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വിദ്യാർഥി പ്രതിഷേധത്തിന് നേരെയുള്ള പൊലീസ് അതിക്രമം; ഹർജി സുപ്രീം കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും

ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് ഹർജികൾ പരിഗണിക്കുന്നത്. വിദ്യാർഥികൾക്ക് നേരെ നടന്ന പൊലീസ് അതിക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ പ്രത്യേക സമിതിയെ നിയോഗിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കോടതി ഇന്ന് തീരുമാനമെടുത്തേക്കും

Supreme Court Hearing Police Brutality On Students UGC NET Exam Issue Dharmendra Pradhan
സുപ്രീം കോടതി (ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 18, 2026 at 7:34 AM IST

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ന്യൂഡൽഹി: സിജെപി വിദ്യാർഥി പ്രതിഷേധത്തിന് നേരെയുണ്ടായ പൊലീസ് അതിക്രമങ്ങൾക്കെതിരായ ഹർജി സുപ്രീം കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും. നീറ്റ്, യുജിസി നെറ്റ് പരീക്ഷകളിലെ തുടർച്ചയായ പിഴവുകൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് വലിയ തലവേദന സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനിടെയാണ് വിദ്യാർഥി പ്രതിഷേധങ്ങളും കോടതി കയറുന്നത്.

ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് ഹർജികൾ പരിഗണിക്കുന്നത്. വിദ്യാർഥികൾക്ക് നേരെ നടന്ന പൊലീസ് അതിക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ പ്രത്യേക സമിതിയെ നിയോഗിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കോടതി ഇന്ന് തീരുമാനമെടുത്തേക്കും. പൊലീസിൻ്റെ അമിത അധികാര പ്രയോഗം തടയുന്നതിനുള്ള കൃത്യമായ മാർഗനിർദേശങ്ങളും സുപ്രീം കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ചേക്കുമെന്നാണ് സൂചന.

ഡൽഹി പൊലീസിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ നിരീക്ഷണം ചോദ്യം ചെയ്‌ത്‌ എ.എ റഹീം എം.പി നൽകിയ ഹർജിയും സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ട്. സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കുമോ എന്നതാണ് ഹർജിക്കാർ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. ബിഹാറിൽ നടന്ന വിദ്യാർഥി സമരത്തിന് നേരെ പൊലീസ് എ.കെ 47 തോക്കുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഉപയോഗിച്ചെന്ന ഗുരുതരമായ ആരോപണവും നിലവിലുണ്ട്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബിഹാർ സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയിൽ സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വിദ്യാർഥികൾക്ക് നേരെ നേരിട്ട് വെടിവച്ചതല്ലെന്നും, അബദ്ധത്തിൽ സംഭവിച്ചതാണെന്നുമാണ് ബിഹാർ സർക്കാരിൻ്റെ വിശദീകരണം. ഈ വിഷയത്തിലും കോടതിയുടെ നിലപാട് നിർണായകമാകും.

തുടർക്കഥയായി എൻടിഎ പിഴവുകൾ
ദേശീയ പരീക്ഷ ഏജൻസിയായ എൻടിഎയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകുന്ന തുടർച്ചയായ പിഴവുകൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. നീറ്റ് പരീക്ഷാ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയ്ക്ക് പിന്നാലെ യുജിസി നെറ്റ് പരീക്ഷയിലും ഗുരുതരമായ വീഴ്ചകളാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ഇതോടെ നെറ്റ് പരീക്ഷ റദ്ദാക്കേണ്ടി വന്നു. ഇംഗ്ലീഷ്, സോഷ്യോളജി, കൊമേഴ്സ് എന്നീ മൂന്ന് പ്രധാന വിഷയങ്ങളിലാണ് വീണ്ടും പരീക്ഷ നടത്താനിരിക്കുന്നത്. ചോദ്യപേപ്പർ തയ്യാറാക്കിയതിൽ തന്നെയാണ് വലിയ അപാകതകൾ സംഭവിച്ചത്.

ഇംഗ്ലീഷ് ചോദ്യപേപ്പറിലെ 67 ചോദ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷങ്ങളിലെ ചോദ്യപേപ്പറുകളിൽ നിന്ന് അതേപടി പകർത്തിയതാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. കൊമേഴ്സ് പരീക്ഷയിലും സമാനമായ പിഴവുകൾ ആവർത്തിച്ചു. സോഷ്യോളജി പരീക്ഷയുടെ ഹിന്ദി പരിഭാഷ തയ്യാറാക്കാൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉപയോഗിച്ചതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന വീഴ്ച. ഇത് ചോദ്യങ്ങളുടെ വ്യാകരണത്തിൽ വലിയ തെറ്റുകൾ വരുത്താൻ കാരണമായി. സ്ഥിരം ഉദ്യോഗസ്ഥരാണോ അതോ പുറത്തുനിന്നുള്ളവരാണോ ചോദ്യപേപ്പർ തയ്യാറാക്കിയത് എന്നതിൽ ഇപ്പോഴും വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല.

തുടർച്ചയായ വീഴ്ചകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എൻടിഎയിൽ നിന്ന് അൻപതോളം പേരെ ഇതിനകം പുറത്താക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉന്നതതല യോഗം ചേർന്ന് നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തി. കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ പരീക്ഷകൾ നടത്തുന്നതിനായി പുതിയ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിലെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കാൻ പ്രത്യേക സമിതിയെ നിയോഗിച്ചെങ്കിലും, വിദ്യാർഥികളുടെ ഭാവി വച്ച് എൻടിഎയ്ക്ക് എത്രകാലം മുന്നോട്ട് പോകാനാകും എന്ന ചോദ്യമാണ് പ്രതിപക്ഷം ഉൾപ്പെടെ ഉയർത്തുന്നത്. എബിവിപി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദ്യാർഥി സംഘടനകളും എൻടിഎയ്ക്കും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനുമെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തുണ്ട്.

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TAGGED:

SUPREME COURT HEARING
POLICE BRUTALITY ON STUDENTS
UGC NET EXAM ISSUE
DHARMENDRA PRADHAN
NTA EXAM ERRORS

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