ഛത്തീസ്ഗഡ് അഴിമതിക്കേസ്: വ്യവസായി അൻവർ ധേബറിന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഇടക്കാല ജാമ്യം
സർക്കാർ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള കോർപറേഷനിൽ ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയതും വ്യവസ്ഥാപിതവുമായ അഴിമതി ശൃംഖലയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു ഹൈക്കോടതിയുടെ നടപടി
Published : August 5, 2026 at 1:30 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഛത്തീസ്ഗഡ് സ്റ്റേറ്റ് മാർക്കറ്റിങ് കോർപറേഷൻ ലിമിറ്റഡുമായി (സിഎസ്എംസിഎൽ) ബന്ധപ്പെട്ട അഴിമതിക്കേസിൽ വ്യവസായി അൻവർ ധേബറിന് സുപ്രീം കോടതി ഇടക്കാല ജാമ്യം അനുവദിച്ചു. ജസ്റ്റിസ് സൂര്യ കാന്ത്, ജസ്റ്റിസ് ജോയ്മാല്യ ബാഗ്ചി, ജസ്റ്റിസ് വി. മോഹന എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. ഛത്തീസ്ഗഡിൽ പ്രവേശിക്കരുത് എന്ന കർശന വ്യവസ്ഥയോടെയാണ് കോടതിയുടെ നടപടി.
കർശന വ്യവസ്ഥകളോടെ ജാമ്യം
വിചാരണ സമയത്ത് കോടതിയിൽ ഹാജരാകണമെന്നും സുപ്രീം കോടതി നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇടക്കാല ജാമ്യം ലഭിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയ ശേഷം താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ പൂർണ വിവരങ്ങൾ കോടതിയെ അറിയിക്കാനും വ്യവസായിയോട് നിർദേശിച്ചു. അൻവർ ധേബറിന് വേണ്ടി മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ മുകുൾ റോത്തഗിയും ഛത്തീസ്ഗഡ് സർക്കാരിന് വേണ്ടി മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ മഹേഷ് ജഠ്മലാനിയുമാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹാജരായത്.
The Supreme Court has granted interim bail to Chhattisgarh-based businessman Anwar Dhebar in a corruption case linked to the Chhattisgarh State Marketing Corporation Limited (CSMCL).— ANI (@ANI) August 5, 2026
A bench led by CJI Surya Kant, however, accepted the prosecution’s request to direct Dhebar to…
ഹൈക്കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം
നേരത്തെ, മെയ് 13ന് ഛത്തീസ്ഗഡ് ഹൈക്കോടതി അൻവർ ധേബറിൻ്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയിരുന്നു. സർക്കാർ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള കോർപറേഷനിൽ ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയതും വ്യവസ്ഥാപിതവുമായ അഴിമതി ശൃംഖലയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു ഹൈക്കോടതിയുടെ നടപടി. പൊതുപണം ഉൾപ്പെടുന്ന സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ അതീവ ഗൗരവത്തോടെ കാണേണ്ടതുണ്ടെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
വൻ ഗൂഢാലോചനകളും വലിയ തോതിലുള്ള പൊതുപണത്തിൻ്റെ നഷ്ടവും ഉൾപ്പെടുന്ന സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ ഒന്നാകെ ബാധിക്കുന്ന ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളാണെന്നും ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. മാൻപവർ സപ്ലൈ ഏജൻസികൾക്ക് അവരുടെ ന്യായമായ ബില്ലുകളും കുടിശികകളും പാസാക്കിക്കിട്ടാൻ വൻ തുക നിയമവിരുദ്ധമായി കമ്മീഷൻ നൽകാൻ നിർബന്ധിതരായിരുന്നുവെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ ശേഖരിച്ച തെളിവുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നതായി ഹൈക്കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.
കോടികളുടെ അഴിമതി
സിഎസ്എംസിഎല്ലിനുള്ളിൽ കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തോടെയുള്ള അഴിമതിയാണ് നടന്നതെന്നാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെ കണ്ടെത്തൽ. ഇടനിലക്കാർ വഴിയാണ് ഈ തുക കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടത്. മുൻ കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് നടന്ന ഈ അഴിമതിയിൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് സർക്കാരിന് ഉണ്ടായത്. ഓവർടൈം അലവൻസ് എന്ന പേരിൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ മാൻപവർ ഏജൻസികൾക്ക് നൽകുകയും, ഈ തുക പിന്നീട് കമ്മീഷനായി അൻവർ ധേബറടക്കമുള്ളവരിലേക്ക് എത്തുകയുമായിരുന്നു എന്നാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കേസിൽ അൻവർ ധേബറിന് പുറമെ സിഎസ്എംസിഎൽ മുൻ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ അരുൺപതി ത്രിപാഠി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും പ്രതിപ്പട്ടികയിലുണ്ട്.
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ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെയും (ഐപിസി) അഴിമതി നിരോധന നിയമത്തിലെയും വിവിധ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം സംസ്ഥാന സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യ വിഭാഗവും (ഇഒഡബ്ലിയു) അഴിമതി വിരുദ്ധ ബ്യൂറോയുമാണ് (എസിബി) കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്. റായ്പൂർ മുൻ മേയറും മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ ഐജാസ് ധേബറിൻ്റെ സഹോദരനാണ് അൻവർ ധേബർ.
എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) നടത്തിയ പരിശോധനകളിൽ കണക്കിൽപ്പെടാത്ത പണം കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിലാണ് അൻവർ ധേബറിനെ അന്വേഷണ സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കേസിൽ മാൻപവർ ഏജൻസികളുടെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരടക്കം നിരവധി പേർ ഇതിനകം അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട്. സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യ വിഭാഗം അടുത്തിടെ പ്രത്യേക കോടതിയിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. കേസിൽ തുടരന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
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