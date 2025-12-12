കരൂര് ദുരന്തം: തമിഴ്നാട് സര്ക്കാരിന് തിരിച്ചടി;അന്വേഷണ കമ്മിഷനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത ഉത്തരവ് ഭേദഗതി ചെയ്യാനുള്ള ഹര്ജി തള്ളി
കരൂർ ദുരന്ത കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയിൽ തെറ്റായ എന്തോ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സുപ്രീംകോടതി.
Published : December 12, 2025 at 7:49 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: കരൂര് ദുരന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏകാംഗ അന്വേഷണ കമ്മിഷനെയും പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെയും (എസ്ഐടി) താൽക്കാലികമായി വേണ്ടെന്ന് വച്ച കോടതി ഉത്തരവ് പരിഷ്ക്കരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ നല്കിയ ഹര്ജി സുപ്രീം കോടതി തള്ളി. സംഭവം ദേശീയ മനസാക്ഷിയെ പിടിച്ചുലച്ചതാണെന്നും നീതിയുക്തവും നിഷ്പക്ഷവുമായ അന്വേഷണം അർഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു.
മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി രജിസ്ട്രാർ ജനറൽ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ ജസ്റ്റിസുമാരായ ജെ കെ മഹേശ്വരിയും വിജയ് ബിഷ്ണോയിയും ഉൾപ്പെട്ട ബെഞ്ച് അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചു. സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ (സിബിഐ) അന്വേഷണത്തിൽ സംസ്ഥാന കമ്മിഷൻ ഇടപെടില്ലെന്ന് തമിഴ്നാട് സർക്കാരിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ പി വിൽസൺ ബെഞ്ചിന് ഉറപ്പ് നൽകി. അത്തരം സംഭവങ്ങൾ തടയുന്നതിനുള്ള ശുപാർശകൾ നൽകുന്നതിൽ കമ്മിഷൻ ഒതുങ്ങുമെന്നും അത് ഭരണപരമായ വശം മാത്രമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
"കമ്മിഷൻ സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികൾ ശുപാർശ ചെയ്യും. അന്വേഷണത്തിൽ ഇടപെടില്ല...കമ്മിഷനെ നിയമിച്ചതിൻ്റെ കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള മീറ്റിങുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എങ്ങനെ നിബന്ധനകൾ വയ്ക്കാമെന്ന് ഞങ്ങൾ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്ത് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാം...അടുത്ത തവണ അത് സംഭവിക്കില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ കമ്മിഷനെ നിയമിക്കുന്നത്" വിൽസൺ പറഞ്ഞു.
ഭാവിയിൽ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രതിരോധ നടപടികൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിനാണ് കമ്മിഷനെ നിയോഗിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സുപ്രീം കോടതി ഹർജിയിൽ നോട്ടീസ് നൽകുകയോ 2025 ഒക്ടോബർ 13 ലെ ഇടക്കാല ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കുകയോ ചെയ്തില്ല.
മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയിൽ തെറ്റായ എന്തോ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് അത് നോക്കാം' എന്ന് പറഞ്ഞ സുപ്രീം കോടതി, മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി രജിസ്ട്രാറെ കക്ഷിചേർത്ത് നോട്ടീസ് അയച്ചു. ഹൈക്കോടതിയിൽ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കുമെന്നും സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി. മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി രജിസ്ട്രാർ ജനറൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചതായി ജസ്റ്റിസ് മഹേശ്വരി പറഞ്ഞു. "ഹൈക്കോടതിയിൽ എന്തോ തെറ്റ് സംഭവിക്കുന്നു. ഹൈക്കോടതിയിൽ നടക്കുന്നത് ശരിയായ കാര്യമല്ല ഇത്. രജിസ്ട്രാർ ജനറലിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് ഞങ്ങൾ കണ്ടു. ഞങ്ങൾ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യും" മഹേശ്വരി കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
റാലികൾക്ക് എസ്ഒപി ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള റിട്ട് ഹർജി ക്രിമിനൽ റിട്ട് ഹർജിയായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിനെക്കുറിച്ച് ഹൈക്കോടതി രജിസ്ട്രാർ ജനറൽ അയച്ച റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിച്ചതായി ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്തിനുവേണ്ടി ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ സിദ്ധാർത്ഥ് ലുത്ര, രജിസ്ട്രാർ ജനറലിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ പകർപ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
കരൂരിലെ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട കെ.കെ. രമേശ് എന്നയാളുടെ പുതിയ ഹർജിയിൽ ബെഞ്ച് നോട്ടീസ് അയച്ചു. കൂടാതെ വാദം പൂർത്തിയാക്കാൻ കക്ഷികളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും കേസ് അന്തിമ വാദം കേൾക്കലിനായി മാറ്റിവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. 2025 ഒക്ടോബർ 30-ന്, കരൂരിൽ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട ഒരു ഇരയുടെ കുടുംബത്തോട് തങ്ങളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായി കാണിച്ച് സിബിഐയിൽ പരാതി നൽകാൻ സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു.
2025 സെപ്റ്റംബർ 27-ന് നടനും രാഷ്ട്രീയ നേതാവുമായ വിജയ്യുടെ തമിഴക വെട്രി കഴകം (ടിവികെ) നടത്തിയ റാലിക്കിടെയുണ്ടായ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് 40 പേര്മരിച്ച സംഭവത്തില് അന്വേഷണം നടത്താൻ സുപ്രീം കോടതി സിബിഐയോട് 2025 ഒക്ടോബർ 13-ന് ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. പിന്നാലെയാണ് തമിഴ്നാട് സര്ക്കാര് ഹര്ജി സമര്പ്പിച്ചത്.
Also Read:മുനമ്പം വഖഫ് ഭൂമി; ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് സ്റ്റേ ചെയ്ത് സുപ്രീം കോടതി