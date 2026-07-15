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സിബിഎസ്ഇ ഡിജിറ്റൽ മൂല്യനിർണയം; കടുത്ത ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി സുപ്രീംകോടതി

വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെയും സി.ബി.എസ്.ഇയുടെയും നിലപാട് അറിയിക്കാൻ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്തയുടെ സഹായം കോടതി തേടി.

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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 15, 2026 at 4:43 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: സി.ബി.എസ്.ഇയുടെ ഓൺ-സ്ക്രീൻ മാർക്കിങ് സംവിധാനത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങളിൽ സുപ്രീംകോടതി ഗുരുതര ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി. ഡിജിറ്റൽ മൂല്യനിർണയ രീതി വിദ്യാർത്ഥികളിൽ വലിയ നിരാശയും ആശയക്കുഴപ്പവും സൃഷ്‌ടിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെയും സി.ബി.എസ്.ഇയുടെയും നിലപാട് അറിയിക്കാൻ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്തയുടെ സഹായം കോടതി തേടി. അതോടൊപ്പം, ഓൺ-സ്ക്രീൻ മാർക്കിങ് സംവിധാനത്തിന് വ്യക്തമായ ചട്ടങ്ങളും പരിഷ്‌കാരങ്ങളും കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള പൊതുതാൽപര്യ ഹർജിയും കോടതി പരിഗണിച്ചു.

ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് അധ്യക്ഷനായ മൂന്നംഗ ബെഞ്ചാണ് ഹർജി പരിഗണിച്ചത്. ജസ്റ്റിസുമാരായ ജോയ്‌മാല്യ ബാഗ്‌ചി, വി. മോഹന എന്നിവരും ബെഞ്ചിലുണ്ടായിരുന്നു. "വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നിരാശയുടെ തോത് നോക്കൂ. ഡിജിറ്റൽ മൂല്യനിർണയ സംവിധാനത്തിൽ ചില അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉയർന്നുവരുന്നതായി തോന്നുന്നു" എന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് നിരീക്ഷിച്ചു. ഇത് എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കാനല്ല, മറിച്ച് പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് ശാശ്വത പരിഹാരം കണ്ടെത്താനാണെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ജോയ്മാല്യ ബാഗ്ചി സോളിസിറ്റർ ജനറലിനോട് വ്യക്തമാക്കി.

ഇതിന് മറുപടിയായി, വിഷയത്തെ സർക്കാർ ഗൗരവത്തോടെയാണ് കാണുന്നതെന്ന് തുഷാർ മേത്ത കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ വ്യക്തിഗത മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് സംബന്ധമായ പരാതികൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും, സമഗ്രമായ പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്ന നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

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ഇതിനിടെ, മുൻ ഐ.എ.എസ്. ഉദ്യോഗസ്ഥയായ എസ്. രാധ ചൗഹാൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഏകാംഗ കമ്മിഷൻ രൂപീകരിച്ചതായും, സി.ബി.എസ്.ഇ.യുടെ ഓൺ-സ്ക്രീൻ മാർക്കിങ് സംവിധാനത്തിലെ പോരായ്‌മകൾ പരിശോധിച്ച് ആവശ്യമായ പരിഷ്‌കാരങ്ങൾ ശുപാർശ ചെയ്യാനുള്ള ചുമതല കമ്മിഷന് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും കോടതിയെ അറിയിച്ചു. കമ്മിഷൻ ഇതിനകം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പരാതികൾ പരിശോധിച്ചുവരികയാണെന്നും സർക്കാർ അറിയിച്ചു.

സി.ബി.എസ്.ഇ.യുടെ നിലവിലെ ഓൺ-സ്ക്രീൻ മാർക്കിങ് സംവിധാനത്തിൽ, വിദ്യാർത്ഥികൾ എഴുതുന്ന ഉത്തരക്കടലാസുകൾ ആദ്യം സ്കാൻ ചെയ്‌ത് ഡിജിറ്റൽ രൂപത്തിലാക്കുകയും തുടർന്ന് അധ്യാപകർ കമ്പ്യൂട്ടറിലൂടെ അവ വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് രീതി. മൂല്യനിർണയത്തിലെ വേഗതയും സുതാര്യതയും വർധിപ്പിക്കാനാണ് ഈ സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കിയതെങ്കിലും, മാർക്ക് വ്യത്യാസം, വിലയിരുത്തലിലെ പിഴവുകൾ, സാങ്കേതിക പ്രശ്‌നങ്ങൾ തുടങ്ങിയ പരാതികൾ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർന്നിരുന്നു.

അഡ്വക്കേറ്റ് ലക്ഷ്‌മി കാന്ത് മാതാദൻ ശുക്ല മുഖേന രാകേഷ് ബിൻജോള സമർപ്പിച്ച പൊതുതാൽപര്യ ഹർജിയിലാണ് സുപ്രീംകോടതി വാദം കേട്ടത്. ഓൺ-സ്ക്രീൻ മാർക്കിങ് സംവിധാനത്തിന് വ്യക്തമായ ചട്ടങ്ങൾ രൂപീകരിക്കാനും, പരിഷ്‌കാരങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ ഉന്നതതല സമിതി രൂപീകരിക്കാനും ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, ഇതിനകം വിവിധ കോഴ്‌സുകളിൽ താത്കാലിക പ്രവേശനം നേടിയതോ പ്രവേശന പരീക്ഷകൾ വിജയിച്ചതോ ആയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കുറഞ്ഞ മാർക്ക് മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ ഇളവ് അനുവദിക്കണമെന്നും, 75 ശതമാനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്ലാസ് 12 മാർക്ക് നിബന്ധനകളിൽ നിന്ന് താൽക്കാലിക ഒഴിവ് നൽകണമെന്നും ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

സി.ബി.എസ്.ഇ. സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന പരിഷ്‌കാര നടപടികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അടുത്ത ഹിയറിങ്ങിൽ അറിയിക്കാൻ സുപ്രീംകോടതി നിർദേശിച്ചു. കേസ് അടുത്ത ആഴ്‌ച വീണ്ടും പരിഗണിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാവിയെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന വിഷയമായതിനാൽ, കോടതിയുടെ തുടർനടപടികൾക്ക് രാജ്യത്തുടനീളം വിദ്യാർത്ഥികളും രക്ഷിതാക്കളും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയുമെല്ലാം വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുകയാണ്.

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