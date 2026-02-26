തിരുത്താനാവാത്ത വലിയ നാശം ഒഴിവാക്കി; എൻസിഇആർടി വിവാദം പുറത്തുകൊണ്ടുവന്ന മാധ്യമങ്ങൾക്ക് നന്ദിയറിയിച്ച് സുപ്രീം കോടതി
വിവാദ പാഠപുസ്തകത്തിൻ്റെ വിതരണവും ഡിജിറ്റൽ പ്രചാരണവും വിലക്കിയ കോടതി, കേസ് മാർച്ച് 11ന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.
Published : February 26, 2026 at 8:04 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ജുഡീഷ്യറിയിലെ അഴിമതി പരാമർശിക്കുന്ന എൻസിഇആർടിയുടെ എട്ടാം ക്ലാസിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര പാഠപുസ്തകത്തിലെ ആക്ഷേപകരമായ ഉള്ളടക്കം പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നതിന് നന്ദി അറിയിച്ച് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് സുപ്രീം കോടതി. മാധ്യമങ്ങൾ ഈ വിഷയം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ തിരുത്താനാവാത്ത വിധത്തിലുള്ള വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കുമായിരുന്നുവെന്ന് കോടതി വിലയിരുത്തി.
ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജസ്റ്റിസുമാരായ ജോയ്മാല്യ ബാഗ്ചി, വിപുൽ എം പാഞ്ചോലി എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് കേസിൽ വാദം കേട്ടത്. ഈ പാഠപുസ്തകം വീണ്ടും അച്ചടിക്കുന്നതിനോ ഡിജിറ്റലായി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനോ കോടതി വ്യാഴാഴ്ച സമ്പൂർണ വിലക്കേർപ്പെടുത്തി. പുസ്തകത്തിലെ ഉള്ളടക്കം ജുഡീഷ്യറിക്കേറ്റ വെടിയുണ്ടയാണെന്നും അതിനാൽ ജുഡീഷ്യറിയിൽ നിന്ന് രക്തം വാർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
മാധ്യമങ്ങളുടെ പങ്ക് നിർണായകം
സ്വമേധയാ എടുത്ത കേസിൻ്റെ വാദത്തിനിടെ പുസ്തകത്തിലെ ആക്ഷേപകരമായ ഭാഗങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് തടയാൻ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് നിർദേശം നൽകണമെന്ന് ഒരു അഭിഭാഷകൻ കോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഈ വാദം തള്ളി. ചില ചെറിയ ചാനലുകൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാറുണ്ടെങ്കിലും ഈ വിഷയം പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ മുന്നിലെത്തിച്ചത് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള മാധ്യമങ്ങളാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അതിനാൽ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളോട് നന്ദിയുണ്ടെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങൾ എപ്പോഴും ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും ടാബ്ലോയിഡുകളാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതെന്നും സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്തയും പ്രതികരിച്ചു. ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളുടെ നെടുംതൂണുകളിലൊന്നെന്ന നിലയിലും ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിലും മാധ്യമങ്ങൾ വളരെ നിർണായകവും ക്രിയാത്മകവുമായ പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
കോടതിയുടെ കണ്ടെത്തലുകളും വിമർശനങ്ങളും
നിയമനിർമാണ സഭ, എക്സിക്യൂട്ടീവ്, ജുഡീഷ്യറി എന്നീ മൂന്ന് ഭരണഘടനാ തൂണുകളും സ്വന്തം അധികാരപരിധിയിൽ സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കണം. അതേസമയം രാജ്യത്തിൻ്റെ ജനാധിപത്യം സംരക്ഷിക്കാൻ അവ ഒന്നിച്ചുനിൽക്കണമെന്നും ഭരണഘടനാ ശിൽപികൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെയാണ് ഇത് വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നും ബെഞ്ച് തങ്ങളുടെ ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കി. ഫെബ്രുവരി 24ന് ഒരു പ്രമുഖ ഇംഗ്ലീഷ് ദിനപത്രത്തിൽ വന്ന വാർത്ത കണ്ടപ്പോൾ ശരിക്കും ഞെട്ടിപ്പോയി എന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു.
എക്സ്പ്ലോറിങ് സൊസൈറ്റി: ഇന്ത്യ ആൻഡ് ബിയോണ്ട് എന്ന പേരിലുള്ള എട്ടാം ക്ലാസിലെ രണ്ടാം ഭാഗം സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര പാഠപുസ്തകം പുറത്തിറങ്ങിയതിനെക്കുറിച്ചായിരുന്നു ആ വാർത്ത. അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ സിലബസിൽ ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് കുട്ടികളുടെ പഠനത്തിന് അനുയോജ്യമാണോ എന്ന് കർശനമായി പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ജുഡീഷ്യറിയുടെ സ്ഥാപനപരമായ നിലനിൽപ്പിനെ ഇത് എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്നതും വിലയിരുത്തേണ്ടതാണെന്ന് കോടതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
പുസ്തകത്തിലെ ആക്ഷേപകരമായ ഉള്ളടക്കം
ജുഡീഷ്യറിക്കെതിരെ ലഭിച്ച നൂറുകണക്കിന് പരാതികളെക്കുറിച്ച് പുസ്തകത്തിലെ ഒരു അധ്യായത്തിൽ വ്യക്തമായി പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ യാതൊരു നടപടിയും എടുത്തിട്ടില്ലെന്നാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കൂടാതെ സുതാര്യതയില്ലായ്മയും അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഇല്ലായ്മയും അഴിമതിയും ജുഡീഷ്യറിയിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഒരു മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിൻ്റെ പ്രസ്താവനയിലെ ചില വാക്കുകൾ അടർത്തിയെടുത്ത് സമർഥിക്കാനും പുസ്തകം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. സമൂഹത്തിൽ ജുഡീഷ്യറിയുടെ പങ്കിനെക്കുറിച്ച് ഒരു അധ്യായം മുഴുവനായി മാറ്റിവച്ചിട്ടുണ്ട്.
