്ക് 2022ല് ഭർത്താവ് നോട്ടിസ് അയച്ചു. യുഎസിലേക്ക് മടങ്ങി എത്താനും നോട്ടിസില് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
നോട്ടിസ് ലഭിച്ചതിന് പിന്നാലെ യുവതി ഭർത്താവിനും കുടുംബത്തിനും എതിരെ ഗാർഹിക പീഡനം, സ്ത്രീധന പീഡനം എന്നീ കുറ്റങ്ങള് ആരോപിച്ച് പരാതി നല്കി. സരൂർനഗർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് യുവതി പരാതി നല്കിയത്. യുഎസില് നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിയതിന് ശേഷം തനിക്കും മകനും പണം നല്കിയില്ലെന്നും കുടുംബത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിനായി അയക്കുന്ന പണം ചെലവാക്കുന്നതില് കണക്ക് ചോദിച്ചിരുന്നു എന്നും യുവതി പരാതിയില് പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിലുള്ള ഭർത്താവിന്റെ മാതാപിതാക്കള്ക്ക് അയാള് ലക്ഷക്കണക്കിന് പണം അയക്കുന്നു എന്നും യുവതി പരാതിയില് പറഞ്ഞു.
പരാതി ലഭിച്ചതിന് പിന്നാലെ പൊലീസ് ഭർത്താവിനെതിരെ ലുക്കൗട്ട് നോട്ടിസ് പുറപ്പെടുവിയ്ക്കുകയും അയാള്ക്കും കുടുംബത്തിനും എതിരെ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനെതിരെ ഭർത്താവ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. എന്നാല് ഹൈക്കോടതിയില് നിന്ന് ഭർത്താവിന് തടസം നേരിട്ടു. പിന്നാലെ ഇയാള് സുപ്രീം കോടതിയില് എത്തുകയായിരുന്നു.
ഹർജി പരിഗണിച്ച സുപ്രീം കോടതി ഇയാള്ക്കെതിരായ പരാതി റദ്ദാക്കി. ഒരു സ്ത്രീയെ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുക, അവളുടെ ജീവനോ ആരോഗ്യത്തിനോ (ശാരീരികമോ മാനസികമോ) ഗുരുതരമായി ഹാനി വരുത്തുക, അല്ലെങ്കിൽ പണത്തിനോ സ്വത്തിനോ വേണ്ടി ഒരു സ്ത്രീയെ വ്യക്തിപരമായോ ബന്ധുക്കളെയോ ഉപദ്രവിക്കുക എന്നിവയാണ് ഗാർഹിക പീഡനത്തില് വരുന്നത് എന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 3 അനുസരിച്ച്, സ്ത്രീധനം നൽകുന്നതും സ്വീകരിക്കുന്നതും ഒരു കുറ്റമാണ്. അതിന് ഉത്തരവാദികളായവർക്ക് കുറഞ്ഞത് അഞ്ച് വർഷം തടവും 15,000 രൂപയോ സ്ത്രീധനത്തിന്റെ മൂല്യമോ പിഴയായി ശിക്ഷ ലഭിക്കാം. സ്ത്രീധനം നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ ആവശ്യപ്പെടുന്നവർക്ക് ആറ് മാസം മുതൽ രണ്ട് വർഷം വരെ തടവും 10,000 രൂപ വരെ പിഴയും ഇതേ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 4 പറയുന്നു.
അതിനാൽ, ഗാർഹിക പീഡനവും സ്ത്രീധന പീഡനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ കോടതികൾ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണം. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ഭർത്താവിനെതിരെ സ്ത്രീ ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾ കുടുംബ കലഹമായാണ് വ്യക്തമാകുന്നത്. ഒരു സാഹചര്യത്തിലും അവയെ ക്രൂരതയായി കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ല.
അമേരിക്കയിൽ താമസിക്കുന്ന ഭർത്താവ് തന്റെ കുടുംബത്തിന് പണം അയയ്ക്കുന്നതും തെറ്റായി കാണാനാകില്ല. ഭർത്താവിന്റെ നിസംഗത ക്രൂരതയുടെ നിർവചനത്തിൽ പെടുന്നില്ല എന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ഗർഭിണിയായിരിക്കെ ഭർത്താവ് തന്നെ ശരിയായി പരിപാലിച്ചില്ലെന്നും പ്രസവശേഷം ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് തന്നെ പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നും ഭാര്യ ആരോപിച്ചു. ഈ ആരോപണങ്ങളും വിശ്വാസത്തിലെടുക്കാനാകില്ലെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു. എഫ്ഐആറിൽ ഭാര്യ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.
Also Read: മൂന്ന് കോടിയുടെ ഇൻഷൂറൻസിന് വേണ്ടി അച്ഛനെ കൊന്ന് മക്കള്, കൊലപാതകം ഉഗ്രവിഷമുള്ള പാമ്പിനെ കൊണ്ട്...