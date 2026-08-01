'ഗോവധം ഗുരുതര കുറ്റമായി കരുതുന്നവർ കന്നുകാലികളെ റോഡിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതും തെറ്റ്'; സുപ്രീം കോടതി
അലഞ്ഞുതിരിയുന്ന കന്നുകാലികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപകടങ്ങള് പരിഹരിക്കുന്നതിന് കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ നടപടികൾ നിർദ്ദേശിക്കണമെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
Published : August 1, 2026 at 5:51 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഗോവധം ഗുരുതര കുറ്റമായി കരുതുന്നവർ ഉപയോഗ ശേഷം കന്നുകാലികളെ റോഡിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിലെ വൈരുദ്ധ്യം ചോദ്യം ചെയ്ത് സുപ്രീം കോടതി. സാമ്പത്തികമായി ഉപയോഗമില്ലാതാകുമ്പോള് ആളുകൾ പലപ്പോഴും മൃഗങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും അവയുടെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് ആശങ്കയില്ലാതെ റോഡുകളിൽ സ്വതന്ത്രമായി വിഹരിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ആ മൃഗങ്ങളെ ഭക്ഷണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗുരുതരമായ കുറ്റമായി കണക്കാക്കുന്നുവെന്നും സുപ്രീം കോടതി.
അലഞ്ഞുതിരിയുന്ന കന്നുകാലികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപകടങ്ങള് പരിഹരിക്കുന്നതിന് കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ നടപടികൾ നിർദ്ദേശിക്കണമെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. കന്നുകാലി പ്രശ്നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേസ് പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെയാണ് കോടതി ഈ നിരീക്ഷണം നടത്തിയത്. മൃഗങ്ങളെ വളർത്താൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഉടമകൾ അവരുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അവയെ നന്നായി പരിപാലിക്കണമെന്നും ജസ്റ്റിസ് സഞ്ജയ് കരോൾ, ജസ്റ്റിസ് എൻ. കോടിശ്വർ സിങ് എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചു.
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"മൃഗങ്ങളുടെ ഉപയോഗം കുറയുമ്പോൾ അവയെ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന വിഷയം ഞങ്ങൾ ഇതിനകം പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു മൃഗത്തെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ തീരുമാനിച്ച എല്ലാവരും അവയെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പരിപാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. യാഥാർഥ്യം എന്തെന്നാൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് തെറ്റുകള്സംഭവിച്ചേക്കാവുന്ന ഒരു ലോകത്താണ്.
ഒരുപക്ഷേ, ഈ വികലമായ ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷതയായിരിക്കാം. ഒരു വശത്ത്, അവയുടെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കാതെ നാം അവയെ ചുറ്റിത്തിരിയാൻ അനുവദിക്കുകയും, മറുവശത്ത്, ഒരു വ്യക്തി അവയെ ഭക്ഷണത്തിനായി തനിക്കോ കുടുംബത്തിൻ്റെയോ വിശപ്പകറ്റാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അത് അങ്ങേയറ്റം അരോചകമായി തോന്നുകയും ചെയ്യുന്നു. വളർത്തുമൃഗങ്ങളും മറ്റ് മൃഗങ്ങളും തമ്മിൽ വ്യക്തമായ വ്യത്യാസമുണ്ട്. റോഡുകളിലും ഹൈവേകളിലും അലഞ്ഞുതിരിയുന്ന മിക്ക കന്നുകാലികളും ഒരു പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യത്തിനായി വളർത്തുന്ന മൃഗങ്ങളാണ്'' എന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
പല കർഷകർക്കും ക്ഷീര ഉടമകൾക്കും മൃഗങ്ങളുടെ ഉത്പാദനക്ഷമത നിലച്ചതിനുശേഷം അവയെ പരിപാലിക്കാൻ സാമ്പത്തിക ശേഷിയുണ്ടാകാറില്ല. എന്നിരുന്നാലും, അവയെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് പരിഹാരമല്ല. അത്തരം മൃഗങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്ന ഉടമകൾ അംഗീകൃത ഷെൽട്ടറുകളിലേക്ക് സുരക്ഷിതമായി മാറ്റുന്നത് ഉറപ്പാക്കാൻ ഉത്തരവാദികളായിരിക്കണം. 24 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കന്നുകാലി കശാപ്പിനെതിരെ നിയമങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അവയുടെ സംരക്ഷണം സംബന്ധിച്ച വ്യവസ്ഥകൾ ശരിയായി നടപ്പിലാക്കുന്നില്ലെന്നും വിധിന്യായത്തിൽ പരാമർശിച്ചു.
2007-ൽ പഞ്ചാബിലെ സംഗ്രൂരിൽ ഒരു തെരുവ് കാളയുടെ ആക്രമണത്തിൽ മരിച്ചയാളുടെ കേസ് സംബന്ധിച്ച വിധിയിലാണ് കോടതി പരാമർശം. കേസിൽ മരിച്ചയാളുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് 15 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകിക്കൊണ്ട് കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. കന്നുകാലികള് കാരണം പ്രതിവർഷം 1,300-ലധികം ആളുകൾക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടതായും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
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