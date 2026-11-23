വോട്ടർ പട്ടികയിലെ തിരുത്തൽ വ്യക്തിപരമായ അവകാശം; കൂട്ടായ ഹർജിയിലൂടെ സാധിക്കില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി
വോട്ടർ പട്ടികയിലെ വിവരങ്ങൾ തിരുത്താൻ ആവശ്യപ്പെടാനുള്ള അവകാശം ഓരോ വോട്ടർക്കും വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
By PTI
Published : November 23, 2026 at 4:17 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: വോട്ടർ പട്ടികയിലെ വിവരങ്ങൾ തിരുത്താൻ ആവശ്യപ്പെടാനുള്ള അവകാശം വ്യക്തിപരമാണെന്നും ഇത് പൊതുതാൽപര്യ ഹർജിയിലൂടെ ഉന്നയിക്കാനാവില്ലെന്നും സുപ്രീം കോടതി. ഉത്തർപ്രദേശിലെ മുനിസിപ്പൽ വോട്ടർ പട്ടികകളിൽ വീട്ടുനമ്പറുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിശകുകളുണ്ടെന്നും അവ തിരുത്തണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് സമർപ്പിച്ച പൊതുതാൽപര്യ ഹർജി പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു കോടതി.
ജസ്റ്റിസ് സൂര്യ കാന്ത്, ജസ്റ്റിസ് ജോയ്മല്യ ബാഗ്ചി, ജസ്റ്റിസ് വി. മോഹന എന്നിവരടങ്ങുന്ന ബെഞ്ചാണ് ഹർജി പരിഗണിച്ചത്. വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കുന്നതും തെറ്റുകൾ തിരുത്തുന്നതുമടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓരോ പൗരന്റെയും വ്യക്തിപരമായ അവകാശമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ കോടതി ഈ ഹർജി തള്ളി.
വോട്ടർ പട്ടികയിലെ വിവരങ്ങൾ തിരുത്താൻ ആവശ്യപ്പെടാനുള്ള അവകാശം ഓരോ വോട്ടർക്കും വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ളതാണ്. പൊതുതാൽപര്യ ഹർജിയിലൂടെ കൂട്ടായി ഇത്തരം ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാൻ സാധാരണയായി കഴിയില്ലെന്ന് ഹർജി പരിഗണിക്കവെ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി. മുനിസിപ്പൽ വോട്ടർ പട്ടികകൾ അവയുടേതായ പ്രത്യേക ചട്ടങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണ്. മുനിസിപ്പൽ വോട്ടർ പട്ടികയുടെ കാര്യത്തിലും പ്രത്യേക നിയമങ്ങളുണ്ട്.
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വോട്ടർ പട്ടികയിലെ തിരുത്തലുകൾക്കായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള കൃത്യമായ ഫോമുകളും ഔദ്യോഗിക സംവിധാനങ്ങളും തന്നെയാണ് വ്യക്തികൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അതിനാൽ, പിശകുകൾ തിരുത്തുന്നതിനായി വോട്ടർമാർക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അധികാരികളെ നേരിട്ട് സമീപിക്കാവുന്നതാണ്. വ്യക്തികൾ തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളെ സമീപിക്കട്ടെ. സംസ്ഥാനതലത്തിൽ മൊത്തത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ട സാഹചര്യത്തിൽ മാത്രമേ കൂട്ടായ രീതിയിലുള്ള ഇടപെടൽ സാധ്യമാകൂവെന്നും ജസ്റ്റിസ് ജോയ്മല്യ ബാഗ്ചി വാക്കാൽ നിരീക്ഷിച്ചു.
വീട്ടുനമ്പറുകളിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും, ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നൽകിയ നിവേദനങ്ങളിൽ നടപടിയുണ്ടായില്ലെന്നും ഹർജിക്കാരൻ വാദിച്ചു. അതിനാൽ മുനിസിപ്പൽ വോട്ടർ പട്ടികകൾ പാർലമെന്ററി, നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വോട്ടർ പട്ടികകളുമായി ഒത്തുപോകുന്ന തരത്തിൽ ക്രമീകരിക്കണമെന്നായിരുന്നു ഹർജിക്കാരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നൽകിയ നിവേദനങ്ങളിൽ യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടായില്ലെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.
എന്നിരുന്നാലും, മുനിസിപ്പൽ വോട്ടർ പട്ടികകൾ അവയുടേതായ പ്രത്യേക നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണെന്നും, തിരുത്തലുകൾ വരുത്തുന്നതിനായി വ്യക്തിഗത വോട്ടർമാർക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അധികാരികളെ സമീപിക്കാമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
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