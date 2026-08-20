മാര്ഗദര്ശിക്കെതിരായ ഫിനാൻസിയേഴ്സിനെതിരായ ക്രിമിനല് നടപടികള് റദ്ദാക്കിയ വിധി ശരിവെച്ചു; വുണ്ടവല്ലി അരുണ് കുമാറിന്റെ ഹര്ജി തള്ളി സുപ്രീം കോടതി
വിചാരണവേളയിൽ ഹർജിക്കാരനായ വുണ്ടവല്ലി അരുൺ കുമാറിനോട് ഈ ഹർജി നൽകാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അവകാശമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ചോദിച്ചു.
Published : August 20, 2026 at 5:31 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: മാർഗദർശി ഫിനാൻസിയേഴ്സിനെതിരായ ക്രിമിനൽ നടപടികൾ റദ്ദാക്കിയ തെലങ്കാന ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ മുൻ എംപി വുണ്ടവല്ലി അരുൺ കുമാർ നൽകിയ ഹർജി സുപ്രീം കോടതി തള്ളി. ഇതോടെ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടോളമായി നീണ്ടുനിന്ന നിയമപോരാട്ടത്തിനാണ് രാജ്യത്തെ പരമോന്നത കോടതി വിരാമമിട്ടത്. ജസ്റ്റിസ് എം എം സുന്ദരേഷ്, ജസ്റ്റിസ് പ്രസന്ന ബി വരാലെ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് കേസിൽ അന്തിമവാദം കേട്ട് ഹർജി തള്ളിയത്.
വിചാരണവേളയിൽ ഹർജിക്കാരനായ വുണ്ടവല്ലി അരുൺ കുമാറിനോട് ഈ ഹർജി നൽകാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അവകാശമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ചോദിച്ചു. മുന്നോട്ടുവെച്ച വാദങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഹർജിക്കാരന് സ്ഥാപനവുമായി വ്യക്തിപരമായ തർക്കം മാത്രമാണുള്ളതെന്ന് വ്യക്തമാകുന്നതായി ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചു. ഈ കേസിൽ കൂടുതൽ വാദിക്കുംതോറും ഹർജിക്കാരനെതിരെയുള്ള സംശയങ്ങൾ വർധിക്കുക മാത്രമേയുള്ളൂവെന്നും കോടതി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
മാർഗദർശി ഫിനാൻസിയേഴ്സിനു വേണ്ടി ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകരായ സിദ്ധാർത്ഥ് ലൂഥറ, നാഗമുത്തു എന്നിവർ നിക്ഷേപകർക്ക് ഇതുവരെ 2,591 കോടി രൂപ തിരികെ നൽകിയതായി കോടതിയെ അറിയിച്ചു. അവകാശകാശികളില്ലാത്ത ബാക്കി 5.43 കോടി രൂപ എസ്ക്രോ അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. സുപ്രീം കോടതിയുടെ മുൻ ഉത്തരവുകൾ പാലിച്ചാണ് തെലങ്കാന ഹൈക്കോടതി പ്രവർത്തിച്ചതെന്നും പത്രപ്പരസ്യം വഴി പൊതുനോട്ടീസ് നൽകിയ ശേഷമാണ് തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതെന്നും അഭിഭാഷകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇരുഭാഗത്തെയും വാദങ്ങൾ കേട്ട ശേഷമാണ് വുണ്ടവല്ലിയുടെ ഹർജി സുപ്രീം കോടതി തള്ളിയത്.
നേരത്തെ, നിക്ഷേപകർക്ക് തുക തിരികെ നൽകിയ സാഹചര്യത്തിൽ 2008-ൽ തങ്ങൾക്കെതിരെ തുടങ്ങിയ ക്രിമിനൽ നടപടികൾക്ക് ഇനി പ്രസക്തിയില്ലെന്ന് കാട്ടി മാർഗദർശി തെലങ്കാന ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. മുൻ ഉടമ ശ്രീ റാമോജി റാവു 2024 ജൂണിൽ അന്തരിച്ചതിനാൽ ഹിന്ദു അവിഭക്ത കുടുംബത്തിലെ (എച്ച്യുഎഫ്) മറ്റ് അംഗങ്ങളെ പ്രതിയാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന കാര്യവും ഹൈക്കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
2008-ൽ വൈ എസ് രാജശേഖര റെഡ്ഡി ഭരണകാലത്താണ് മാർഗദർശി ഒരു എച്ച്യുഎഫ് ആയിരുന്നിട്ടും പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് നിക്ഷേപം സ്വീകരിച്ച് ആർബിഐ ആക്ട് ലംഘിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ച് അന്നത്തെ അവിഭക്ത ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സംസ്ഥാനം ക്രിമിനൽ പരാതി നൽകിയത്. പത്തു വർഷത്തിനു ശേഷം ഹൈക്കോടതി ഈ നടപടികൾ റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ 2024 ഏപ്രിലിൽ സുപ്രീം കോടതി കേസ് വീണ്ടും ഹൈക്കോടതിക്ക് കൈമാറുകയും നിക്ഷേപകരിൽ നിന്ന് പരാതികളോ അവകാശവാദങ്ങളോ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയുമായിരുന്നു.
ഇതനുസരിച്ച് 2024 സെപ്റ്റംബർ 26-ന് ഹൈക്കോടതി രജിസ്ട്രി പത്രങ്ങളിൽ പൊതുനോട്ടീസ് നൽകിയെങ്കിലും നിക്ഷേപകരിലാരും പരാതിയുമായി മുന്നോട്ടുവന്നില്ല. കൂടാതെ, വിചാരണ തീർപ്പാകുന്നതിന് മുൻപ് മാർഗദർശി ഫിനാൻസ് എച്ച്യുഎഫിന്റെ മുൻ ഉടമ അന്തരിച്ചതും കണക്കിലെടുത്ത് ഹൈക്കോടതി ക്രിമിനൽ ഹർജികൾ അനുവദിക്കുകയും ആരോപണങ്ങൾ തള്ളുകയും ചെയ്തു. ഹൈക്കോടതിയുടെ ഈ തീരുമാനത്തിൽ ഇടപെടാൻ തക്ക കാരണങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയാണ് പരമോന്നത കോടതി ഇപ്പോൾ ഹർജി തള്ളിയത്.
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