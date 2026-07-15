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സുപ്രീം കോടതിയിൽ നാടകീയ രംഗങ്ങൾ; ജഡ്ജിമാരെ അസഭ്യം പറഞ്ഞ 2 നിയമ വിദ്യാർഥികൾ അറസ്റ്റിൽ

ജൂലൈ 10ന് സുപ്രീം കോടതിയിലെ പതിമൂന്നാം നമ്പർ കോടതി മുറിയിലാണ് നാടകീയമായ സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത്. പ്രബൽ പ്രതാപും മറ്റൊരാളും കമ്മിഷണർ മുഖേന ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാരിനെതിരെ നൽകിയ കേസ് പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു അതിക്രമം

DELHI POLICE ARRESTS STUDENTS SUPREME COURT RUCKUS CASE LUCKNOW UNIVERSITY STUDENTS BHARATIYA NYAYA SANHITA FIR
Representative image (ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 15, 2026 at 11:08 AM IST

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ന്യൂഡൽഹി: സുപ്രീം കോടതിയിൽ കേസ് പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെ ബഹളമുണ്ടാക്കുകയും സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരെ ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ രണ്ട് നിയമ വിദ്യാർഥികളെ ഡൽഹി പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവഹണത്തിലായിരുന്ന കോടതിയിലെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കൈയേറ്റം ചെയ്ത പ്രധാന പ്രതിക്കെതിരെ പൊലീസ് എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ജൂലൈ 10ന് സുപ്രീം കോടതിയിലെ പതിമൂന്നാം നമ്പർ കോടതി മുറിയിലാണ് നാടകീയമായ സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത്. പ്രബൽ പ്രതാപും മറ്റൊരാളും കമ്മിഷണർ മുഖേന ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാരിനെതിരെ നൽകിയ കേസ് പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു അതിക്രമം. പ്രധാന പ്രതി കോടതി നടപടികൾ തടസപ്പെടുത്തുകയും അസഭ്യം പറയുകയും കോടതി മുറിക്കുള്ളിൽ കടലാസുകൾ വലിച്ചെറിയുകയും ചെയ്തതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.

സുപ്രീം കോടതിയിലെ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരൻ്റെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിലക് മാർഗ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ലഖ്‌നൗ സർവകലാശാലയിലെ മൂന്നാം വർഷ നിയമ വിദ്യാർഥിയായ പ്രബൽ പ്രതാപ് സിങ് (24) ആണ് കേസിലെ പ്രധാന പ്രതിയെന്നും, ഇയാൾ ഹർജിക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ നേരിട്ടാണ് കോടതിയിൽ ഹാജരായതെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലഖ്‌നൗ സർവകലാശാലയിലെ തന്നെ രണ്ടാം വർഷ നിയമ വിദ്യാർഥിയായ ചന്ദർ ഭാൻ (23) എന്ന മറ്റൊരു പ്രതിയെക്കൂടി അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി ഡൽഹി പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

കോടതി മുറിയിലെ നാടകീയ രംഗങ്ങൾ
ജസ്റ്റിസുമാരായ കെ.വി വിശ്വനാഥൻ, അലോക് ആരാധെ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് കേസ് പരിഗണിച്ചിരുന്നത്. വാദം കേൾക്കുന്നതിനിടെ പ്രബൽ പ്രതാപ് സിങ് ജഡ്ജിമാരോട് വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. ലഖ്‌നൗ അസിസ്റ്റൻ്റ് പൊലീസ് കമ്മിഷണർക്കെതിരെ എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ താൻ ഉത്തരവിടുന്നു എന്നായിരുന്നു പ്രതി ജഡ്ജിമാരോട് പറഞ്ഞത്. ഇതിൽ അദ്ഭുതം പ്രകടിപ്പിച്ച ജസ്റ്റിസ് കെ.വി വിശ്വനാഥൻ, തങ്ങളോടാണോ ഉത്തരവിടുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ, തനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത്രമാത്രമാണെന്നും എല്ലാം രേഖകളിൽ ഉണ്ടെന്നുമായിരുന്നു വിദ്യാർഥിയുടെ മറുപടി.

ഹർജിക്കാരനായി നേരിട്ട് ഹാജരായ പ്രതി പ്രബൽ പ്രതാപ്, കോടതി നടപടികൾക്കിടെ അസഭ്യവും മോശവുമായ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചും കടലാസുകൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞും ബോധപൂർവം തടസങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചതായി എഫ്.ഐ.ആറിൽ പറയുന്നു. കോടതിയുടെ അന്തസ്സ് നിലനിർത്താനും പ്രതിയെ നിയന്ത്രിക്കാനും ജീവനക്കാർ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ, ഇയാൾ പരാതിക്കാരന് നേരെ ബലപ്രയോഗം നടത്തുകയും ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവഹണം തടസപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തതായി എഫ്.ഐ.ആറിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കോടതിക്ക് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെതിരെയും ഇയാൾ അസഭ്യം പറഞ്ഞതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തൽ
സംഭവത്തിന് ശേഷം രണ്ട് പ്രതികളെയും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ ആൻഡ് അലൈഡ് സയൻസസിൽ (ഇഹ്ബാസ്) വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാക്കിയിരുന്നു. ഇവർക്ക് മാനസികമായ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെന്നാണ് ഡോക്ടർമാരുടെ കണ്ടെത്തൽ. പ്രതികളിൽ നിന്ന് ആക്ഷേപകരമായ വാക്കുകൾ അടങ്ങിയ ലഘുലേഖകളും പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ (ബി.എൻ.എസ്) 132, 221, 224, 3(5) എന്നീ വകുപ്പുകൾക്കും മറ്റ് പ്രസക്തമായ വ്യവസ്ഥകൾക്കും കീഴിലാണ് എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പട്യാല ഹൗസ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതികളെ രണ്ട് ദിവസത്തെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു. സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടന്നുവരികയാണെന്ന് ഡൽഹി പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

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TAGGED:

DELHI POLICE ARRESTS STUDENTS
SUPREME COURT RUCKUS CASE
LUCKNOW UNIVERSITY STUDENTS
BHARATIYA NYAYA SANHITA FIR
SUPREME COURT RUCKUS ARREST

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