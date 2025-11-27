ആധാറുള്ള വിദേശികള്ക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാന് കഴിയുമോ? എസ്ഐആറിനെതിരായ ഹർജി പരിഗണിച്ച് സുപ്രീം കോടതി
തമിഴ്നാട്, കേരളം, പശ്ചിമ ബംഗാൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ എസ്ഐആറിനെതിരെ സമര്പ്പിച്ച ഹർജികൾ പരിഗണിക്കുന്നതിനുള്ള സമയക്രമവും സുപ്രീം കോടതി അറിയിച്ചു.
Published : November 27, 2025 at 4:26 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: രാജ്യത്തുടനീളം വോട്ടർ പട്ടികകളുടെ പ്രത്യേക തീവ്ര പരിഷ്കരണം (SIR) നടത്താനുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ നീക്കത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഹർജികളുടെ അന്തിമ വാദം കേള്ക്കല് സുപ്രീം കോടതി ആരംഭിച്ചു. ഹര്ജി പരിഗണിക്കവെ ആധാർ കാർഡ് പൗരത്വത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണ തെളിവ് നൽകുന്നില്ലെന്ന് ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.
ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് ഹര്ജികള് പരിഗണിച്ചത്. വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഫോം 6 അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കുന്ന രേഖകളുടെ കൃത്യത നിർണയിക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് അധികാരമുണ്ടെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. കൂടാതെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ഒരു പോസ്റ്റ് ഓഫിസ് അല്ലെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.
ആധാർ കാർഡുകൾ നേടിയ നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരെക്കുറിച്ച് ആശങ്കകൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട്, ആധാർ കാർഡുള്ള പൗരനല്ലാത്ത ഒരാൾക്കും വോട്ടവകാശം നൽകണോ എന്ന് സുപ്രീം കോടതി ചോദ്യമുന്നയിച്ചു. കൂടാതെ ആധാറിൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യം പരിമിതമാണെന്ന് ജഡ്ജിമാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
"ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു നിയമനിർമാണമാണ് ആധാർ. റേഷനായി ആധാർ അനുവദിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം അയാളെ വോട്ടർ ആക്കണോ? അയൽരാജ്യത്ത് നിന്നുള്ളയാളും തൊഴിലാളിയായി ജോലി ചെയ്യുന്നയാളുമായ ഒരാൾക്ക് വോട്ടുചെയ്യാൻ അനുവാദമുണ്ടോ?" ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ചോദിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും, ഇത്തരമൊരു പുനഃപരിശോധന ഇതിനുമുമ്പ് ഒരിക്കലും നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന വാദം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ അധികാരത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കാനാവില്ലെന്ന് ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചു.
അതുപോലെ തമിഴ്നാട്, കേരളം, പശ്ചിമ ബംഗാൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ എസ്ഐആറിനെതിരെ സമര്പ്പിച്ച ഹർജികൾ പരിഗണിക്കുന്നതിനുള്ള സമയക്രമം സുപ്രീം കോടതി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡിസംബർ 1-നകം മറുപടി സമർപ്പിക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനോട് ബെഞ്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഹർജിക്കാർക്ക് അവരുടെ മറുപടികൾ സമർപ്പിക്കാമെന്നും ഉടൻ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കുമെന്നും ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.
എസ്ഐആറിൻ്റെ ആശങ്കകള് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് - കപിൽ സിബൽ
എസ്ഐആറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ആശങ്കകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ചില ഹർജിക്കാരെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ കപിൽ സിബൽ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. അതേസമയം സാധാരണ വോട്ടർമാരിൽ പലരും നിരക്ഷരരാണെന്നും വോട്ടർമാരുടെ മേൽ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായ ഭാരം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്താമാക്കി.
"ഫോമുകൾ പൂരിപ്പിക്കുന്നത് വോട്ടർമാരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമല്ല. വളരെയധികം പേർ നിരക്ഷരരാണ്, അവർക്ക് എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയില്ല. അവർക്ക് ഫോമുകൾ പൂരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, അവരെ (വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന്) പുറത്താക്കും" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നടപടിക്രമപരമായ ന്യായീകരണങ്ങളേക്കാൾ ഭരണഘടനാപരമായ സംരക്ഷണങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
