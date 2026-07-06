കരൂർ ദുരന്തം: മന്ത്രിമാർ സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിച്ചു, ഡിഎംകെ നൽകിയ ഹർജി നാളെ പരിഗണിക്കും
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിക്കിടെ കരൂരിൽ തിക്കും തിരക്കും ഉണ്ടായ കേസിലെ സാക്ഷികളെ മന്ത്രിമാർ സ്വാധിക്കുന്നത് നിർത്തണമെന്നാണ് ഹർജി.
Published : July 6, 2026 at 1:58 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: കരൂർ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ടുണ്ടായ ദുരന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ മന്ത്രിമാർ സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിച്ചു എന്നാരോപിച്ച് സമർപ്പിച്ച ഹർജി നാളെ (ജൂലൈ ഏഴ്) പരിഗണിക്കുമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. ഡിഎംകെ നൽകിയ ഹർജിയാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്.
ഡിഎംകെ ഓർഗനൈസിങ് സെക്രട്ടറി ആർഎസ് ഭാരതിയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ ഹുസേഫ അഹ്മദി, ജസ്റ്റിസ് അഹ്സാനുദ്ദീൻ അമാനുള്ള, ജസ്റ്റിസ് ഷീൽ നാഗു എന്നിവരാണ് ഹർജി അടിയന്തരമായി പരിഗണിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിനെ തുടർന്ന് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ നിന്നും സിബിഐ കേസ് ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു. നിലവിലെ ഭരണകൂടത്തിലെ മന്ത്രിമാരായ ചില പ്രതികൾ സാക്ഷികളെ സജീവമായി സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അഹമ്മദി വാദിച്ചു.
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കേസിൽ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി സി ജോസഫ് വിജയ്, മന്ത്രി ആധവ് അർജുന, മറ്റ് പ്രതികൾ എന്നിവർ സിബിഐ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. അതിനിടയിൽ പരസ്യമായി പരാമർശിക്കുന്നതിൽ നിന്നോ ഇരകളുടെ കുടുംബങ്ങളുമായി ഇടപഴകുന്നതിൽ നിന്നോ തടയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ആർഎസ് ഭാരതി കോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശിച്ച നീതിയുക്തവും സ്വതന്ത്രവുമായ അന്വേഷണത്തെ തടസപ്പെടുത്തുന്നതാണിതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആധവ് അർജുന നടത്തിയ പരസ്യ പ്രസ്താവനകൾക്കെതിരെ പരാതി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനും നടപടിയെടുക്കാനും സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനോട് നിർദ്ദേശിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷയിൽ പറയുന്നു. സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കുക, നശിപ്പിക്കുക, അന്വേഷണത്തെ തടസപ്പെടുത്തുക എന്നീ കുറ്റങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇരകളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് എക്സ് ഗ്രേഷ്യ സഹായം, ജോലി, ക്ഷേമ നടപടികൾ എന്നിവ നൽകാൻ സംസ്ഥാനത്തിന് അനുമതി നൽകണമെന്നും സുപ്രീം കോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
2025 സെപ്റ്റംബർ 27-ന് നടനും ഇപ്പോഴത്തെ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ വിജയ്യുടെ തമിഴക വെട്രി കഴകം (ടിവികെ) നടത്തിയ റാലിക്കിടെയുണ്ടായ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് 40 പേരാണ് മരിച്ചത്. റുപതിലേറെ പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. സംഭവത്തില് അന്വേഷണം നടത്താൻ സുപ്രീം കോടതി സിബിഐയോട് 2025 ഒക്ടോബർ 13-ന് ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. പിന്നാലെ ഈ വർഷം ജനുവരിയിൽ വിജയിയെ സിബിഐ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് വിധേയനാക്കി. രണ്ട് തവണയാണ് വിജയിയെ ചോദ്യം ചെയ്തത്. കേസിൽ നിലവിൽ സാക്ഷിപട്ടികയിലാണ് വിജയ്.
റാലി സംഘടിപ്പിച്ചതിലെ തീരുമാനങ്ങൾ, വിജയ് എത്തുന്നതിൽ ഉണ്ടായ താമസം, മൈതാനത്ത് ബഹളം തുടരുമ്പോഴും പ്രസംഗം തുടരാനുണ്ടായ സാഹചര്യം, ജനക്കൂട്ടത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലുണ്ടായ വീഴ്ച തുടങ്ങിയവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ സിബിഐ വിജയിക്ക് മുന്നിൽ വച്ചുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്. സംഭവത്തിൽ ആർക്കൊക്കെ വീഴ്ച പറ്റിയെന്ന കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് വിജയിയുടെയും പാർട്ടി ഭാരവാഹികളുടെയും പൊലീസ്-ജില്ലാ ഭരണകൂട ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും മൊഴികൾ വിശകലനം ചെയ്ത ശേഷമായിരിക്കുമെന്ന് സിബിഐ നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു.
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