ആശാറാം ബാപ്പുവിന് ഇടക്കാല ജാമ്യമില്ല; തടവറയിൽ 24 മണിക്കൂറും കെയർടേക്കറെ വെക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി അനുമതി
പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ ജീവപര്യന്തം തടവുശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന സ്വയം പ്രഖ്യാപിത ആൾദൈവം ആശാറാം ബാപ്പുവിന് ആരോഗ്യാവസ്ഥ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയുള്ള ഇടക്കാല ജാമ്യം സുപ്രീം കോടതി നിഷേധിച്ചു.
Published : August 6, 2026 at 6:35 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത കേസിൽ ജീവപര്യന്തം തടവുശിക്ഷ അനുഭവിച്ചുവരുന്ന സ്വയംപ്രഖ്യാപിത ആൾദൈവം ആശാറാം ബാപ്പുവിന് (85) തിരിച്ചടി. ആരോഗ്യകാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സമർപ്പിച്ച ഇടക്കാല ജാമ്യാപേക്ഷ സുപ്രീം കോടതി തള്ളി. എന്നാൽ ജയിലിൽ വെച്ച് 24 മണിക്കൂറും സഹായം നൽകുന്നതിനായി പരിശീലനം ലഭിച്ച ഒരു കെയർടേക്കറെ നിയമിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റിസ് എം. എം. സുന്ദരേശ്, ജസ്റ്റിസ് പി. ബി. വരാലെ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് ഹർജി പരിഗണിച്ചത്.
എയിംസ് മെഡിക്കൽ ബോർഡ് റിപ്പോർട്ട് നിർണ്ണായകമായി
ആശാറാം ബാപ്പുവിൻ്റെ ആരോഗ്യാവസ്ഥ പരിശോധിക്കുന്നതിനായി ഡൽഹി എയിംസ് ഡയറക്ടറുടെ നേത്യത്വത്തിൽ പ്രത്യേക മെഡിക്കൽ ബോർഡ് രൂപീകരിക്കാൻ ജൂലൈ 21 ന് സുപ്രീം കോടതി നിർദേശിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് എയിംസ് സമർപ്പിച്ച വൈദ്യപരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് കോടതി വിശദമായി പരിശോധിച്ചു. ആശാറാമിന് നിലവിൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചുള്ള വിദഗ്ധ ചികിത്സയുടെയോ ആശുപത്രി വാസത്തിൻ്റെയോ ആവശ്യമില്ലെന്ന് എയിംസ് റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നു. എന്നാൽ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വയോസഹജമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കണക്കിലെടുത്ത് 24 മണിക്കൂറും വൈദ്യസഹായവും അടിയന്തര പരിചരണവും ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
എയിംസിൻ്റെ നിർദേശങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും നടപ്പിലാക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് രാജസ്ഥാൻ സർക്കാരിന് വേണ്ടി ഹാജരായ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തടവറയിൽ ആശാറാമിന് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം യോഗ്യനായ ഒരു കെയർടേക്കറുടെ സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കോടതി അനുവാദം നൽകിയത്. ആരോഗ്യാവസ്ഥ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വഷളാകുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും കോടതിയെ സമീപിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും ബെഞ്ച് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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വിവരങ്ങൾ മറച്ചുവെച്ചെന്ന് സോളിസിറ്റർ ജനറൽ
വാദത്തിനിടെ ആശാറാം ബാപ്പു കോടതിയിൽ നിന്നും സുപ്രധാന വിവരങ്ങൾ മറച്ചുവെച്ചതായി സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത ആരോപിച്ചു. സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഇടക്കാല ജാമ്യാപേക്ഷ നിലനിൽക്കെത്തന്നെ ആശാറാമിൻ്റെ അഭിഭാഷകർ ഹൈക്കോടതിയിൽ പരോളിനായി അപേക്ഷ നൽകിയ കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. രാജസ്ഥാൻ ഹൈക്കോടതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആശാറാമിന് 20 ദിവസത്തെ പരോൾ അനുവദിച്ചിരുന്നു.
എന്നാൽ, പരോൾ അപേക്ഷ വളരെ മുമ്പ് തന്നെ സമർപ്പിച്ചതാണെന്നും അത് പൂർണ്ണമായും വൈദ്യസഹായ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതല്ലെന്നും ആശാറാമിൻ്റെ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയിൽ വാദിച്ചു. മുൻപ് വിജിറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റിലാണെന്ന് കാണിച്ച് ജാമ്യം നേടിയ ആശാറാം അടുത്തിടെ കാശി വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രത്തിലും അയോധ്യയിലും സന്ദർശനം നടത്തിയത് തുഷാർ മേത്ത മുൻ വാദത്തിനിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു.
ശിക്ഷ ശരിവെച്ച രാജസ്ഥാൻ ഹൈക്കോടതി വിധി
2013-ൽ ജോധ്പൂരിലെ ആശ്രമത്തിൽ വെച്ച് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ 2018 ഏപ്രിലിലാണ് വിചാരണക്കോടതി ആശാറാമിനെ ജീവപര്യന്തം തടവിന് ശിക്ഷിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ മേയ് 27-ന് രാജസ്ഥാൻ ഹൈക്കോടതി ആശാറാമിൻ്റെ കുറ്റകൃത്യവും ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷയും ശരിവെച്ചിരുന്നു. കൂട്ടബലാത്സംഗം, ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന എന്നീ വകുപ്പുകളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയെങ്കിലും, ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ 376(2)(F) വകുപ്പും പോക്സോ നിയമപ്രകാരമുള്ള പ്രധാന കുറ്റങ്ങളും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഹൈക്കോടതി ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയത്. ഇതിനെതിരെ നൽകിയ അപ്പീൽ നിലനിൽക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇടക്കാല ജാമ്യം തള്ളിക്കൊണ്ടുള്ള സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
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