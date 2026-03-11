13 വർഷത്തെ നിശബ്ദതയ്ക്ക് അന്ത്യം; 32-കാരന് ദയാവധം അനുവദിച്ചു, സുപ്രീം കോടതിയുടെ ചരിത്രവിധി
ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം (ഒരു പതിറ്റാണ്ടിലേറെ) അബോധാവസ്ഥയിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് കോടതി നേരിട്ട് ഇത്തരമൊരു അനുമതി നൽകുന്നത് രാജ്യത്തെ നിയമ ചരിത്രത്തിലെ സുപ്രധാനമായ നാഴികക്കല്ലാണ്.
Published : March 11, 2026 at 11:38 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ആദ്യ നിഷ്ക്രിയ ദയാവധത്തിന് അനുമതി നൽകി സുപ്രീം കോടതി. അന്തസോടെ മരിക്കാനുള്ള മൗലികാവകാശം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നിര്ണായക വിധി. 2018 ലെ കോമൺ കോസ് വിധിയുടെ ആദ്യ ജുഡീഷ്യൽ നടപ്പാക്കലാണിതെന്ന് ജസ്റ്റിസുമാരായ ജെ ബി പർദിവാല, കെ വി വിശ്വനാഥൻ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു.
കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് വീണതിനെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ 13 വർഷമായി കിടപ്പിൽ കഴിയുന്ന 32 വയസുള്ള ഹരീഷ് റാണയുടെ പിതാവ് നൽകിയ അപേക്ഷയിലാണ് ബെഞ്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. മകൻ്റെ ജീവൻ നിലനിർത്തുന്ന എല്ലാ ചികിത്സകളും നിർത്തണമെന്ന് ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റിസ് ജെ ബി പർദിവാലയും ജസ്റ്റിസ് കെ വി വിശ്വനാഥനും അടങ്ങുന്ന ബെഞ്ചാണ് അനുമതി നൽകിയത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം (ഒരു പതിറ്റാണ്ടിലേറെ) അബോധാവസ്ഥയിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് കോടതി നേരിട്ട് ഇത്തരമൊരു അനുമതി നൽകുന്നത് രാജ്യത്തെ നിയമ ചരിത്രത്തിലെ സുപ്രധാനമായ നാഴികക്കല്ലാണ്.
ഒരുകാലത്ത് ഊർജ്ജസ്വലനായ ബുദ്ധിമാനായ യുവാവായിരുന്നു ഹരീഷ് റാണ. എന്നാൽ പേയിങ് ഗസ്റ്റായി താമസിച്ച വീടിൻ്റെ നാലാം നിലയിൽ നിന്ന് വീണതിനെത്തുടർന്ന് തലച്ചോറിന് ക്ഷതം ഏറ്റു. തലച്ചോറിനേറ്റ ക്ഷതം ക്വാഡ്രാപ്ലീജിയയുള്ള പെർസിസ്റ്റൻ്റ് വെജിറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ് (PSV) എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ 13 വർഷമായി റാണയുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ സ്ഥാപിച്ച PEG ട്യൂബുകൾ വഴി നൽകുന്ന ക്ലിനിക്കലി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റഡ് ന്യൂട്രീഷൻ (CAN) മാത്രമാണ് റാണയുടെ ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നത്.
ഒരു ചികിത്സാ പുരോഗതിയും കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജൈവിക നിലനിൽപ്പ് ദീർഘിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് ചികിത്സ തുടരുന്നതിലൂടെ സാധ്യമാകുന്നതെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. രോഗിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ പ്രൈമറി, സെക്കൻഡറി മെഡിക്കൽ ബോർഡുകൾ രോഗിക്ക് നിർദ്ദേശിച്ച ക്ലിനിക്കലി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റഡ് ന്യൂട്രീഷൻ നിർത്തലാക്കണമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
കോടതിയുടെ ഉത്തരവിനെ തുടർന്ന് പ്രൈമറി മെഡിക്കൽ ബോർഡ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു രോഗിയുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. രോഗിക്ക് സുഖം പ്രാപിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ശ്വസനത്തിനായി ഒരു ട്രാക്കിയോസ്റ്റമി ട്യൂബും ഭക്ഷണം നൽകുന്നതിനായി ഒരു ഗ്യാസ്ട്രോസ്റ്റമിയും ഉപയോഗിച്ച് അയാൾ കട്ടിലിൽ കിടക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് വ്രണണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും കാണിക്കുന്നു.
തുടർന്ന്, ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസ് (എയിംസ്) നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു സെക്കൻഡറി മെഡിക്കൽ ബോർഡിനെക്കൊണ്ട് കേസ് പരിശോധിക്കാൻ കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിച്ച ശേഷം, ഇത് ഒരു "ദുഃഖകരമായ റിപ്പോർട്ട്" ആണെന്നും വേദനയും കഷ്ടപ്പാടും കൊണ്ട് നിർവചിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതം അപേക്ഷകൻ നയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും തൻ്റെ വേദന പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്നും ജസ്റ്റിസ് പർദിവാല പറഞ്ഞു.
ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം മരണമല്ല, ഉപേക്ഷിക്കലാണെന്നും അപേക്ഷകൻ്റെ കുടുംബം ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തെ വിട്ടുപോയിട്ടില്ലെന്നും ഓരോ നിമിഷവും അദ്ദേഹത്തെ പരിപാലിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ജസ്റ്റിസ് പർദിവാല കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾക്കിടയിലും മകനെ ശുശ്രൂഷിച്ച കുടുംബത്തിനേയും ബെഞ്ച് അഭിനന്ദിച്ചു.
"അവരുടെ അതിരറ്റ സ്നേഹത്തിനും, സഹിഷ്ണുതയ്ക്കും, ദയയ്ക്കും ഞങ്ങളുടെ അഗാധമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്താൻ മാത്രമേ കഴിയൂ" ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു. ജനുവരി 13 ന് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാർ ഹരീഷിൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെയും ഇളയ സഹോദരനെയും നേരിട്ട് കണ്ടിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഇനി കഷ്ടപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്ന് കുടുംബം ജഡ്ജിമാരെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു.
ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്കിടെ ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് ഹരീഷിൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ നിഷ്ക്രിയ ദയാവധം ആവശ്യപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കുന്നത്. 2024-ൽ തൻ്റെ മകൻ്റെ ചികിത്സയെക്കുറിച്ച് മനസിലാക്കാൻ പ്രാഥമിക മെഡിക്കൽ ബോർഡ് രൂപീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പിതാവ് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, സുപ്രീം കോടതി ഹർജി അനുവദിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചു, എന്നാൽ കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഉത്തർപ്രദേശ് സംസ്ഥാനം വൈദ്യചികിത്സ ഏറ്റെടുക്കാൻ സമ്മതിക്കുകയും ഹരീഷിന് ഹോം കെയറിൽ കഴിയേണ്ടിവരുമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ ഈ റിപ്പോർട്ടും സുപ്രീം കോടതി നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ദയാവധത്തിൻ്റെ രീതി
ഇവിടെ മരുന്നുകൾ നൽകി മരണം വേഗത്തിലാക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. മറിച്ച്, ജീവൻ നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന വെൻ്റിലേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തിനുള്ള ട്യൂബ് തുടങ്ങിയ കൃത്രിമ സംവിധാനങ്ങൾ പിൻവലിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനെയാണ് 'പാസീവ് യൂത്തനേഷ്യ' എന്ന് വിളിക്കുന്നത്.
