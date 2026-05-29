ETV Bharat / bharat

ഗുസ്‌തി താരം വിനേഷ് ഫോഗട്ടിന് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിനുള്ള സെലക്ഷൻ ട്രയൽസിൽ പങ്കെടുക്കാം; ഉത്തരവുമായി സുപ്രീം കോടതി

സെലക്ഷൻ ട്രയൽസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അനുമതി നൽകിയ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെതിരെ റെസ്‌ലിംഗ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ സമർപ്പിച്ച ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെയാണ് സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്.

Vinesh Phogat Supreme Court WFI WFI VS VINESH PHOGAT
വിനേഷ് ഫോഗട്ട് (ANI)
author img

By PTI

Published : May 29, 2026 at 2:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: 2026ലെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിനുള്ള സെലക്ഷൻ ട്രയൽസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഗുസ്‌തി താരം വിനേഷ് ഫോഗട്ടിന് സുപ്രീം കോടതി അനുമതി നൽകി. മെയ് 30, 31 തീയതികളിലാണ് സെലക്ഷൻ ട്രയൽസ് നടക്കുന്നത്. ട്രയല്‍സ് നടക്കാന്‍ ഒരു ദിവസം മാത്രം ശേഷിക്കവേയാണ് വിനേഷ് ഫോഗട്ടിന് അനുകൂലമായ വിധി സുപ്രീം കോടതി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

സെലക്ഷൻ ട്രയൽസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അനുമതി നൽകിയ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെതിരെ റെസ്‌ലിംഗ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ സമർപ്പിച്ച ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ജസ്റ്റിസുമാരായ പി.എസ്. നരസിംഹ, അലോക് ആരാധെ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്.

പ്രസവാവധി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തുന്ന വിനേഷ് ഫോഗട്ടിനെപ്പോലുള്ള ഒരു താരത്തെ മാതൃത്വത്തിൻ്റെ പേരിൽ ട്രയൽസിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കരുതെന്ന് മെയ് 22ന് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. മാതൃത്വം കായികരംഗത്ത് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ തടസമോ വിവേചനത്തിനുള്ള കാരണമോ ആകരുതെന്നും ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു.

മെയ് 30, 31 തീയതികളിൽ നടക്കുന്ന സെലക്ഷൻ ട്രയൽസ് പൂർണമായും വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണമെന്നും സ്‌പോർട്‌സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (SAI), ഇന്ത്യൻ ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷൻ (IOA) എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള സ്വതന്ത്ര നിരീക്ഷകർ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്നും ഹൈക്കോടതി നിർദേശമുണ്ട്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ചില ടൂർണമെന്‍റുകളിലെ മെഡൽ ജേതാക്കൾക്ക് മാത്രമേ ട്രയൽസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ളൂ എന്ന ഫെഡറേഷൻ്റെ നയത്തെ വിനേഷ് കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. തൻ്റെ ഗർഭധാരണവും പ്രസവാനന്തര വിശ്രമകാലവും ഫെഡറേഷൻ നിശ്ചയിച്ച 'യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡവുമായി' ഒത്തുപോയെന്നും, തന്നെ പുറത്താക്കാൻ ഫെഡറേഷൻ ബോധപൂർവം നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നും വിനേഷ് വാദിച്ചു.

2023-ൽ അന്നത്തെ ഡബ്ല്യുഎഫ്ഐ പ്രസിഡൻ്റ് ബ്രിജ് ഭൂഷൺ ശരൺ സിങ്ങിനെതിരെയുള്ള ലൈംഗിക പീഡന വിരുദ്ധ പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ വിനേഷ് മുൻപന്തിയിലുണ്ടായിരുന്നു. വിരമിക്കലിന് ശേഷമുള്ള ആറ് മാസത്തെ നിർബന്ധിത അറിയിപ്പ് കാലയളവ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ജൂൺ 26 വരെ വിനേഷിന് വിലക്കുണ്ടെന്ന് ഫെഡറേഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും, അത് മറികടന്ന് അവർ ഗോണ്ടയിൽ നടന്ന ദേശീയ ഓപ്പൺ റാങ്കിംഗ് ടൂർണമെൻ്റില്‍ പങ്കെടുത്തിരുന്നു.

അതേസമയം മെയ് 22ലെ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് വിനേഷിന് അനുകൂലമായി വിധി പ്രഖ്യപിക്കുന്നതിനു മുൻപ് തങ്ങളുടെ ഭാഗം വിശദമാക്കാൻ മതിയായ അവസരം നൽകിയില്ലെന്ന വാദവുമായാണ് ഫെഡറേഷൻ സുപ്രീം കോടതിക്ക് മുൻപിലെത്തിയത്. മാത്രമല്ല ഫെഡറേഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സെലക്ഷൻ മാനദണ്ഡ പ്രകാരം വിനേഷിന് പങ്കെടുക്കാൻ യോഗ്യതയില്ലാതിരുന്നിട്ടും ട്രയല്‍സില്‍ പങ്കെടുക്കാൻ ഹൈക്കോടതി വിനേഷിനെ അനുവദിച്ചെന്നും ഫെഡറേഷൻ മേല്‍ക്കോടതിയില്‍ വാദിച്ചു.

Also Read:നയപ്രഖ്യാപന ദിനത്തിൽ ഡിജിപിയുടെ സഭാപ്രവേശനം; പ്രോട്ടോക്കോൾ ലംഘനമെന്ന് പ്രതിപക്ഷനേതാവ്, ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ച് ഡിജിപി

TAGGED:

VINESH PHOGAT
SUPREME COURT
WFI
WFI VS VINESH PHOGAT
SUPREME COURT JUDGMENT

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.