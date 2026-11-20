കാവേരി നദീജല തർക്കം: തമിഴ്നാടിൻ്റെ അപേക്ഷകൾ തള്ളി സുപ്രീം കോടതി; കർണാടകയ്ക്ക് ആശ്വാസം
ജസ്റ്റിസുമാരായ വിക്രം നാഥ്, അപരേഷ് കുമാർ സിങ് എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് വെള്ളിയാഴ്ച നിർണായക ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്
Published : November 20, 2026 at 11:51 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: കർണാടകയിൽനിന്ന് കൂടുതൽ കാവേരി ജലം വിട്ടുനൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷകൾ സുപ്രീം കോടതി തള്ളി. ജസ്റ്റിസുമാരായ വിക്രം നാഥ്, അപരേഷ് കുമാർ സിങ് എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് വെള്ളിയാഴ്ച നിർണായക ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്.
കാവേരി നദിയിൽനിന്ന് തങ്ങൾക്ക് അർഹതപ്പെട്ട ജലവിഹിതം അടിയന്തരമായി വിട്ടുനൽകാൻ നിർദേശം നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ രണ്ട് അപേക്ഷകൾ ഫയൽ ചെയ്തത്. മഴ കുറഞ്ഞ വർഷമായിരുന്നിട്ടും കർണാടകയിൽനിന്ന് തങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ച ജലവിഹിതം ലഭിച്ചില്ലെന്ന് തമിഴ്നാട് ഓഗസ്റ്റിൽ ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഏകദേശം 11 ടിഎംസി അഥവാ 11,000 ദശലക്ഷം ഘനയടി ജലത്തിൻ്റെ കുറവുണ്ടായതിനാൽ സംസ്ഥാനത്ത് ജലസേചനത്തിനായി ഒട്ടും വെള്ളം നൽകാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമാണെന്നും തമിഴ്നാട് കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു.
എന്നാൽ തമിഴ്നാടിൻ്റെ ഈ ആരോപണങ്ങൾ കർണാടക സർക്കാർ പൂർണമായും നിഷേധിച്ചു. കാവേരി ജല പരിപാലന അതോറിറ്റിയുടെ (സിഡബ്ലിയുഎംഎ) ഉത്തരവുകൾ കൃത്യമായി പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് തങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് കർണാടക സുപ്രീം കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കി. ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും വാദങ്ങൾ പരിഗണിച്ച ശേഷമാണ് തമിഴ്നാടിൻ്റെ അപേക്ഷകൾ തള്ളിക്കൊണ്ടുള്ള ബെഞ്ചിൻ്റെ ഉത്തരവ്.
കാവേരി നദീജല തർക്കത്തിൻ്റെ ചരിത്രം
കർണാടകയും തമിഴ്നാടും തമ്മിലുള്ള കാവേരി നദീജല തർക്കത്തിന് ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലേറെ പഴക്കമുണ്ട്. പഴയ മദ്രാസ് പ്രസിഡൻസിയും മൈസൂർ നാട്ടുരാജ്യവും തമ്മിൽ 1892ലും 1924ലും ഒപ്പുവച്ച രണ്ട് കരാറുകളിലാണ് ഈ തർക്കത്തിൻ്റെ വേരുകളുള്ളത്. ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളും തമ്മിൽ പലവട്ടം നടത്തിയ ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് കാവേരി ജലതർക്ക ട്രൈബ്യൂണൽ രൂപീകരിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി നിർദേശിക്കുകയായിരുന്നു.
തുടർന്ന് 2007ൽ അന്തിമ വിധി പുറപ്പെടുവിച്ച ട്രൈബ്യൂണൽ, തമിഴ്നാടിന് എല്ലാ ദിവസവും നിശ്ചിത അളവിൽ കാവേരി ജലം എടുക്കാൻ അനുമതി നൽകി. എന്നാൽ ട്രൈബ്യൂണൽ വിധി പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കർണാടകയും തമിഴ്നാടും ഹർജികൾ സമർപ്പിച്ചതോടെ തർക്കം വീണ്ടും തുടരുകയായിരുന്നു.
ജലസംഭരണിയിൽ പങ്കുവയ്ക്കാൻ കൂടുതൽ വെള്ളമില്ലെന്ന് കർണാടക നിലപാടെടുത്തതോടെ 2016ൽ തമിഴ്നാട് വീണ്ടും സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചു. ഇതേത്തുടർന്ന് കാവേരി മാനേജ്മെൻ്റ് ബോർഡ് (സിഎംബി) രൂപീകരിക്കാൻ പരമോന്നത കോടതി കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. കാവേരി നദിയിൽനിന്നുള്ള പ്രതിദിന ജലവിഹിതം 5,000 ക്യുസെക്സിൽനിന്ന് (സെക്കൻഡിൽ 5,000 ഘനയടി) 7,200 ക്യുസെക്സായി വർധിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് തമിഴ്നാട് 2023ൽ നൽകിയ അപേക്ഷയും സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചിരുന്നു.
പെന്നൈയാർ നദീജല തർക്കവും കോടതിയിൽ
കാവേരി വിഷയത്തിന് പുറമെ കർണാടകയും തമിഴ്നാടും തമ്മിലുള്ള മറ്റൊരു നദീജല പങ്കിടൽ തർക്കവും നിലവിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുണ്ട്. പെന്നൈയാർ നദിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഈ കേസ്. ഈ വിഷയത്തിൽ കർണാടക സർക്കാരിനും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും എതിരെ തമിഴ്നാട് സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയിൽ പ്രാരംഭ ഹർജി (ഒറിജിനൽ സ്യൂട്ട്) ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നദീജല തർക്കങ്ങളിൽ നിയമപോരാട്ടം തുടരുന്നതിനിടെയാണ് കാവേരി കേസിൽ തമിഴ്നാടിന് തിരിച്ചടിയായി സുപ്രീം കോടതിയുടെ പുതിയ ഉത്തരവ് വന്നിരിക്കുന്നത്.
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