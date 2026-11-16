ബിൽക്കിസ് ബാനോ കേസിൽ വഴിത്തിരിവ്; രണ്ടു പ്രതികൾക്ക് സുപ്രീം കോടതി ജാമ്യം
17 വർഷത്തിലേറെയായി ജയിലിൽ കഴിയുന്ന പ്രതികളുടെ ആരോഗ്യനില പരിഗണിച്ചാണ് ജസ്റ്റിസുമാരായ എം.എം. സുന്ദരേഷ്, പി.ബി. വരാലെ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്.
By PTI
Published : November 16, 2026 at 4:55 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: 2002-ലെ ബിൽക്കിസ് ബാനോ കൂട്ടബലാത്സംഗ, കൊലപാതകക്കേസിൽ ജീവപര്യന്തം തടവിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട രണ്ട് പ്രതികളുടെ ശിക്ഷ മരവിപ്പിച്ച് സുപ്രീംകോടതി. ഇരുവർക്കും കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചു. ബിപിൻ ചന്ദ്ര ജോഷി, പ്രദീപ് മോർധിയ എന്നിവർക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്.
17 വർഷത്തിലേറെയായി ജയിലിൽ കഴിയുന്ന പ്രതികളുടെ ആരോഗ്യനില പരിഗണിച്ചാണ് ജസ്റ്റിസുമാരായ എം.എം. സുന്ദരേഷ്, പി.ബി. വരാലെ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. നിയമപരമായും വസ്തുതാപരമായും പരിശോധിച്ചാണ് ശിക്ഷ മരവിപ്പിച്ച് ജാമ്യം അനുവദിക്കുന്നതെന്ന് ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.
കേസിലെ അപ്പീലുകൾ തുടർവാദത്തിനായി പിന്നീട് പരിഗണിക്കും. പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകളും നിബന്ധനകളും ബന്ധപ്പെട്ട വിചാരണക്കോടതി തീരുമാനിക്കണമെന്നും സുപ്രീംകോടതി നിർദേശിച്ചു.
"മേൽപറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും ഈ അപ്പീലിലെ വിഷയങ്ങളും പരിഗണിച്ച്, ശിക്ഷാവിധി മരവിപ്പിക്കാനും, വിചാരണക്കോടതിയുടെ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമായി അപ്പീൽ നൽകിയവർക്ക് ജാമ്യം അനുവദിക്കാനും ഞങ്ങൾ ഉത്തരവിടുന്നു" ബെഞ്ച് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
2017-ൽ ബോംബെ ഹൈക്കോടതി പ്രതികളുടെ ജീവപര്യന്തം തടവുശിക്ഷ ശരിവെച്ചിരുന്നു. ഈ വിധിക്കെതിരേ സമർപ്പിച്ച അപ്പീലുകൾ പരിഗണിക്കവെയാണ് സുപ്രീംകോടതിയുടെ നടപടി. കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട 11 പ്രതികളെ 2022 ഓഗസ്റ്റിൽ ഗുജറാത്ത് സർക്കാർ ശിക്ഷാകാലാവധി പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് മോചിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ നടപടി 2024-ൽ സുപ്രീംകോടതി റദ്ദാക്കിയിരുന്നു.
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പ്രതികൾക്കുവേണ്ടി ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ സിദ്ധാർഥ് ലൂത്ര, ഇരുവരും 17 വർഷത്തിലേറെയായി തടവിൽ കഴിയുകയാണെന്ന് കോടതിയെ അറിയിച്ചു. പ്രതികളിൽ ഒരാളുടെ പേര് എഫ്.ഐ.ആറിൽ (FIR) ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും, 2002-ലെ കലാപത്തിന് ഏകദേശം മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഇയാളെ കേസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതെന്നും അദ്ദേഹം കോടതിയിൽ വാദിച്ചു.
എന്നാൽ, അഡീഷണൽ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ രാജ താക്കറെ ഈ അപേക്ഷയെ ശക്തമായി എതിർത്തു. കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്ത്, ഹൈക്കോടതിയും വിചാരണക്കോടതിയും രേഖകളിലുള്ള തെളിവുകൾ കൃത്യമായി പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മറ്റൊരു പ്രതിയുടെ ശാരീരിക വൈകല്യവും അഭിഭാഷകൻ കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി.
ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ 143, 147, 302, 376 എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് വിചാരണക്കോടതി ഇവരെ കുറ്റക്കാരെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. ജീവപര്യന്തം കഠിനതടവും പിഴയുമായിരുന്നു ശിക്ഷ. ഗുജറാത്തിലെ പഞ്ച്മഹൽ ജില്ലയിലുള്ള ഗോധ്ര ടൗൺ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ്.ഐ.ആറിലാണ് കേസിന്റെ തുടക്കം.
2002 ഫെബ്രുവരിയിൽ ഗോധ്ര ട്രെയിൻ കത്തിക്കൽ സംഭവത്തെത്തുടർന്നുണ്ടായ വർഗീയ കലാപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ്, അന്ന് 21 വയസുകാരിയും അഞ്ച് മാസം ഗർഭിണിയുമായിരുന്ന ബിൽക്കിസ് ബാനു കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായത്. കൊല്ലപ്പെട്ട കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ ബിൽക്കിസിന്റെ മൂന്ന് വയസുള്ള മകളും ഉൾപ്പെടുന്നു.
മോർധിയ, ജോഷി എന്നീ രണ്ട് കുറ്റവാളികൾ, 2024-ൽ സുപ്രീംകോടതി ശിക്ഷാ ഇളവ് റദ്ദാക്കിയ 11 പേരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ കേസിലെ മറ്റ് കുറ്റവാളികൾ ഗോവിന്ദ് നായി, രമേഷ് ചന്ദന, മിതേഷ് ഭട്ട്, ബകഭായ് വോഹാനിയ, കേസാർഭായ് വോഹാനിയ, ജസ്വന്ത് നായി, രാധേശ്യാം ഷാ, രാജുഭായ് സോണി, ശൈലേഷ് ഭട്ട് എന്നിവരാണ്.
2024 ജനുവരി 8-ന്, ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ഈ കേസിലെ 11 കുറ്റവാളികൾക്ക് ഗുജറാത്ത് സർക്കാർ നൽകിയ ശിക്ഷാ ഇളവ് സുപ്രീംകോടതി റദ്ദാക്കി. പ്രതികളിലൊരാളുമായി ഗുജറാത്ത് സർക്കാർ ഒത്തുകളിച്ചുവെന്നും, തങ്ങൾക്കുള്ള വിവേചനാധികാരം ദുരുപയോഗം ചെയ്തു എന്നും കോടതി രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു.
കുറ്റവാളികളുടെ ശിക്ഷാ ഇളവ് ചെയ്ത നടപടിയിൽ ഗുജറാത്ത് സർക്കാരിനെ വിമർശിച്ച സുപ്രീംകോടതി, ശിക്ഷാ ഇളവ് നൽകാനുള്ള മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാരിന്റെ അധികാരം ഗുജറാത്ത് സർക്കാർ കൈക്കലാക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്ന് നിരീക്ഷിച്ചു. ബിൽക്കിസ് ബാനു കേസ് ഗുജറാത്തിലെ കോടതിയിൽ നിന്ന് മുംബൈയിലെ കോടതിയിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു. അതിനാൽ ശിക്ഷാ ഇളവ് നൽകാനുള്ള അധികാരം മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാരിനാണെന്ന് സുപ്രീംകോടതി വ്യക്തമാക്കി.
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