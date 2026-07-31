റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം: ഇന്ത്യക്കാരുടെ കുടുംബങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ നോഡൽ ഓഫിസർ; സുപ്രീം കോടതി നിർദേശം
യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി ഡി.എൻ.എ പരിശോധന നടത്തുന്നതിന് സൗകര്യമൊരുക്കാനും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തോട് കോടതി നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്
By PTI
Published : July 31, 2026 at 2:07 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനിടെ മരിക്കുകയോ കാണാതാവുകയോ പരിക്കേൽക്കുകയോ ചെയ്ത ഇന്ത്യക്കാരുടെ കുടുംബങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിനായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൽ (എം.ഇ.എ) ഒരു നോഡൽ ഓഫിസറെ നിയമിക്കാൻ സുപ്രീംകോടതി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് നിർദേശം നൽകി. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യ കാന്ത്, ജസ്റ്റിസുമാരായ ജോയ്മാല്യ ബാഗ്ചി, വി. മോഹന എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് നിർണായക ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്.
ഡി.എൻ.എ പരിശോധനയും നഷ്ടപരിഹാരവും
യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി ഡി.എൻ.എ പരിശോധന നടത്തുന്നതിന് സൗകര്യമൊരുക്കാനും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തോട് കോടതി നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുപുറമെ, ന്യൂഡൽഹിയിലെ റഷ്യൻ എംബസിക്ക് മുമ്പാകെ നഷ്ടപരിഹാര ക്ലെയിമുകൾ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിന് ബാധിക്കപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളെ സഹായിക്കാനും മന്ത്രാലയത്തിന് നിർദേശം നൽകി. കുടുംബങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ മനസിലാക്കുന്നതിനായി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിവരങ്ങളും അപ്ഡേറ്റുകളും പ്രാദേശിക ഭാഷകളിൽ തന്നെ ലഭ്യമാക്കണമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
മരിച്ചവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിനും നഷ്ടപരിഹാരം നേടിയെടുക്കുന്നതിനും കുടുംബങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ നിയമസഹായങ്ങൾ നൽകാൻ ദേശീയ ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റിക്കും (നാൽസ) സംസ്ഥാന ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റികൾക്കും സുപ്രീം കോടതി നിർദേശം നൽകി. റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നിർബന്ധിതരായതിനെ തുടർന്ന് മരിക്കുകയോ കാണാതാവുകയോ ചെയ്തവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിക്കവെയാണ് കോടതിയുടെ ഈ സുപ്രധാന ഇടപെടൽ.
തട്ടിപ്പിനിരയായത് നിരവധി യുവാക്കൾ
മികച്ച ശമ്പളമുള്ള ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ട്രാവൽ ഏജൻ്റുമാർ നിരവധി യുവാക്കളെ കബളിപ്പിച്ച് റഷ്യയിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു. അവിടെയെത്തിയ ശേഷം ഇവരുടെ പാസ്പോർട്ടുകൾ പിടിച്ചെടുക്കുകയും യുക്രെയ്നെതിരായ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നിർബന്ധിക്കുകയുമായിരുന്നു എന്നാണ് ഹർജിക്കാർ ആരോപിക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് വേണ്ടി അഡിഷണൽ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ ഐശ്വര്യ ഭാട്ടിയാണ് കോടതിയിൽ ഹാജരായത്. ഹർജിയിൽ പേരുള്ള 26 പേരിൽ 10 പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടതായും, ബാക്കിയുള്ളവരിൽ ഒരാൾ റഷ്യയിൽ ജയിലിലാണെന്നും മറ്റുള്ളവരെ കണ്ടെത്തിയതായും കേന്ദ്ര സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ഇതുവരെ 219 ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരുടെ വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും അഡീഷണൽ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ വ്യക്തമാക്കി.
യുദ്ധത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ യാതൊരുവിധ നഷ്ടപരിഹാരവും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നത് വളരെ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. അതിനാൽ തന്നെ, റഷ്യൻ അധികൃതരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നഷ്ടപരിഹാര തുക വേഗത്തിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. ഇതിനായി നിയമസഹായം നൽകുന്നതിനൊപ്പം, ഓരോ കുടുംബത്തിനും കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ അവരുടെ മാതൃഭാഷയിൽ തന്നെ നൽകാൻ നോഡൽ ഓഫിസർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും സുപ്രീം കോടതി നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം നിയമിക്കുന്ന നോഡൽ ഓഫിസറുടെ ഫോൺ നമ്പറും മറ്റ് വിവരങ്ങളും ബാധിക്കപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഉടൻ തന്നെ കൈമാറണമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
യുദ്ധമുന്നണിയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാരെ സുരക്ഷിതമായി നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ നയതന്ത്ര തലത്തിൽ റഷ്യയുമായി ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും വ്യാജ റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ഏജൻസികളിലൂടെയും സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരായി ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്താണ് പലരെയും റഷ്യൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കിയത്. ഇത്തരം തട്ടിപ്പുകൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും, വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് തൊഴിലിനായി പോകുന്നവർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം നേരത്തെ തന്നെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു.
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