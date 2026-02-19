ETV Bharat / bharat

സിഎഎ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമോ? 230 ഹർജികൾ ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതിയിൽ; രാജ്യം ഉറ്റുനോക്കുന്നു

മതത്തെ മാനദണ്ഡമാക്കുന്നത് തുല്യനീതി ലംഘനമാണെന്ന് ഹർജിക്കാർ വാദിക്കുന്നു. നടപടികൾ സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമാണ്. എൻആർസി ആശങ്കകളും കോടതി പരിഗണിക്കും.

Citizenship Amendment Act petitions Chief Justice CAA bench Secularism vs CAA legal Kerala government CAA lawsuit
സുപ്രീം കോടതി (Special Arrangement)
ന്യൂഡൽഹി: വിവാദമായ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിൻ്റെ (സിഎഎ) ഭരണഘടനാ സാധുത ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഹർജികൾ സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് വരുന്നു. കേരള സർക്കാർ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും സംഘടനകളും നൽകിയ 230ലധികം ഹർജികളാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് ഇന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത്. മതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പൗരത്വ മാനദണ്ഡം ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണോ എന്നതിലാണ് രാജ്യം ഉറ്റുനോക്കുന്ന കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം ഉണ്ടാവുക.

ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം 14 ഉറപ്പുനൽകുന്ന തുല്യനീതിയുടെ ലംഘനമാണ് ഈ നിയമമെന്നാണ് ഹർജിക്കാരുടെ പ്രധാന വാദം. പൗരത്വത്തിന് മതം ഒരു മാനദണ്ഡമാക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ മതേതര സ്വഭാവത്തെ തകർക്കുമെന്ന് സിപിഎം, കോൺഗ്രസ്, മുസ്‌ലിം ലീഗ് തുടങ്ങിയ കക്ഷികൾ ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. പാകിസ്ഥാൻ, ബംഗ്ലാദേശ്, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുസ്‌ലിം ഇതര വിഭാഗങ്ങൾക്ക് മാത്രം പൗരത്വം നൽകുന്നത് വിവേചനപരമാണെന്നും ഇവർ വാദിക്കുന്നു.

ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ മൂന്നംഗ ബെഞ്ചാണ് ഹർജികൾ കേൾക്കുന്നത്. സിഎഎ ചട്ടങ്ങൾ 2024ൽ വിജ്ഞാപനം ചെയ്തതിന് പിന്നാലെ, നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നത് സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യവും ഹർജിക്കാർ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൗരത്വം ഒരിക്കൽ നൽകിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നീട് റദ്ദാക്കുന്നത് പ്രായോഗികമായി ബുദ്ധിമുട്ടാകുമെന്നും, അതിനാൽ വിധി വരുന്നത് വരെ നടപടികൾ നിർത്തിവയ്ക്കണമെന്നുമാണ് ആവശ്യം. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് വേണ്ടി സോളിസിറ്റർ ജനറൽ ഹാജരാകും.

അയൽരാജ്യങ്ങളിൽ മതപരമായ പീഡനം അനുഭവിക്കുന്ന ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ സഹായിക്കാനാണ് ഈ നിയമമെന്നും, ഇത് ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരൻ്റെയും അവകാശങ്ങളെ ബാധിക്കില്ലെന്നുമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. മുൻപ് ഈ വിഷയത്തിൽ വാദം കേട്ടപ്പോൾ, പൗരത്വ അപേക്ഷകരുടെ യോഗ്യതകൾ ഓരോന്നായി പരിശോധിക്കണമെന്നും വെറുതെ പൗരത്വം നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. വോട്ടവകാശം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ അന്തിമ വിധിക്ക് മുൻപ് തീരുമാനമെടുക്കരുത് എന്ന സൂചനയും കോടതി നൽകിയിരുന്നു. ഹർജികൾ തരംതിരിച്ച് കേൾക്കുന്നതിനും നോഡൽ അഭിഭാഷകരെ നിയമിക്കുന്നതിനും കോടതി ഇന്ന് തീരുമാനമെടുത്തേക്കും.

സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഇന്നത്തെ നടപടികൾക്ക് കൂടുതൽ വ്യക്തത നൽകുന്നതിനായി, ഈ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നാൾവഴികളും നിയമപരമായ സങ്കീർണ്ണതകളും പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. 2019 ഡിസംബറിലാണ് പാർലമെൻ്റ് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം പാസാക്കിയത്. രാജ്യവ്യാപകമായി വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് ഇത് വഴിവച്ചെങ്കിലും, കൊവിഡ് മഹാമാരിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തുടർനടപടികൾ വൈകുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് നാല് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം, 2024 മാർച്ച് 11നാണ് ലോക്‌സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടുമുമ്പ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം സിഎഎ ചട്ടങ്ങൾ വിജ്ഞാപനം ചെയ്തത്. ഇതോടെയാണ് നിയമപോരാട്ടം വീണ്ടും സുപ്രീം കോടതിയിൽ സജീവമായത്.

2014 ഡിസംബർ 31ന് മുമ്പ് ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയ പാകിസ്ഥാൻ, ബംഗ്ലാദേശ്, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഹിന്ദു, സിഖ്, ബുദ്ധ, ജൈന, പാഴ്സി, ക്രിസ്ത്യൻ മതവിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ടവർക്കാണ് ഈ നിയമപ്രകാരം പൗരത്വം ലഭിക്കുക. ഇവർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ 11 വർഷം താമസിക്കണമെന്ന സ്വാഭാവിക പൗരത്വത്തിനുള്ള കാലപരിധി 5 വർഷമായി കുറച്ചു നൽകി എന്നതാണ് ഭേദഗതിയിലെ പ്രധാന ഇളവ്. എന്നാൽ, ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുസ്‌ലിം വിഭാഗങ്ങളെയോ, ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്നുള്ള തമിഴ് അഭയാർത്ഥികളെയോ, മ്യാൻമറിൽ നിന്നുള്ള റോഹിങ്ക്യകളെയോ നിയമത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നത് വലിയ വിമർശനങ്ങൾക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട്.

ഹർജിക്കാരുടെ ആശങ്കയുടെ മറ്റൊരു പ്രധാന കാരണം ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്റ്ററുമായി (എൻആർസി) സിഎഎയ്ക്കുള്ള ബന്ധമാണ്. പൗരത്വ പട്ടിക തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ രേഖകളില്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ പുറത്താക്കപ്പെടുന്ന മുസ്‌ലിം ഇതര വിഭാഗങ്ങൾക്ക് സിഎഎ വഴി സംരക്ഷണം ലഭിക്കുമെന്നും, എന്നാൽ രേഖകളില്ലാത്ത മുസ്‌ലിങ്ങൾ മാത്രം പൗരത്വമില്ലാത്തവരായി മാറുമെന്നും ഹർജിക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അസമിൽ എൻആർസി നടപ്പിലാക്കിയപ്പോൾ 19 ലക്ഷത്തോളം പേർ പട്ടികയ്ക്ക് പുറത്തായിരുന്നു. ഇതിൽ വലിയൊരു വിഭാഗം ഹിന്ദുക്കളായിരുന്നു എന്നത് സിഎഎ നടപ്പിലാക്കാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ നീക്കത്തിന് വേഗം കൂട്ടി.

സിഎഎയ്‌ക്കെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ച ആദ്യ സംസ്ഥാനം കേരളമാണ്. ഭരണഘടനയുടെ 131-ാം അനുച്ഛേദപ്രകാരമാണ് കേരളം കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ സ്യൂട്ട് ഫയൽ ചെയ്തത്. പൗരത്വ നിയമം മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്നും, സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി ആലോചിക്കാതെയാണ് നിയമം കൊണ്ടുവന്നതെന്നും കേരളം വാദിക്കുന്നു. കൂടാതെ, നിയമസഭയിൽ സിഎഎയ്‌ക്കെതിരെ പ്രമേയം പാസാക്കിയതും കേരളമായിരുന്നു. തമിഴ്നാട് സർക്കാരും നിയമത്തെ എതിർത്ത് കക്ഷിചേർന്നിട്ടുണ്ട്.

ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ മനുഷ്യാവകാശ ഹൈക്കമ്മിഷണർ ഓഫിസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകൾ സിഎഎയിലെ വിവേചനപരമായ വ്യവസ്ഥകളിൽ നേരത്തെ ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. 'അടിസ്ഥാനപരമായി വിവേചനപരം' എന്നാണ് യുഎൻ മുമ്പ് ഈ നിയമത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ, ഇത് ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര വിഷയമാണെന്നും, പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് അഭയം നൽകുക എന്നത് മാനുഷിക പരിഗണനയാണെന്നുമാണ് ഇന്ത്യയുടെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ഇതിനോട് പ്രതികരിച്ചത്.