എന്നാൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെയും ഹൈക്കോടതികളുടെയും ജില്ലാ കോടതികളുടെയും മഹത്തായ ചരിത്രത്തെ ഒറ്റയടിക്ക് വെട്ടിമാറ്റുന്നതാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലെ ഉള്ളടക്കമെന്ന് കോടതി വിമർശിച്ചു. ഭരണഘടനാ ധാർമികതയും അടിസ്ഥാന ഘടനയും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിൽ ജുഡീഷ്യറി വഹിക്കുന്ന പ്രധാന പങ്ക് അംഗീകരിക്കാൻ ഈ പാഠഭാഗം പരാജയപ്പെട്ടു. പൗരന്മാരുടെ പൊതുജീവിതത്തിൻ്റെ ജീവനാഡിയാണ് ഈ തത്വങ്ങളെന്നും ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു.
വിദ്യാർഥികളിലെ സ്വാധീനം
പൊതുജീവിതത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ചും ഭരണഘടനാ സംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ചും മനസിലാക്കിത്തുടങ്ങുന്ന പ്രായത്തിലാണ് വിദ്യാർഥികൾ. ജുഡീഷ്യറി നിർവഹിക്കുന്ന വലുതും ഭാരമേറിയതുമായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ മനസിലാക്കാനുള്ള പക്വത അവർക്കില്ല. ഈ പ്രായത്തിൽ ഇത്തരം പക്ഷപാതപരമായ വിവരണങ്ങൾ നൽകുന്നത് അവരിൽ തെറ്റായ ധാരണകൾ ശാശ്വതമായി ഉണ്ടാകാൻ കാരണമാകുമെന്നും കോടതി വിലയിരുത്തി. സന്ദർഭത്തിൽ നിന്ന് അടർത്തിയെടുത്ത ഇത്തരം പാഠഭാഗങ്ങൾ മിഡിൽ സ്കൂൾ സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് സന്തുലിതമായ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ അട്ടിമറിക്കും. വിദ്യാർഥികൾ, അധ്യാപകർ, രക്ഷിതാക്കൾ, പൊതുസമൂഹം, വരും തലമുറ എന്നിവർക്ക് ജുഡീഷ്യറിയിലുള്ള വിശ്വാസം തകരാൻ ഇത് കാരണമാകുമെന്നും കോടതി ഓർമിപ്പിച്ചു.
എൻസിഇആർടി നടപടികളും കോടതിയുടെ നിർദേശങ്ങളും
എൻസിഇആർടി പുറത്തിറക്കിയ പത്രക്കുറിപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഭവവികാസങ്ങളും ബെഞ്ച് ശ്രദ്ധിച്ചു. എൻസിഇആർടിയുടെ മാപ്പപേക്ഷ ആത്മാർഥമാണോ അതോ കോടതിയലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്നൊഴിവാകാനുള്ള വെറുമൊരു തന്ത്രം മാത്രമാണോ എന്ന കാര്യം പിന്നീട് പരിഗണിക്കുമെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. കാരണം ഇതിനകം തന്നെ വളരെ വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകഴിഞ്ഞു. തുടർന്ന് കോടതി താഴെ പറയുന്ന കർശന നിർദേശങ്ങൾ നൽകി:
പുസ്തകങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുക: വിതരണത്തിലുള്ളതും സ്റ്റോർ റൂമുകളിലും കടകളിലും സ്കൂളുകളിലുമുള്ളതുമായ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ അച്ചടിച്ചതും ഡിജിറ്റൽ രൂപത്തിലുള്ളതുമായ എല്ലാ കോപ്പികളും ഉടൻ പിടിച്ചെടുക്കാനും ജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമല്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പുകളുമായി സഹകരിച്ച് എൻസിഇആർടിക്ക് കോടതി നിർദേശം നൽകി.
സർക്കാർ നടപടി: എല്ലാ ഫിസിക്കൽ, ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ നിന്നും പുസ്തകം കാലതാമസമില്ലാതെ പിൻവലിച്ചുവെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരും ബന്ധപ്പെട്ട ഏജൻസികളും ഉറപ്പുവരുത്തണം.
വ്യക്തിപരമായ ഉത്തരവാദിത്തം: പുസ്തകം വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്കൂളുകളിലെ പ്രിൻസിപ്പൽമാർക്കും എൻസിഇആർടി ഡയറക്ടർക്കുമായിരിക്കും കോപ്പികൾ പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിലും സീൽ ചെയ്യുന്നതിലുമുള്ള വ്യക്തിപരമായ ഉത്തരവാദിത്തം. ഇവർ ഇതുസംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കണം.
പഠിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല: ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഭൗതികമായോ ഡിജിറ്റലായോ ഉള്ള കോപ്പികൾ ഉപയോഗിച്ച് കുട്ടികളെ തുടർന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം.
വിവരങ്ങൾ കൈമാറണം: ആക്ഷേപകരമായ ഈ അധ്യായത്തിന് അംഗീകാരം നൽകിയ നാഷണൽ സിലബസ് ആൻഡ് ടീച്ചിങ് ലേണിങ് മെറ്റീരിയൽ കമ്മിറ്റിയിലെ അംഗങ്ങളുടെ പൂർണ വിവരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാൻ എൻസിഇആർടി ഡയറക്ടർക്ക് ബെഞ്ച് നിർദേശം നൽകി.
കേസ് തുടർവാദത്തിനായി മാർച്ച് 11ലേക്ക് മാറ്റി.
