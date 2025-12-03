ETV Bharat / bharat

മഹർ അടക്കം നല്‍കണം; വിവാഹ മോചിതയായ മുസ്ലീം സ്‌ത്രീക്ക് ഭർത്താവിന് നൽകിയ സ്വത്തുക്കളില്‍ പൂർണ അവകാശമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി

December 3, 2025

ന്യൂഡൽഹി: വിവാഹമോചിതയായ മുസ്ലിം സ്ത്രീക്ക് വിവാഹസമയത്ത് ഭർത്താവിന് നൽകിയ പണവും സ്വർണാഭരണങ്ങളും തിരിച്ചുവാങ്ങാം. സുപ്രധാന വിധിയുമായി സുപ്രീം കോടതി. 1986-ലെ മുസ്ലിം വനിതാ (വിവാഹമോചന അവകാശ സംരക്ഷണ) നിയമപ്രകാരം വിവാഹമോചിതയായ ഒരു മുസ്ലിം സ്ത്രീക്ക് വിവാഹസമയത്ത് മാതാപിതാക്കൾ ഭർത്താവിന് നൽകിയ പണവും സ്വർണാഭരണങ്ങളും മറ്റ് വസ്‌തുക്കളും വീണ്ടെടുക്കാൻ അവകാശമുണ്ടെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

ജസ്റ്റിസ് സഞ്ജയ് കരോൾ, എൻ. കോടിശ്വർ സിങ് എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് വിധി പ്രസ്‌താവിച്ചത്. ഒരു മുസ്ലിം സ്ത്രീയുടെ അന്തസും സാമ്പത്തിക സംരക്ഷണവും ഉറപ്പാക്കുന്നതാണ് 1986-ലെ മുസ്ലീം വനിതാ (വിവാഹമോചന അവകാശ സംരക്ഷണ) നിയമം എന്ന് ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു. സമത്വം, അന്തസ്, സ്വയാശ്രയം എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് നിയമ നിർമാണം നടന്നത്. ചെറിയ പട്ടണങ്ങളിലും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലും, പുരുഷാധിപത്യം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുവെന്നും വിധിന്യായത്തിൽ പറയുന്നു. ഡിസംബർ 2-നാണ് വിധി പ്രസ്‌താവിച്ചത്.

1986 ലെ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 3(1) പ്രകാരം ഒരു മുസ്ലിം സ്ത്രീക്ക് വിവാഹസമയത്ത് നൽകുന്ന മഹർ ഉൾപ്പടെയുള്ള സ്വത്തുക്കളിൽ അവകാശമുണ്ട്. സ്വത്തുക്കൾ വിവാഹമോചന സമയത്ത് തിരികെ നല്‍കിയില്ലെങ്കിൽ, മഹർ അടക്കമുള്ള സ്വത്തുക്കൾ കൈമാറുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉത്തരവിനായി മജിസ്ട്രേറ്റിന് അപേക്ഷ നൽകാവുന്നതാണ്. വിവാഹമോചനത്തിനുശേഷം ഒരു മുസ്ലിം സ്ത്രീയുടെ അന്തസും സാമ്പത്തിക സംരക്ഷണവും ഉറപ്പാക്കുകയാണ് 1986-ലെ മുസ്ലിം വനിതാ (വിവാഹമോചന അവകാശ സംരക്ഷണ) നിയമത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.

വിവാഹസമയത്ത് നൽകുന്ന സ്വത്തുക്കൾ വിവാഹമോചിതയായ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണെന്നും കോടതി പറയുന്നു. നേരത്തെ ഒരു മുസ്ലിം സ്ത്രീയുടെ ഹർജി പരിഗണിച്ച സുപ്രീം കോടതി മുൻ ഭർത്താവിനോട് 17.67 ലക്ഷം രൂപ അവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അയയ്ക്കാൻ നിർദേശിച്ചിരുന്നു.

സ്വർണാഭരണങ്ങൾ, റഫ്രിജറേറ്റർ, ടെലിവിഷൻ, സ്റ്റെബിലൈസർ, ഷോകേസ്, ബോക്‌സ് ബെഡ്, ഡൈനിങ് ഫർണിച്ചർ തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി സമ്മാനങ്ങൾ വിവാഹസമയത്ത് യുവതിയുടെ ബന്ധുക്കൾ വരന് കൈമാറിയിരുന്നു. അതിൽ 7 ലക്ഷം രൂപ പണവും വിവാഹ രജിസ്റ്ററിൽ പിതാവ് വരന് നൽകിയതായി രേഖപ്പെടുത്തിയ 30 ബോറി സ്വർണവുമാണ്. ആറ് ആഴ്‌ചയ്ക്കുള്ളിൽ പണം തിരിച്ച് നൽകണമെന്നും, അത് പാലിക്കുമെന്ന് സത്യവാങ്മൂലം നൽകണമെന്നും സുപ്രീം കോടതി നിർദേശിച്ചു. കൃത്യസമയത്ത് പണം നൽകിയില്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് 9% വാർഷിക പലിശ നൽകാൻ ബാധ്യസ്ഥനായിരിക്കുമെന്നും ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

