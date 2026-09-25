ETV Bharat / bharat

കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ 5 പുതിയ സ്ഥിരം ജഡ്ജിമാർ; കൊളീജിയം ശുപാർശ അംഗീകരിച്ചു

ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജസ്റ്റിസുമാരായ വിക്രം നാഥ്, ബി.വി നാഗരത്ന എന്നിവരടങ്ങിയ കൊളീജിയമാണ് നിയമനങ്ങൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകിയത്

supreme court high court hc new appointment permanent judges in four hc
Supreme Court (PTI)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 25, 2026 at 7:50 AM IST

|

Updated : September 25, 2026 at 8:58 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, കേരളം, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ഗുവഹത്തി ഹൈക്കോടതികളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന 12 അഡീഷണൽ ജഡ്ജിമാരെ സ്ഥിരം ജഡ്ജിമാരായി നിയമിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി കൊളീജിയം ശുപാർശ ചെയ്‌തു. സെപ്റ്റംബർ 23ന് ചേർന്ന കൊളീജിയം യോഗത്തിലാണ് സുപ്രധാന തീരുമാനമെടുത്തത്.

ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജസ്റ്റിസുമാരായ വിക്രം നാഥ്, ബി.വി നാഗരത്ന എന്നിവരടങ്ങിയ കൊളീജിയമാണ് നിയമനങ്ങൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകിയത്. ഹൈക്കോടതികളിലെ കേസുകളുടെ ബാഹുല്യം കുറയ്ക്കുന്നതിനും നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനും പുതിയ നിയമനങ്ങൾ സഹായിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

കേരളത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ചുപേർ
കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ നിലവിൽ അഡീഷണൽ ജഡ്ജിമാരായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന അഞ്ചുപേരെയാണ് സ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ കൊളീജിയം തീരുമാനിച്ചത്. ജസ്റ്റിസുമാരായ പി. കൃഷ്ണകുമാർ, കെ.വി ജയകുമാർ, എസ്. മുരളീ കൃഷ്ണ, ജോബിൻ സെബാസ്റ്റ്യൻ, പി.വി ബാലകൃഷ്ണൻ എന്നിവരെ സ്ഥിരം ജഡ്ജിമാരായി നിയമിക്കാൻ കൊളീജിയം അംഗീകാരം നൽകി. ഭരണഘടനാപരമായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ ഇവർ കാണിച്ച മികവ് കൊളീജിയം പ്രത്യേകം വിലയിരുത്തി. ഇവരുടെ സേവന മികവും മുൻകാല വിധികളും പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് സ്ഥിരപ്പെടുത്താനുള്ള ശുപാർശ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കൈമാറിയത്. ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഉൾപ്പെടുന്ന സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ടും ഇതിനായി പരിഗണിച്ചിരുന്നു.

ആന്ധ്രാപ്രദേശിലും അഞ്ച് ജഡ്ജിമാർ
ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് അഞ്ച് അഡീഷണൽ ജഡ്ജിമാരെ സ്ഥിരം നിയമിക്കാൻ കൊളീജിയം അനുമതി നൽകി. ജസ്റ്റിസ് മഹേശ്വര റാവു, ജസ്റ്റിസ് തൂത ചന്ദ്ര ധന ശേഖർ, ജസ്റ്റിസ് ചല്ല ഗുണരഞ്ജൻ, ജസ്റ്റിസ് അവധാനം ഹരി ഹരനാഥ ശർമ്മ, ഡോ. ജസ്റ്റിസ് യാദവല്ലി ലക്ഷ്മണ റാവു എന്നിവരെയാണ് സ്ഥിരമാക്കിയത്. ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഹൈക്കോടതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ സുഗമമാക്കാൻ പുതിയ നിയമനങ്ങൾ വഴിയൊരുക്കും. ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സമിതി നൽകിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ കൂടി പരിഗണിച്ചാണ് സുപ്രീം കോടതി കൊളീജിയം അന്തിമ തീരുമാനമെടുത്തത്.

ഉത്തരാഖണ്ഡിലും ഗുവഹത്തിയിലും നിയമനം
ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഹൈക്കോടതിയിലെ അഡീഷണൽ ജഡ്ജിയായ ജസ്റ്റിസ് സുഭാഷ് ഉപാധ്യായയെ സ്ഥിരം ജഡ്ജിയായി നിയമിക്കുന്നതിനും കൊളീജിയം ഉത്തരവിറക്കി. മറ്റൊരു പ്രമേയത്തിലൂടെ, അഡീഷണൽ ജഡ്ജിയായ ജസ്റ്റിസ് കൗശിക് ഗോസ്വാമിയെ ഗുവഹത്തി ഹൈക്കോടതിയുടെ സ്ഥിരം ജഡ്ജിയായി നിയമിക്കുന്നതിനും അംഗീകാരം നൽകി. വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സുപ്രധാന കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഗുവഹത്തി ഹൈക്കോടതിയിൽ ജഡ്ജിമാരുടെ എണ്ണം വർധിക്കുന്നത് സാധാരണക്കാർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാകും. ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തിറങ്ങിയ കൊളീജിയം യോഗതീരുമാനങ്ങൾ പ്രകാരമാണ് ഈ നിയമന ശുപാർശകൾ പുറത്തുവന്നത്.

നിയമന നടപടിക്രമങ്ങൾ
സുപ്രീം കോടതി കൊളീജിയം നൽകുന്ന ശുപാർശകൾ കേന്ദ്ര നിയമ മന്ത്രാലയമാണ് പരിശോധിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു ഒപ്പുവയ്ക്കുന്നതോടെയാണ് നിയമനം ഔദ്യോഗികമായി പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നത്. സാധാരണഗതിയിൽ രണ്ട് വർഷത്തെ സേവനത്തിന് ശേഷമാണ് അഡീഷണൽ ജഡ്ജിമാരെ സ്ഥിരം ജഡ്ജിമാരായി നിയമിക്കുന്നത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഈ കാലയളവിലെ ഇവരുടെ പ്രവർത്തന മികവ്, പുറപ്പെടുവിച്ച സുപ്രധാന വിധികൾ എന്നിവയെല്ലാം കൊളീജിയം സൂക്ഷ്മമായി വിലയിരുത്താറുണ്ട്. രാജ്യത്തെ വിവിധ ഹൈക്കോടതികളിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് കേസുകൾ വേഗത്തിൽ തീർപ്പാക്കാൻ ജഡ്ജിമാരുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന് സുപ്രീം കോടതി നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കിയത്.

Also Read: മഹാദേവ് ആപ്പ് ഇപ്പോഴും സജീവം; അനധികൃത വാതുവെപ്പിലൂടെ 94,000 കോടിയിലധികം രൂപ സമ്പാദിച്ചെന്ന് ഇഡി

Last Updated : September 25, 2026 at 8:58 AM IST

TAGGED:

KERALA HIGH COURT JUDGES
SUPREME COURT COLLEGIUM NEWS
ANDHRA PRADESH HIGH COURT
GUWAHATI HIGH COURT JUDGES
SUPREME COURT COLLEGIUM JUDGES

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.