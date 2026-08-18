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പ്രതികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിൽ പൊലീസിന് വിലക്കുവരുമോ? ഇടപെട്ട് സുപ്രീം കോടതി

ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യ കാന്ത്, ജസ്റ്റിസുമാരായ ജോയ്മാല്യ ബാഗ്ചി, വി മോഹന എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് ഹർജി പരിഗണിച്ചത്

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Representative image (ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 18, 2026 at 1:35 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: കുറ്റാരോപിതരുടെ വിവരങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തുവിടുന്നതിൽനിന്ന് പൊലീസിനെ വിലക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജിയിൽ സുപ്രീം കോടതി കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും നോട്ടിസ് അയച്ചു. സമൂഹമാധ്യമ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളായ മെറ്റ, എക്സ് എന്നിവർക്കും കോടതി നോട്ടിസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യ കാന്ത്, ജസ്റ്റിസുമാരായ ജോയ്മാല്യ ബാഗ്ചി, വി മോഹന എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് ഹർജി പരിഗണിച്ചത്. ഹേമേന്ദ്ര പട്ടേൽ എന്നയാൾക്ക് വേണ്ടി മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ ഗോപാൽ ശങ്കരനാരായണനാണ് കോടതിയിൽ ഹാജരായത്. അഭിഭാഷകനായ ശ്രുതഞ്ജയ ഭരദ്വാജ് മുഖേനയാണ് പൊതുതാത്പര്യ ഹർജി ഫയൽ ചെയ്തത്. കുറ്റാരോപിതരുടെ മുഖമോ മറ്റ് വ്യക്തിവിവരങ്ങളോ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള പോസ്റ്റുകൾ പൊലീസിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക സമൂഹമാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകളിൽനിന്ന് ഉടനടി നീക്കം ചെയ്യാൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നിർദേശം നൽകണമെന്നാണ് ഹർജിയിലെ പ്രധാന ആവശ്യം. കൂടാതെ, പ്രതികളെ മനുഷ്യത്വരഹിതമായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന നടപടികൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടൽ
വിലങ്ങണിയിച്ചും കയറുകൊണ്ട് കെട്ടിയും കൊണ്ടുപോകുന്ന പ്രതികളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവിടുന്നത് തടയണം. വടികൊണ്ട് മർദിക്കുക, മുട്ടുകുത്തിക്കുക, പടികളിലൂടെ വലിച്ചിഴയ്ക്കുക തുടങ്ങിയ മനുഷ്യത്വരഹിതമായ പ്രവൃത്തികളുടെ ചിത്രങ്ങളോ വീഡിയോകളോ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതും വിലക്കണമെന്ന് ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. കുറ്റാരോപിതരെ സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ മോശക്കാരായി ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ഭരണഘടന ഉറപ്പുനൽകുന്ന മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്ന് നിയമവിദഗ്ധർ നേരത്തെ തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്.

കുറ്റം തെളിയിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ പ്രതികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും മറ്റും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് അവരുടെ വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും അന്തസ്സിനെയും സാരമായി ബാധിക്കുന്നു. പലപ്പോഴും ഇത്തരം നടപടികൾ മാധ്യമ വിചാരണയ്ക്ക് വഴിവയ്ക്കാറുണ്ടെന്നും വിമർശനമുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ പൊതുതാത്പര്യ ഹർജി സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്.

പൊലീസിൻ്റെ സമൂഹമാധ്യമ ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി കൃത്യമായ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ രൂപീകരിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് നിർദേശം നൽകണമെന്നും ഹർജിക്കാരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഭാവിയിൽ ഇത്തരം ഉള്ളടക്കങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് തടയാൻ ഇത് അനിവാര്യമാണെന്നും ഹർജിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. പൊലീസ് സേനകൾ തങ്ങളുടെ നേട്ടങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നതിനായി പ്രതികളുടെ ദയനീയ ചിത്രങ്ങൾ ഔദ്യോഗിക പേജുകളിൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന പ്രവണത അടുത്തകാലത്തായി വർധിച്ചുവരികയാണ്. ഇതിന് തടയിടാനാണ് ഹർജിക്കാരൻ ശ്രമിക്കുന്നത്.

കർശന നടപടിക്ക് സാധ്യത
ഫേസ്ബുക്ക്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം തുടങ്ങിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളുടെ മാതൃകമ്പനിയായ മെറ്റയ്ക്കും എക്സ് കോർപ്പിനും ഹർജിയിൽ നിർദേശങ്ങൾ നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. കുറ്റാരോപിതരുടെ വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതോ അവരെ മനുഷ്യത്വരഹിതവും അപകീർത്തികരവുമായ രീതിയിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്നതോ ആയ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഈ കമ്പനികൾ കൃത്യമായ നയങ്ങളും ഉപയോക്തൃ മാർഗനിർദേശങ്ങളും രൂപീകരിക്കണം.

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ഇത്തരം ഉള്ളടക്കങ്ങൾ ഇതിനകം പോസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഉപയോക്താക്കൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അവ വേഗത്തിൽ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനായി സുതാര്യവും ഘടനാപരവുമായ ഒരു സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നും ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. കേന്ദ്ര ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി മന്ത്രാലയം, മെറ്റാ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഇൻക്, എക്സ് കോർപ് എന്നിവരെയാണ് കേസിൽ എതിർകക്ഷികളാക്കിയിരിക്കുന്നത്. വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെയും സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും നിലപാട് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷമായിരിക്കും സുപ്രീം കോടതി തുടർനടപടികളിലേക്ക് കടക്കുക.

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SC NOTICE TO CENTRAL STATE GOV
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